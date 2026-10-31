Cách bố trí phòng khách tạo sự ấm cúng, hưng thịnh và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp

Đặt vị trí phòng khách chuẩn, hình dáng cân đối

Thông tin trên VTC News, phòng khách lý tưởng nên nằm ở vị trí trung tâm của ngôi nhà hoặc ngay gần cửa ra vào chính. Đây là vị trí thuận lợi giúp dòng khí tốt (sinh khí) từ bên ngoài dễ dàng lưu thông và lan tỏa đến các khu vực khác trong nhà. Nếu đặt quá sâu vào trong hoặc gần khu vực bếp, nhà vệ sinh, phòng khách sẽ bị cản trở năng lượng tích cực, ảnh hưởng đến tài lộc và các mối quan hệ.

Ngoài ra, phòng khách hợp phong thủy có thiết kế thông thoáng, dễ dàng di chuyển và có tầm nhìn rộng rãi. Tránh để phòng khách ở vị trí bị chia cắt hoặc bị che chắn bởi quá nhiều vách ngăn.

Hình dạng lý tưởng của phòng khách là hình vuông hoặc hình chữ nhật, biểu tượng của sự ổn định và cân bằng. Các góc nhọn, góc chết hoặc phòng khách có hình dáng méo mó, lồi lõm bất thường dễ gây cảm giác bất an, mất cân đối về mặt năng lượng.

Phòng khách không chỉ là nơi sum họp, tiếp khách mà còn là trung tâm sinh khí.

Trong trường hợp phòng khách bị khuyết góc hoặc có hình dáng bất thường do đặc điểm kiến trúc, nên sử dụng các biện pháp bổ sung như đặt cây xanh, tủ trang trí, vách ngăn nhẹ hoặc sử dụng gương để "hóa giải" năng lượng xấu.

Nên bố trí cửa chính và lối đi lệch nhau

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, theo chuyên gia phong thủy, phòng khách là nơi tích tụ vượng khí, là trung tâm sinh khí của ngôi nhà. Do đó, cửa chính không nên nối thẳng với lối đi trong phòng khách. Bởi khi bố trí thẳng hàng, các luồng khí không tốt sẽ dễ đi thẳng vào nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự nghiệp và quan hệ gia đình.

Thay vào đó, nên bố trí cửa chính và lối đi lệch nhau. Cách sắp xếp này giúp các luồng khí tốt lưu lại lâu hơn trong nhà, đồng thời bảo vệ không gian nội thất khỏi bị lộ ra ngoài. Đây là nguyên tắc quan trọng giúp phòng khách vừa thông thoáng vừa đảm bảo năng lượng tích cực cho gia chủ.

Sofa cần phù hợp với màu sắc tổng thể của căn phòng

Bộ sofa là điểm nhấn quan trọng trong phòng khách. Khi chọn sofa, gia chủ nên cân nhắc diện tích phòng, ưu tiên những bộ ghế đơn giản, sang trọng, tinh tế. Sofa cần phù hợp với màu sắc tổng thể của căn phòng để tránh làm mất mỹ quan.

Khi chọn sofa, gia chủ nên cân nhắc diện tích phòng, ưu tiên những bộ ghế đơn giản, sang trọng, tinh tế.

Về vị trí, sofa nên quay mặt ra phía cửa chính nhưng không đối diện trực tiếp. Lưng sofa dựa vào tường giúp tạo cảm giác vững chãi, ổn định, đồng thời tránh bố trí dưới xà ngang. Nếu phòng khách quá lớn, có thể sử dụng hai bộ sofa để cân bằng không gian, giữ vận khí ổn định và hỗ trợ các mối quan hệ trong gia đình.

Lưu ý khi thiết kế phòng khách

Cũng theo VOV, chất liệu và màu sắc dành cho phòng khách được căn cứ theo phong cách mà chủ nhà yêu thích. Với phong cách cổ điển, có thể dùng chất liệu gỗ với màu sắc thâm trầm. Với phong cách hiện đại có thể dùng nhiều màu trắng, các màu nóng để nhấn, đan xen cùng các chất liệu như kính, kim loại.

Trong nhiều ngôi nhà hiện đại ngày nay, phòng khách thường được thiết kế với màu sắc nóng làm điểm nhấn. Việc này cần cân nhắc kỹ về điểm nhấn và hàm lượng màu sắc, bởi nếu quá thì sẽ dễ gây hoa mắt, khó chịu về thị giác. Tất nhiên, màu sắc và điểm nhấn cũng liên quan tới không gian chung và các đồ đạc trong phòng.

Nếu phòng khách nằm ở tầng trệt, thì thường được lát bằng gạch ceramic hoặc đá tự nhiên. Nhưng nếu phòng khách đưa lên lầu thì hoàn toàn có thể lát gỗ. Phòng khách có tính hướng ngoại, cần nhiều ánh sáng, không nên sử dụng những màu quá tối.

Nên tận dụng tối đa chiếu sáng tự nhiên cho phòng khách, kết hợp với việc kết nối không gian ra các không gian bên ngoài như sân vườn qua những ô cửa lớn. Nhất thiết phải sử dụng mành rèm để điều tiết ánh sáng cho phù hợp môi trường và hoàn cảnh sinh hoạt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Vì sao giữa rất nhiều loài hoa, cúc vàng lại được lựa chọn để dâng cúng? GĐXH - Việc dâng hoa cúng lên bàn thờ gia tiên vào các ngày lễ là tập tục lâu đời, thể hiện tấm lòng thành kính. Dâng hoa cũng là dâng những điều thiện lành, tốt đẹp, bày tỏ lòng biết ơn dù giá trị vật chất không nhiều.

Muốn nhà cửa bình an, tài lộc ghé thăm, chớ phạm những điều kỵ khi thiết kế cửa chính GĐXH - Cửa chính là bộ mặt của ngôi nhà, là nơi đầu tiên đón khí. Nếu khí vào không thuận, toàn bộ vận trình của gia đình có thể sẽ bị ảnh hưởng.