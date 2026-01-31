Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc

Thứ bảy, 13:29 31/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cúng ông Công ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Việc chuẩn bị một mâm cỗ cúng tươm tất, trang trọng là cách để gia chủ bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần, đồng thời cầu mong một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc.

Ý nghĩa sâu xa của tục cúng ông Công ông Táo

Tục cúng ông Công ông Táo không chỉ đơn thuần là một nghi lễ dân gian mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa sâu sắc. Việc cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ cúng Táo Quân là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau, thể hiện sự gắn bó và yêu thương.

Tục cúng Táo Quân nhắc nhở con người về việc sống ngay thẳng, làm điều thiện, tránh điều ác, bởi mọi hành động đều được các vị thần ghi nhận và tâu báo lên trời. Cùng với đó, cúng Táo Quân cũng là dịp để mọi người cầu mong một năm mới an lành, may mắn, tài lộc và hạnh phúc.

Chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo

Việc chuẩn bị lễ vật cúng ông Công ông Táo là một trong những khâu quan trọng, thể hiện tấm lòng thành kính và sự chu đáo của gia chủ. Mâm cỗ cúng Táo Quân không cần thiết phải quá cầu kỳ, đắt đỏ, mà quan trọng là thể hiện được lòng thành và sự tôn trọng đối với các vị thần.

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc - Ảnh 1.

Tùy theo điều kiện kinh tế của từng gia đình, mâm cỗ có thể được chuẩn bị khác nhau, nhưng vẫn cần đảm bảo những lễ vật cơ bản và mang ý nghĩa tượng trưng.

Tùy theo điều kiện kinh tế của từng gia đình, mâm cỗ có thể được chuẩn bị khác nhau, nhưng vẫn cần đảm bảo những lễ vật cơ bản và mang ý nghĩa tượng trưng.

Cá chép: Cá chép được coi là phương tiện để các Táo Quân có thể cưỡi về trời. Vì vậy, cá chép là lễ vật không thể thiếu trong mâm cỗ cúng ông Công ông Táo. Người ta thường chọn cá chép sống, khỏe mạnh, sau khi cúng sẽ được thả ra sông, hồ với ý nghĩa "cá chép hóa rồng", đưa các Táo về trời một cách thuận lợi. Tuy nhiên, ở một số vùng miền, người ta cũng có thể cúng cá chép giấy hoặc cá chép rán.

Mũ, áo, hia (giày) – trang phục cho các Táo: Ba bộ mũ, áo, hia bằng giấy tượng trưng cho trang phục của ba vị Táo Quân (hai ông và một bà). Mũ của hai ông Táo thường có hai cánh chuồn, còn mũ của bà Táo thì không

Vàng mã – lễ vật tượng trưng: Vàng mã (tiền vàng, giấy tiền vàng mã) là lễ vật tượng trưng cho những vật dụng mà các Táo Quân có thể sử dụng trên thiên đình. Tuy nhiên, việc sử dụng vàng mã cần được thực hiện một cách tiết kiệm và văn minh, tránh lãng phí và gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài những lễ vật trên, mâm cỗ cúng ông Công ông Táo thường bao gồm các món ăn mặn mang hương vị truyền thống của gia đình Việt Nam: Gà luộc: Gà luộc nguyên con, được bày biện đẹp mắt, tượng trưng cho sự đầy đủ và ấm no.

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc - Ảnh 2.

Việc chuẩn bị lễ vật cúng ông Công ông Táo là một trong những khâu quan trọng, thể hiện tấm lòng thành kính và sự chu đáo của gia chủ.

Xôi gấc: Màu đỏ của xôi gấc tượng trưng cho sự may mắn và tốt lành.

Canh măng (hoặc canh bóng, canh mọc): Món canh nóng hổi thể hiện sự ấm cúng của bữa cơm gia đình.

Các món xào: Các món xào thập cẩm hoặc xào rau củ, mang đến sự đa dạng cho mâm cỗ.

Giò chả: Giò lụa, giò bò, chả quế… là những món ăn quen thuộc trong các dịp lễ tết.

Thời gian cúng ông Công ông Táo

Theo tục lệ, lễ cúng ông Công ông Táo thường được tiến hành vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Tuy nhiên, không cần thiết phải cúng đúng vào ngày này. Nhiều gia đình có thể cúng sớm hơn, từ ngày 20 đến 23 tháng Chạp, tùy theo điều kiện và sắp xếp công việc.

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc - Ảnh 3.

Các món ăn khác: Tùy theo từng gia đình và vùng miền, mâm cỗ có thể có thêm các món như nem rán, nộm, miến xào…

Về khung giờ cúng, thường được thực hiện vào buổi sáng hoặc trưa ngày 23 tháng Chạp. Tránh cúng vào buổi tối vì theo quan niệm dân gian, buổi tối là thời gian các vị thần nghỉ ngơi. Một số gia đình kỹ lưỡng hơn sẽ chọn giờ Ngọ (từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều) vì đây được coi là thời điểm dương khí thịnh vượng, tốt cho việc cúng bái.

