Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tài

Chủ nhật, 20:13 01/02/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Bàn thờ Thần tài là chốn linh thiêng phù hộ độ trì cho con đường làm ăn buôn bán của gia chủ. Bàn thờ Thần tài đặt dưới đất nên hay gặp chuột phá. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách hạn chế vấn đề nhức nhối này.

Chuột phá ban thờ Thần tài có phải điềm báo?

Những gia đình làm ăn kinh doanh, các cửa hàng quán xá, bàn thờ Thần tài là vật phẩm tâm linh không thể thiếu. Việc thờ cúng Thần tài sẽ khiến công việc làm ăn hanh thông thuận lợi, đón tài đón lộc vào nhà.

Vì tầm quan trọng ấy, bàn thờ Thần tài lúc nào cũng cần sạch sẽ, thanh tịnh và trang nghiêm. Thế nhưng, đôi khi có những điều mà chúng ta khó tránh được, như việc chuột phá bàn thờ Thần tài.

Bàn thờ Thần tài luôn có đồ cúng lễ, hoa quả bánh kẹo, thế nhưng lại đặt ở dưới đất nên hiện tượng này xảy ra với rất nhiều gia đình. Nhiều khi đồ thờ cứ thế "không cánh mà bay", chuột phá bĩnh bát hương hay gặm nhấm làm hư hỏng cả bàn thờ.

Cách xử lý khi chuột phá ban thờ Thần tài

Nếu lễ vật trưng bày bị chuột cắn phá

Chuột vốn thuộc bộ gặm nhấm, chúng có thể ăn liên tục và sẽ không tha cho bất cứ đồ ăn thức uống nào.

Cách xử lý khi chuột phá ban thờ Thần tài - Ảnh 1.

Ban thờ Thần tài luôn có đồ cúng lễ, hoa quả bánh kẹo, thế nhưng lại đặt ở dưới đất nên hiện tượng này xảy ra với rất nhiều gia đình. Nhiều khi đồ thờ cứ thế "không cánh mà bay", chuột phá bĩnh bát hương hay gặm nhấm làm hư hỏng cả bàn thờ.

Việc chuột thường xuyên cắn phá lễ vật thờ cúng sẽ ảnh hưởng phần nào tới hiệu quả trong việc thờ cúng, dẫn đến ảnh hưởng đến đường tài lộc của chủ nhà. Thần linh không thể chứng giám và phù hộ độ trì, ngược lại còn trách phạt vì bạn để loài vật hôi hám này lộng hành trên nơi an ngự của các ngài.

Hãy thường xuyên dọn dẹp và khôi phục lại sự trang nghiêm của bàn thờ. Dùng khăn sạch lau dọn sạch sẽ để thanh tẩy ô uế. Sau đó thắp hương và sám hối với các vị thần linh để tạ lỗi. Ngoài ra, gia chủ cũng nên chuẩn bị các phương án bảo vệ lễ vật trưng bày như che đậy lại.

Nếu chuột cắn phá vật phẩm thờ cúng

Nhiều khi chuột không chỉ cắn phá lễ vật, chúng còn phá hoại cả các vật phẩm thờ cúng như bàn thờ, bát hương, lọ hoa…

Việc tưởng chừng không thể này lại có thể xảy ra nếu gia đình bạn sử dụng các món đồ thờ chất liệu không đảm bảo từ gỗ mềm, kém chất lượng.

Như đã nói, chuột là loài gặm nhấm. Chúng có bộ răng dài liên tục nên có thể cắn phá bất cứ thứ gì trước mặt để mài răng. Và tất nhiên, bàn thờ Thần tài cũng không ngoại lệ.

Cách xử lý khi chuột phá ban thờ Thần tài - Ảnh 2.

Nhiều khi chuột không chỉ cắn phá lễ vật, chúng còn phá hoại cả các vật phẩm thờ cúng như bàn thờ, bát hương, lọ hoa…

Do đó, gia chủ nên lựa chọn các vật phẩm được chế tác từ chất liệu đảm bảo. Hoặc không, bạn có thể đổi sang các dòng đồ thờ bằng gốm sứ. Gốm sứ có độ rắn chắc cao, khiến loài chuột không thể cắn phá. Ngoài ra, hiện nay, đồ thờ gốm cũng vô cùng phát triển về kiểu dáng, mẫu mã cùng độ bền thách thức thời gian.

Cách đuổi chuột không phá ban thờ Thần tài

Dùng tinh dầu thơm

Các loại tinh dầu có thể được coi là "khắc tinh" của các loại côn trùng, bò sát hay chuột. Phương pháp này không gây khó chịu cho người sử dụng, không ảnh hưởng đến thần linh lại có thể xua đuổi lũ chuột nhanh chóng.

Tuy nhiên trên thị trường hiện nay có nhiều loại tinh dầu kém chất lượng. Bạn nên chọn loại tinh dầu tự nhiên, mùi hương dễ chịu, an toàn cho sức khỏe.

Cách làm như sau: Gia chủ thấm 1-2 giọt tinh dầu thấm vào khăn. Sau đó đặt khăn vào góc bàn thờ để khuếch tán hương tốt nhất mà không làm xấu bàn thờ. Thực hiện thay mới hoặc tẩm lại tinh dầu sau 3-5 ngày.

Dùng các loại hương liệu trong bếp

Nếu không thích mùi hương của các loại tinh dầu, bạn cũng có thể dùng các nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp như bột quế, bột tỏi, ớt.

Cách xử lý khi chuột phá ban thờ Thần tài - Ảnh 3.

Nếu không thích mùi hương của các loại tinh dầu, bạn cũng có thể dùng các nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp như bột quế, bột tỏi, ớt để đuổi chuột.

Đây là những nguyên liệu có khả năng xua đuổi chuột tốt nhờ mùi hăng tự nhiên, giúp trả lại sự linh thiêng cho bàn thờ.

Sử dụng bột xà phòng

Bột xà phòng không chỉ làm sạch quần áo mà còn có tác dụng đuổi chuột rất tốt. Bạn có thể dùng bột xà phòng trộn với bột hoa tiêu để hạn chế tình trạng chuột phá ban thờ Thần tài hiệu quả.

Sử dụng bột xi măng

Chỉ cần trộn bột xi măng trộn chung cùng với thức ăn mồi để nhử lũ chuột ranh ma. Khi ăn phải, chúng sẽ vô cùng khát nước và đi tìm các nguồn nước gần đó. Khi đó, xi măng gặp nước sẽ kết thành khối đông cứng và khiến chúng chết ngay tức khắc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Cách xử lý khi chuột phá ban thờ Thần tài - Ảnh 4.Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

GĐXH - Theo phong tục tập quán của người Việt từ xưa vào mỗi dịp cuối năm mọi người thường hay lau dọn bàn thờ Thần tài với mong muốn dọn dẹp những điều không may của năm cũ, đón chào những điều may mắn cho năm mới.

