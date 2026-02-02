Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026

Bộ thờ Thần tài ông Địa gồm những gì?

Mỗi địa phương khác nhau lại có những điểm khác biệt trong văn hóa và tín ngưỡng thờ cúng. Bộ thờ Thần tài ông Địa cũng có sự thay đổi cơ bản trong một vài vật phẩm tùy theo vùng miền. Tuy nhiên, chúng vẫn sẽ bao gồm những món đồ cơ bản như:

Tượng ông Địa, Thần tài: Là hai vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ. Thần tài cai quản chuyện tiền bạc, mang tới may mắn tài vận cho việc làm ăn. Ông Địa là vị thần trấn quản đất đai. Thiếu một trong hai ngài là chuyện làm ăn có thể không tài vượng.

Phật Di Lặc: Tượng ông Địa Thần tài thường được đặt thêm với tượng Phật Di Lặc trên bàn thờ. Mục đích là để cai quản các vị thần trong việc trông coi của nải, tránh làm điều sai trái.

Bát nhang: Là vật phẩm bắt buộc phải có để phục vụ việc nhang khói lễ tết. Lưu ý khi đặt bát nhang, nhãn nguyệt của bát nhang phải được đặt hướng ra ngoài, tuyệt đối không được hướng nhãn nguyệt ra sau hoặc hướng khác. Việc bốc bát nhang cần tuân thủ nhiều nguyên tắc quan trọng, gia chủ cần tìm hiểu kỹ càng.

Hũ gạo, hũ muối, hũ nước đầy: Ba hũ này tượng trưng cho việc của cải sung túc. Vì thế, hũ lúc nào cũng phải đầy. Ba hũ gạo muối và nước nên thay mới vào mỗi dịp cuối năm.

Bình hoa tươi: Bàn thờ Thần tài ông Địa lúc nào cũng phải có một bình hoa tươi. Tuyệt đối tránh trưng hoa giả, hoa khô, hoa giấy trên bàn thờ nếu không muốn ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh.

Đĩa trái cây: Đĩa trái cây đi kèm bình hoa tươi thể hiện thành ý trọn vẹn của gia đình. Đĩa trái cây đặt bên trái, lọ hoa bên phải theo nguyên tắc đông bình tây quả của các cụ từ ngày xưa.

Gia chủ nên thắp hương và thay hoa quả vào những ngày mùng 1, 15 hoặc mùng 10 hàng tháng.

Khay xếp 5 chén nước hình chữ Thập: 5 chén nước tượng trưng cho ngũ phương (Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung ương) và ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) ý muốn đại biểu cho sự phát triển, sinh sôi, tài lộc thịnh vượng.

Ông Cóc: Ông Cóc Thiềm thừ được coi như một linh vật phong thủy giúp mang lại may mắn, hóa hung thành cát cho gia chủ. Tuy nhiên, vật phẩm này không bắt buộc phải có trên bàn thờ Thần tài.

Thần tài ông Địa là hai vị thần mang đến tài lộc may mắn trong chuyện làm ăn.

Bát tụ lộc: Thường là một tô sứ đẹp, được đổ đầy nước và rắc cánh hoa tươi lên mặt nước để đón lấy sinh khí, tài lộc cho gia chủ.

Cách bài trí bộ thờ Thần tài ông Địa chuẩn phong thủy

Nguyên tắc "Đông bình - Tây quả", từ trái qua phải được áp dụng chặt chẽ trong cách bày trí bàn thờ Thổ Công và Thần tài. Tượng Thần tài ông Địa sắp xếp theo nguyên tắc ông Địa bên phải, Thần tài bên trái. Bát hương luôn đặt chính giữa. Bên phải là hũ gạo, bên trái là hũ muối.

Vị trí đặt bàn thờ Thần tài cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc cải vận và đón các trường năng lượng tốt về cửa hàng. Bàn thờ Thần tài cần đặt dưới đất, tại nơi có thể bao quát được toàn bộ vị trí và sự vào ra của cửa hàng. Có như vậy mới đón được lộc, gia chủ làm ăn phát đạt.

Về hướng bàn thờ, gia chủ có thế sắp xếp theo hướng tốt của bản mệnh hoặc hướng hứng được dòng vượng khí bên ngoài như Thiên Lộc, Quý nhân.

Cụ thể như sau: Cung Thiên Lộc (hướng Đông Nam): Mang đến may mắn, tăng tiến trong làm ăn kinh doanh, tiền bạc rủng rỉnh.

Cung Quý Nhân (hướng Tây Bắc): Gia chủ sẽ nhận được nhiều sự phù trợ từ người khác trong công việc của mình, khiến dữ hóa lành, làm ăn càng thêm lộc.

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể lựa chọn hướng đặt bàn thờ Thần tài ông Địa theo bản mệnh hoặc tuổi của mình.

Ví dụ cụ thể hướng đặt bàn thờ cho những người: Mệnh Kim là Đông Bắc (Diên Niên), Tây Bắc (hướng Sinh Khí), Tây Nam (Thiên Y).

Mệnh Mộc là hướng Tây Bắc (Diên niên), Đông (Diên niên), Đông Nam ( Phục vị).

Mệnh Thủy là phía Tây (Diên niên), Tây Nam (Sinh Khí), Tây Bắc (Thiên Y), Đông Bắc (Phục Vị).

Mệnh Hỏa là hướng Nam (Sinh Khí), Đông Nam (Diên Niên), Bắc (Thiên Y), Đông (Phục Vị).

Mệnh Thổ là hướng Đông Bắc (Diên Niên), Đông Nam (Phục Vị).

Bên cạnh đó, bạn lưu ý không nên đặt bàn thờ Thần tài ở những nơi ô uế, gần nhà vệ sinh, chậu rửa, rác thải. Như vậy khiến vận khí bị tán đi, tài vận không hanh thông thuận lợi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tính tham khảo.