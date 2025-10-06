Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của hotgirl Hà thành đời đầu Tâm Tít

Thứ hai, 11:59 06/10/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tâm Tít được biết đến là hotgirl Hà Thành đời đầu với nhan sắc ngọt ngào và xinh đẹp. Ở tuổi U40, cô khiến khán giả sốc vì quá trẻ đẹp nhờ cách mix đồ cực chuẩn.

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 1.Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê

GĐXH - MC Đan Lê có một vóc dáng và gương mặt ấn tượng trong làng giải trí. Ngoài ra, style thời trang của cô cũng được nhiều chị em học hỏi và tham khảo.

Không ngại mix đồ gợi cảm nhờ vóc dáng nóng bỏng

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 2.

Tâm Tít trong mắt khán giả thế hệ cuối 8X và đầu 9X là một hotgirl xinh đẹp nổi bật ở Hà thành. Hiện tại, ở tuổi 36, người đẹp trải qua 2 lần sinh nở nhưng vẫn sở hữu vóc dáng nuột nà, gợi cảm.

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 3.

Nhờ vóc dáng nóng bỏng, Tâm Tít không ngại mix đồ khoe khéo 3 vòng căng tròn. Trong hình ảnh này, cô diện đầm hồng khoe vòng một gợi cảm cùng vòng eo thon gọn.

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 4.

Người đẹp diện váy cúp ngực khoe lợi thế vóc dáng ít người có được.

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 5.

Trong thiết kế đầm cách điệu, Tâm Tít cũng khoe trọn bờ vai thon cùng vòng eo "con kiến".

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 6.

Trong một thiết kế đầm hồng nữ tính khác, Tâm Tít lại khiến khán giả sốc trước bờ lưng mịn màng, nuột nà.

'Hack tuổi' như gen Z với thời trang cá tính

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 7.

Với lợi thế "trẻ hơn tuổi", khi diện đầm nhiều màu sắc liền thần, cô "ăn gian" được tuổi tác. Trong hình ảnh này, Tâm Tít như quý cô ở thế hệ gen Z.

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 8.

Hoặc ở thiết kế với áo khoác da mix viền cổ lông đồng màu với trang phục bên trong, Tâm Tít tiếp tục khiến khán giả mê mẩn với phong cách cá tính.

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 9.

Hoặc với chân váy sequin lấp lánh tím mix áo thun sát nách cùng khăn lông và boots da, hotgirl Hà thành đời đầu vừa quyến rũ mà vẫn trẻ đẹp.

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 10.

Chỉ một chiếc váy bó sát đơn giản, Tâm Tít lại tươi trẻ và căng tràn sức sống trong mắt người hâm mộ.

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 11.

Hoặc ở hình ảnh này, với khả năng "cân đồ" tốt, Tâm Tít cực kỳ nổi bật với gam màu đen đỏ sang chảnh.

Thanh lịch, dịu dàng như quý cô công sở

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 12.

Tâm Tít không hổ danh là fashionista khi diện trang phục nào cô cũng rất xinh đẹp. Khi thì áo dài với gam màu nền nã....

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 13.

... Lúc lại nổi bật với áo dài màu vàng đậm.

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 14.

Hoặc lúc nhẹ nhàng với đầm trắng tinh khôi, cut-out phần ngực nhẹ nhàng.

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 15.

Có lúc lại như quý cô văn phòng thời thượng, sang chảnh cùng đầm tweet tông xanh nhẹ nhàng.

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 16.

Hoặc dịu dàng với đầm 2 dây mơ màng như nàng thơ bước xuống phố mùa thu.

