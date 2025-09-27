Cách phòng tránh, hóa giải tiểu nhân quấy phá trong phong thủy ai cũng nên biết

Đặt chậu xương rồng bên phải bàn làm việc

Nếu gặp kẻ xấu, bạn có thể đặt chậu xương rồng ở vị trí bạch hổ ở bên phải để hóa giải điềm xui vận rủi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một khi đã loại bỏ được kẻ ác, cây xương rồng phải được dọn dẹp kịp thời, nếu không sẽ gây hại cho bản thân bạn.

Không đặt gương trước bàn làm việc

Các bạn nữ không nên đặt gương trên bàn đối diện với mình, khi sử dụng hãy lấy ra và cất vào ngăn kéo khi không sử dụng, điều này sẽ ít thu hút kẻ xấu.

Chọn đeo đá obsidian xua đuổi kẻ xấu

Obsidian là một loại đá tâm linh có thể xua đuổi tà ma và xua đuổi kẻ ác. Đồng thời, obsidian có thể giải quyết mạnh mẽ năng lượng tiêu cực, thường được đeo ở tay phải.

Đặt tượng long quy ở tam sát vị

Long Quy là một con vật tốt lành, có thể giúp ổn định tâm lý, góp phần thay đổi đúng sai của kẻ ác, tăng cường vận may và thu hút quý nhân hỗ trợ, đồng thời cũng có thể chuyển hóa âm khí, cản trở tam sát, và quan trọng nhất là tăng cường sự giàu có.

Chỉ cần đặt long quy về hướng tam sát vị sẽ hiệu quả trong việc hóa giải tiểu nhân quấy phá hay những điềm xui xẻo trong cuộc sống, công việc.

Treo tiền ngũ đế sau lưng ghế

Đặt tiền ngũ đế đã được thánh hiến phía sau ghế hoặc trên tường để ngăn chặn những kẻ tiểu nhân hung ác hãim hại bạn từ phía sau.

Ngoài ra, nó cũng có thể được đặt trong ngăn kéo mà bạn thường đóng mở, đặc biệt là trong tủ hồ sơ chứa những tài liệu quan trọng thường xuyên sử dụng hoặc một kế hoạch lớn đang được thực hiện, điều này có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Việc sử dụng tiền ngũ hoàng rất thích hợp cho những vị lãnh đạo cấp cao mới được thăng chức.

Đeo nhẫn vàng, bạc ở ngón út

Đeo nhẫn ở ngón út có thể chặn được kẻ ác. Con gái đeo nó ở ngón út bàn tay trái, con trai đeo nó ở ngón út bàn tay phải. Nên chọn những vật liệu chắc chắn như vàng, bạc… Ngón tay út là tuyến phòng thủ đầu tiên với thế giới bên ngoài và cần được bảo vệ, nó cũng có thể chặn các khoảng trống giữa các ngón tay để tránh mất tiền.

Dùng muối để thanh tẩy môi trường

Tắm bằng muối thô để thanh lọc cơ thể, trí óc và tâm hồn: Muối thô là vật phẩm thanh lọc rất tốt, khi cảm thấy dạo gần đây mình rất xui xẻo, bạn có thể thêm muối thô, muối hồng… vào trong bồn tắm. Sau khi ngâm mình sẽ cảm nhận được cơ thể, tinh thần được thanh lọc và sảng khoái.

Nước muối có tác dụng quét bụi, tẩy cặn, tránh xui xẻo: Bạn cũng có thể hòa một ít muối thô vào nước rồi dùng nước muối này để lau sàn nhà, cả nhà có thể loại bỏ bụi bẩn và khí thế tốt hơn. Chủ cửa hàng có thể rắc muối thô ra ngoài trời để tượng trưng cho việc xua đuổi những điều xui xẻo.

Dùng muối thô với tinh dầu bách xù và ngải cứu để thanh lọc: Bạn có thể cho ba thìa muối thô vào nước, sau đó thêm tinh dầu bách xù hoặc ngải cứu vào, sau đó lau bàn hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn thanh lọc, và nói thầm trong trong lòng bạn: "Hãy tránh xa xui xẻo và may mắn sẽ đến".

Mang theo một ít muối thô trong túi phong bì màu đỏ: Hãy cho một ít muối thô vào túi phong bì màu đỏ và mang theo bên mình, nó sẽ có tác dụng như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ bạn khỏi những kẻ xấu xa.

Hoặc tặng đồ ăn mặn (đồ muối chua cũng được chấp nhận) cho người bạn không hợp nhau như mận muối, dưa chua, dưa chuột muối… để cải thiện mối quan hệ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.