Cách pha nước gừng uống vào buổi sáng tốt nhất: Giúp ổn định đường huyết, giảm đau nửa đầu và ngừa cảm lạnh hiệu quả

Uống nước gừng vào buổi sáng có tốt không?

Củ gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong ẩm thực mà còn được xem là “thần dược” tự nhiên trong Đông y. Trong y học cổ truyền phương Ðông, ở các nước Trung Quốc, Ấn Ðộ, Việt Nam… các thầy thuốc đã dùng gừng làm thuốc không thể thiếu trong bài thuốc Đông y và sử dụng gừng từ hơn 2.000 năm.

Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, giúp tán hàn, ôn trung, tiêu đờm và giải độc hiệu quả. Nhờ đó, gừng thường được dùng để làm ấm cơ thể, giảm cảm lạnh, kích thích tiêu hóa và tăng cường tuần hoàn máu.

Ảnh minh họa

Một số người nhận thấy uống nước gừng vào buổi sáng đạt được hiệu quả tốt nhất. Họ cho rằng việc này sẽ khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể và kiềm chế cơn thèm ăn, từ đó có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân.

Do những lợi ích tiềm tàng của gừng đối với hệ miễn dịch, một số người cũng tin rằng bắt đầu ngày mới bằng nước gừng sẽ giúp họ tăng cường sức đề kháng để ngăn ngừa virus.

Lợi ích bất ngờ khi bạn uống nước gừng vào buổi sáng

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren O'Connor (người Mỹ), chuyên về sức khỏe đường ruột và bệnh trào ngược dạ dày thực quản, chia sẻ 7 căn bệnh có thể được cải thiện nhờ ly nước gừng mỗi sáng, theo trang tin Health.

Giúp hạ mỡ máu

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ 2 g gừng mỗi ngày giúp giảm đáng kể cholesterol toàn phần và triglycerid. Gừng cũng có thể hạ mức cholesterol xấu và là cách an toàn để giảm mỡ máu.

Giúp hạ huyết áp

Gừng có thể ức chế enzym ACE - yếu tố gây tăng huyết áp, đồng thời cải thiện lưu thông máu. Nghiên cứu cho thấy dùng 3 g gừng/ngày có thể hạ huyết áp tâm thu và tâm trương ở người dưới 50 tuổi.

Ảnh minh họa.

Giúp hạ đường huyết

Nghiên cứu trên 45 người bệnh tiểu đường cho thấy dùng 2 g gừng/ngày trong 10 tuần giúp giảm đáng kể đường huyết lúc đói và chỉ số đường huyết trung bình HbA1c.

Rối loạn tiêu hóa

Gừng còn giúp giảm buồn nôn, đầy hơi, làm dịu dạ dày và cải thiện trào ngược axit. Thử nghiệm cho thấy bổ sung gừng và atisô giúp giảm đau dạ dày, buồn nôn và đầy hơi.

Giảm đau nửa đầu

Nghiên cứu trên 60 người đau nửa đầu cấp cho thấy dùng 400 mg gừng (chứa 20 mg gingerol) kèm với thuốc giảm đau cho hiệu quả giảm đau và cải thiện chức năng tốt hơn.

Giảm đau xương khớp

Với 240 triệu người trên thế giới mắc bệnh này, gừng có đặc tính kháng viêm giúp giảm sưng đau và được các tổ chức y tế công nhận là liệu pháp hỗ trợ hữu ích.

Trị ho và cảm lạnh

Gừng chứa polysaccharide có tác dụng giảm ho tự nhiên và hợp chất gingerol, shogaol, paradol giúp kháng viêm, kháng khuẩn, giảm đau họng và tăng cường miễn dịch.

5 bài thuốc dân gian chữa bệnh hiệu quả từ củ gừng

Ảnh minh họa.

- Phụ nữ sau khi sinh bị cảm lạnh, khí huyết ứ trệ, đầy bụng, mặt nặng, chân lạnh: Dùng gừng tươi 8g, ngải diệp 12g, quế chi 12g, giấm ăn 15ml, sắc uống.

- Nếu bị tiêu chảy hoặc kiết lị, dùng gừng khô 8g, tán nhỏ, ăn với nước cháo nóng. Liều dùng: 4 – 12g.

- Chữa ho lâu ngày: Gừng sống giã lấy nước cốt (1 thìa) trộn mật ong (1 thìa). Đun nóng, uống dần ít một.

- Đau lưng, đau vai gáy do lạnh: Có thể dùng rượu gừng làm thuốc xoa bóp, massage cơ để cơ bắp được thả lỏng hơn. Hoặc chườm nóng vai gáy với gừng rang với muối hột.

- Đau xương khớp mùa lạnh: Ngâm chân, tay hoặc tắm với nước thảo dược có thành phần là gừng tươi. Hoặc sử dụng gừng rang với muối hột chườm lên vùng đau.

Uống nước gừng bao nhiêu là đủ?

Mặc dù gừng rất tốt cho sức khỏe, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến cáo không nên dùng quá 4 g gừng mỗi ngày. Tiêu thụ quá liều có thể dẫn đến một số tác dụng phụ như ợ nóng, đầy hơi hoặc tiêu chảy. Đặc biệt, phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gừng với liều lượng cao.

Thời điểm uống nước gừng tốt nhất

Ảnh minh họa.

Uống buổi sáng sau khi thức dậy: Uống một cốc nước gừng ấm giúp đánh thức hệ tiêu hóa, làm ấm bụng và tăng cường năng lượng.

Uống khi trời lạnh hoặc có dấu hiệu cảm cúm: Nước gừng giúp làm ấm cơ thể, giảm hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu.

Uống sau bữa ăn: Uống nước gừng ấm giúp tiêu hóa tốt hơn, giảm đầy hơi, buồn nôn.

Không nên uống khi bụng đói để tránh kích ứng dạ dày.

Người bị cao huyết áp, viêm loét dạ dày hoặc phụ nữ mang thai nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Cách pha nước gừng đơn giản mà hiệu quả

Bước 1: Gừng rửa sạch, cạo bỏ lớp vỏ mỏng bên ngoài rồi đập dập hoặc thái lát mỏng. Làm như vậy để tinh chất gừng dễ hòa tan vào nước.

Bước 2: Đun sôi nước, sau đó cho gừng vào nấu trên lửa nhỏ khoảng 5–7 phút. Khi thấy nước chuyển màu vàng nhạt và dậy mùi thơm cay là được.

Bước 3: Tắt bếp, để nguội bớt (khoảng 50–60°C), rồi mới cho mật ong hoặc đường phèn vào khuấy đều. Nếu cho mật ong lúc nước còn quá nóng, dưỡng chất trong mật ong sẽ bị mất đi.

Bước 4: Có thể thêm lát chanh tươi nếu muốn vị thanh mát và dễ uống hơn. Uống khi nước còn ấm để đạt hiệu quả tốt nhất.