Tâm Tít (tên thật là Phạm Thanh Tâm) sinh năm 1989 tại Hà Nội . Cô là một trong những hotgirl đình đám nhất của thế hệ đầu tiên, cùng thời với Midu, Elly Trần…

Nhắc đến Tâm Tít nhiều người nhớ đến khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt buồn, bờ môi cong gợi cảm, nhưng lại vô cùng thuần khiết, tươi tắn.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hotgirl Hà thành còn chứng minh khả năng ca hát qua các sản phẩm âm nhạc như: Nhắc lại trong nỗi nhớ, Như một thói quen, Môi xinh, Kỷ niệm còn không… Ngoài ra cô còn tham gia diễn xuất trong MV Cho em một lần yêu của Đông Nhi và một số dự án phim: Lều chõng, Chạm vào quá khứ, Giữa hai thế giới…

Ảnh: FBNV

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của Tâm Tít - Ảnh 17.Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Việt Hoa mới đây vào Kim Ngân trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' phát sóng giờ vàng trên VTV. Người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc và phong cách thời trang đa dạng.


Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - MC Đan Lê có một vóc dáng và gương mặt ấn tượng trong làng giải trí. Ngoài ra, style thời trang của cô cũng được nhiều chị em học hỏi và tham khảo.

Lisa và các mỹ nhân chinh phục Tuần lễ thời trang Paris với mẫu quần siêu ngắn

Lisa và các mỹ nhân chinh phục Tuần lễ thời trang Paris với mẫu quần siêu ngắn

Thời trang - 2 ngày trước

Lisa tham dự buổi trình diễn Xuân/Hè 2026 của Louis Vuitton trong trang phục dệt kim hoàn toàn, điểm nhấn là chiếc quần ngắn cũn khoe chân dài ngút ngàn. Cùng có mặt ở Paris, Rosé và Hailey Bieber cũng diện quần ngủ siêu ngắn tại show của nhà mốt Saint Laurent.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Việt Hoa mới đây vào Kim Ngân trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' phát sóng giờ vàng trên VTV. Người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc và phong cách thời trang đa dạng.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Quỳnh Kool mới đây tham gia phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' đã gây sự chú ý với khán giả. Ngoài diễn xuất trong phim, người hâm mộ còn quan tâm đến thời trang đời thường của người đẹp.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam mặc váy hở bạo khi vừa qua Thái

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam mặc váy hở bạo khi vừa qua Thái

Thời trang - 5 ngày trước

Ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International 2025, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Yến Nhi diện váy cắt xẻ táo bạo.

Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người

Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Không phải ai cũng phù hợp diện quần ống loe, có những dáng người dưới đây sẽ rất thích hợp với dáng quần này. Cùng tham khảo bài viết sau để tìm kiếm cho mình sự lựa chọn phù hợp nhất.

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Bạn là người mệnh Mộc và đang băn khoăn không biết mặc màu gì để gặp thật nhiều may mắn. Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.

Cách phối đồ cho nữ mệnh Kim mang nhiều may mắn

Cách phối đồ cho nữ mệnh Kim mang nhiều may mắn

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Người mệnh Kim phù hợp với màu ánh kim, màu sáng trắng, màu vàng, những màu sắc kim loại đều phù hợp nhưng phù hợp nhất vẫn là màu vàng và màu trắng.

Cách phối đồ với quần ống loe thu hút giới trẻ siêu hack dáng

Cách phối đồ với quần ống loe thu hút giới trẻ siêu hack dáng

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Quần ống loe hiện là item thịnh hành trong thời trang giới trẻ. Với đủ màu sắc và kiểu dáng từ quần ống loe, nàng có thể biến tấu gu thời trang của mình theo nhiều phong cách khác nhau để thể hiện cá tính riêng của bản thân.

Mặc quần âu đi với giày gì?

Mặc quần âu đi với giày gì?

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Quần âu - item thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của hầu hết mọi người, nhưng bạn đã biết cách phối giày với quần âu sao cho phù hợp và thời trang nhất chưa? Hãy đọc bài viết sau.

Xem nhiều

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Đẹp

GĐXH - Bạn là người mệnh Mộc và đang băn khoăn không biết mặc màu gì để gặp thật nhiều may mắn. Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thời trang
Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người

Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người

Đẹp
Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thời trang
Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top