Các món ăn khác: Tùy theo từng gia đình và vùng miền, mâm cỗ có thể có thêm các món như nem rán, nộm, miến xào…

Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc - Ảnh 4.Dọn bàn thờ ông Công ông Táo: Điều cần biết để không phạm sai lầm

GĐXH - Theo phong tục của người Việt, vào ngày 23 tháng Chạp, bàn thờ ông Công ông Táo sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng có nhiều gia đình sẽ dọn bàn thờ trước khi cúng ông Công ông Táo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡ

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡ

Những thời điểm bạn nên xông nhà tẩy uế để hút tài lộc, đuổi vận xui

Những thời điểm bạn nên xông nhà tẩy uế để hút tài lộc, đuổi vận xui

Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt

Cùng chuyên mục

Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở Mỹ

Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở Mỹ

- 1 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Dương Triệu Vũ rao bán căn nhà gần 300 m2 tại khu East Orlando, bang Florida với mức giá gần 18 tỷ đồng do cần giao dịch sớm.

Mẹo chọn đào đẹp và phong thủy cho ngày Tết 2026

Mẹo chọn đào đẹp và phong thủy cho ngày Tết 2026

- 7 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian ngày Tết cắm đào trong nhà thì cả gia đình sẽ đón nhận may mắn và niềm vui trong năm mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được cách lựa chọn mua đào đẹp, hợp phong thủy.

Loại cây trồng trong phòng ngủ giúp an thần, lọc không khí

Loại cây trồng trong phòng ngủ giúp an thần, lọc không khí

- 19 giờ trước

GĐXH - Giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Để có được giấc ngủ trọn vẹn ngoài bố trí ánh sáng, chọn nệm, gối êm ái thì cây xanh cũng giữ vai trò quan trọng.

Thực hư thông tin Đình Bắc sở hữu biệt thự 37 tỷ nhìn như cung điện

Thực hư thông tin Đình Bắc sở hữu biệt thự 37 tỷ nhìn như cung điện

- 23 giờ trước

GĐXH - Ngôi nhà của Đình Bắc mang đặc trưng của vùng quê nghèo miền Trung, nơi nuôi dưỡng ý chí kiên cường của chàng tiền đạo trẻ. Không gian sống đơn sơ nhưng ấm áp, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất sau những trận cầu rực lửa trên sân cỏ.

Khi chưa lập bàn thờ trong nhà thì cúng Thần tài ở đâu?

Khi chưa lập bàn thờ trong nhà thì cúng Thần tài ở đâu?

- 1 ngày trước

GĐXH - Không có bàn thờ Thần tài thì cúng ở đâu là vấn đề nhiều người tò mò khi chưa kịp lập bàn thờ trong nhà. Ở bài viết này, sẽ giải đáp cho bạn thắc mắc này cũng như những câu hỏi về bàn thờ Thần tài.

Bí kíp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh ngày Tết

Bí kíp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh ngày Tết

- 1 ngày trước

GĐXH - Vào những ngày Tết, nhu cầu dự trữ thực phẩm tăng lên đáng kể so với ngày thường. Do đó, nếu không biết cách bảo quản thực phẩm rất dễ khiến chúng nhanh bị thối, hư hỏng.

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

- 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm, sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.

Ong làm tổ ở ban công nhà chung cư là điềm báo gì?

Ong làm tổ ở ban công nhà chung cư là điềm báo gì?

- 1 ngày trước

GĐXH - Ong thường làm tổ ở vườn hoặc những nơi có cây cối mát mẻ để lấy mật. Việc ong làm tổ ở ban công là một hiện tượng có phần không tự nhiên, mang những yếu tố liên quan đến phong thủy và tâm linh.

Gợi ý các cây cảnh trong phòng ngủ hợp mệnh 12 con giáp để mang lại vượng khí, phát tài

Gợi ý các cây cảnh trong phòng ngủ hợp mệnh 12 con giáp để mang lại vượng khí, phát tài

- 2 ngày trước

GĐXH - Cây xanh mang ý nghĩa phong thủy phòng ngủ rất lớn. Vì vậy khi có ý định trồng cây cảnh trong không gian này, theo quan niệm phong thủy, bạn nên tìm cây phù hợp bản mệnh để gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ?

Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ?

- 2 ngày trước

GĐXH - Bàn thờ Thần tài thường được đặt dưới mặt đất, gần cửa ra vào nên nhiều khi nắng chiếu vào ban thờ Thần tài là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng điều này có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ không? Cùng tìm hiểu ngay.

Xem nhiều

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm, sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top