Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của hotgirl Hà thành đời đầu Tâm Tít

Tâm Tít (tên thật là Phạm Thanh Tâm) sinh năm 1989 tại Hà Nội . Cô là một trong những hotgirl đình đám nhất của thế hệ đầu tiên, cùng thời với Midu, Elly Trần…

Nhắc đến Tâm Tít nhiều người nhớ đến khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt buồn, bờ môi cong gợi cảm, nhưng lại vô cùng thuần khiết, tươi tắn.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hotgirl Hà thành còn chứng minh khả năng ca hát qua các sản phẩm âm nhạc như: Nhắc lại trong nỗi nhớ, Như một thói quen, Môi xinh, Kỷ niệm còn không… Ngoài ra cô còn tham gia diễn xuất trong MV Cho em một lần yêu của Đông Nhi và một số dự án phim: Lều chõng, Chạm vào quá khứ, Giữa hai thế giới…