Muốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ này

Tác dụng ủ tóc bằng dầu dừa

Bảo vệ tóc khỏi hư tổn: Nhuộm màu, sấy khô, tạo kiểu tóc và các phương pháp điều trị khác có thể khiến bạn mất một số protein tạo nên vỏ tóc, lớp dày nhất của tóc. Các nghiên cứu năm 2007 xác nhận rằng dầu dừa làm giảm sự mất protein khi được sử dụng như một sản phẩm chải trước và sau khi gội. Vì vậy dầu dừa giúp bảo vệ tóc trước tác động của ánh nắng mặt trời, hóa chất…

Bổ sung độ ẩm, giảm gãy rụng: Dầu dừa được biết đến là có trọng lượng phân tử thấp, dễ dàng hấp thụ vào sợi tóc hơn so với các loại dầu khác, giúp bảo vệ tóc khỏi bị khô xơ, rối. Từ đó tóc giảm gãy rụng rõ rệt.

Giảm tình trạng gàu, ngứa: Dầu dừa có tác dụng gì cho tóc? Dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và giữ ẩm nên có thể giảm các triệu chứng gàu, ngứa.

Dầu dừa là một trong số những nguyên liệu đem lại nhiều công dụng chăm sóc sắc đẹp hiệu quả, đặc biệt là chăm sóc tóc.

Kích thích tóc mọc nhiều và dày hơn: Các vitamin trong dầu dừa thẩm thấu vào chân và sợi tóc, không chỉ mang lại mái tóc khỏe mạnh mà còn kích thích mọc tóc dày hơn.

Cách ủ tóc bằng dầu dừa

Ủ tóc bằng dầu dừa nguyên chất

Muốn ủ tóc bằng dầu dừa tại nhà, cách đơn giản nhất là dùng dầu dừa nguyên chất, chưa tinh chế. Bạn cần chuẩn bị 2 thìa súp dầu dừa, mũ trùm đầu. Sau đó bạn làm ướt tóc bằng bình xịt, lấy 2 thìa súp dầu dừa ấm và thoa đều lên tóc khi tóc còn ẩm. Nên thoa nhiều ở phần tóc khô xơ như ở ngọn và thoa ít hơn ở gần da đầu. Bạn có thể chia tóc thành từng phần nhỏ rồi thoa dầu thì sẽ dễ hơn.

Sử dụng mũ trùm đầu ủ tóc trong vòng 30 phút tới 1 giờ cho dầu dừa thấm sâu vào tóc. Cuối cùng, xả sạch dầu dừa bằng nước ấm, gội đầu và dưỡng như thông thường.

Ủ tóc bằng dầu dừa và bơ

Bơ vốn là loại trái cây được ưa chuộng sử dụng trong làm đẹp da và tóc. Tinh chất trong quả bơ được nhiều nhà sản xuất dùng trong dầu xả. Trong bơ có nhiều vitamin E nên dưỡng tóc mềm mượt, phù hợp với tóc xoăn và xơ rối.

Bơ được dùng để làm thành phần trong các sản phẩm chăm sóc tóc, từ đó giảm xơ rối, nuôi dưỡng tóc sâu bên trong.

Nguyên liệu gồm có 2 thìa súp dầu dừa và một nửa quả bơ. Sau khi có đủ nguyên liệu, bạn lấy lấy ruột bơ, xay hoặc nghiền nhuyễn rồi trộn với đầu dừa. Làm ẩm tóc, sau đó bôi hỗn hợp bơ dầu dừa thành lớp mỏng lên tóc. Massage nhẹ nhàng và ủ tóc trong 30 phút, sau đó gội đầu lại như thông thường.

Ủ tóc bằng dầu dừa và dầu oliu

Cũng như dầu dừa, dầu oliu giàu axit béo, dễ dàng thẩm thấu vào tóc, cung cấp độ ẩm và phục hồi tóc hư tổn. Đây là cách ủ tóc bằng dầu dừa trước khi gội đầu, phù hợp với tình trạng da đầu khô và nhiều gàu. Nếu kiên trì sử dụng sẽ giảm được vấn đề gàu gây ngứa ngáy khó chịu. Bạn cần chuẩn bị 1,5 thìa súp dầu dừa và 1,5 thìa súp dầu oliu.

Cách thực hiện: Trộn dầu dừa và dầu oliu. Cho vào lò vi sóng quay nhanh 30 giây để hỗn hợp ấm lên (hoặc chưng cách thủy). Làm ẩm tóc rồi bôi hỗn hợp dầu dừa, dầu oliu lên khắp tóc. Massage để dưỡng chất thấm sâu và chân tóc, sợi tóc. Trùm mũ ủ trong 30 phút. Cuối cùng gội đầu lại thật sạch.

Ủ tóc bằng dầu dừa và mật ong

Không chỉ là "thần dược" đối với da, mật ong còn là lựa chọn hàng đầu nếu bạn có mái tóc hư tổn, xơ rối và thường xuyên gãy rụng. Mật ong cung cấp độ ẩm cho tóc do lượng vitamin B, C, E dồi dào, nhanh chóng mang lại mái tóc mềm mượt, óng ả.

Chăm sóc tóc cần đều đặn và kiên trì. Sau khi ủ tóc bằng mặt nạ dầu dừa và mật ong, mái tóc của bạn sẽ dần suôn mượt và chắc khỏe.

Chuẩn bị: 1,5 thìa súp mật ong và 1,5 thìa súp dầu dừa. Sau đó bạn trộn dầu dừa và mật ong lại với nhau trong một cái bát sạch. Cho hỗn hợp này vào nồi đun cách thủy cho ấm nóng, đồng thời khuấy cho chúng hòa quyện vào nhau.

Dùng bình xịt làm ướt tóc. Thoa đều hỗn hợp lên tóc thành lớp mỏng, massage nhẹ nhàng 3 – 5 phút. Dùng mũ trùm đầu 30 – 40 phút rồi gội đầu lại như bình thường.