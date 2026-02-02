Bát hương rơi vỡ có phải điềm xấu không?
GĐXH - Bát hương là vật phẩm linh thiêng gắn kết con cháu với gia tiên tiền tổ. Việc bát hương rơi vỡ liệu có thể là điềm báo mà gia tiên muốn nói cho gia đình để tìm cách giải hạn? Cùng tìm hiểu thực hư trong bài viết sau.
Bát hương rơi vỡ có phải điềm xấu không?
Với những ý nghĩa quan trọng như vậy, nên khi bất cứ một hiện tượng gì xảy ra với bát hương dù vô tình hay hữu ý đều khiến nhiều người hoang mang lo lắng.
Chưa kể, trong nguyên tắc thờ cúng, bát hương lại là vật phẩm rất kiêng kỵ việc xê dịch, di chuyển.
Nhiều gia đình còn thường gắn cố định bát hương lên bàn thờ. Vì thế, việc bát hương bị rơi vỡ là điều không lành với nhiều gia đình.
Trên bàn thờ, bát hương chính là nơi an ngự của các vị thần linh và tổ tiên trong nhà. Khi bát hương rơi vỡ dẫn đến việc nứt mẻ hoặc vỡ cũng giống như việc "ngôi nhà" tâm linh bị ảnh hưởng. Điều này theo quan niệm tâm linh có thể phạm kỵ và gây động tới thần linh, gia tiên.
Nếu bát hương rơi vỡ do có tác động chủ quan của con người hoặc sự việc, bạn cũng không nên quá lo lắng. Hãy cẩn thận hơn trong việc thờ cúng và thành tâm xin tổ tiên chứng giám lòng thành.
Nếu bát hương bỗng nhiên bị rơi hoặc nứt vỡ mà không lý do. Hiện tượng này theo tâm linh dân gian có thể là điềm báo cho việc bị các ngài quở trách hoặc có thể có những điều không may mắn xảy ra trong tương lai.
Không chỉ vỡ bát hương, việc các vật phẩm khác trên bàn thờ xảy ra các hiện tượng nứt vỡ cũng có thể là một điềm báo đến từ cõi tâm linh. Gia chủ tuyệt đối không nên xem thường mà bỏ qua sự việc này.
Làm gì khi bát hương rơi vỡ?
Nếu gặp trường hợp bát hương tự nhiên nứt vỡ, gia chủ nên xem lại xem có điều gì sai sót trong quá trình thờ cúng hay không. Việc thờ cúng đã đủ thành tâm chưa….
Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian kiểm tra lại phần mồ mả của gia đình. Thường các hiện tượng này xảy ra báo hiệu việc mồ mả bị động chạm hoặc cần sửa sang làm lại… Điều này cần kiểm tra hết sức cẩn thận bởi mồ mả gia tộc có ảnh hưởng tâm linh lớn. Mồ mả không tốt có thể khiến cuộc sống xảy ra nhiều sự xui rủi, làm ăn khó khăn, dễ gặp tai ách trong cuộc sống…
Ngoài ra, bạn cũng cần dọn dẹp lại bàn thờ sao cho sạch sẽ, thay bát hương mới nếu cần thiết. Ông cha đã dạy có thờ có thiêng có kiêng có lành, nếu bạn biết xử lý chu toàn thì cũng không nên quá lo lắng mà tự tạo nên điều không may trong cuộc sống.
Hóa giải khi bát hương rơi vỡ như thế nào?
Dâng lễ thắp hương xin thần linh, gia tiên xá tội
Nếu việc vỡ bát hương được xem là một điềm báo không tốt của thần linh thì gia chủ nên có nén nhang hoặc mâm lễ cúng dâng lên ban thờ để xin xá tội, đồng thời thành tâm khấn cầu bình an cho cả gia đình.
Đi chùa
Bạn có thể lên chùa để tịnh tâm lại suy nghĩ xem có những điều gì mình làm khiến gia tiên phải quở trách hay không hoặc khấn xin bình an. Ngoài ra, bạn cũng có thể xin lời khuyên của các sư thầy đã tu nhiều năm, làm lễ tăng phúc để cầu mong gia đình luôn được bình yên và an tâm về tâm lý.
Làm việc thiện
Làm việc thiện cũng là một cách tích phúc đức cho bản thân. Khi gặp những chuyện xui rủi, hậu quả sẽ phần nào nhẹ nhàng hơn, hạn lớn sẽ nhẹ đi, tiểu hạn được hóa giải.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Nên thắp hương quả xanh hay quả chín?Ở - 3 giờ trước
GĐXH - Trong các nghi lễ thờ cúng, nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ chọn những quả đã chín, mềm ngọt để dâng lên ban thờ vì quan niệm "trần sao âm vậy".
Không khí Tết ấm cúng trong ngôi nhà của 'Út Ráng' Kim HiềnỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Kim Hiền dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, trưng một số hoa và cây cảnh để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại Mỹ.
Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Thần tài ông Địa là hai vị thần mang đến tài lộc, may mắn trong chuyện làm ăn. Cùng tìm hiểu ngay cách bài trí bộ thờ Thần tài ông Địa chuẩn phong thủy, rước tài lộc về nhà ngay sau đây.
Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?Ở - 11 giờ trước
GĐXH - Một số quan niệm cho rằng bát hương phải xoăn tàn mới gọi là có lộc. Vậy nên khi thấy bát hương lụi, nhiều người lo lắng đây báo hiệu việc gia đình đang bị tán lộc. Điều này có đúng hay không, hãy tham khảo bài viết sau đây.
Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tàiỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Bàn thờ Thần tài là chốn linh thiêng phù hộ độ trì cho con đường làm ăn buôn bán của gia chủ. Bàn thờ Thần tài đặt dưới đất nên hay gặp chuột phá. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách hạn chế vấn đề nhức nhối này.
Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón TếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đàm Thu Trang và con gái - Suchin trang trí mai đỏ, đèn, tiểu cảnh chào Tết 2026 ở biệt thự tại TP HCM.
Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm âm lịch, mang ý nghĩa khép lại năm cũ và đón vận khí mới. Để cầu bình an, may mắn và tài lộc, gia chủ nên thắp hương đúng giờ đẹp Rằm tháng Chạp nhằm giữ trọn sự trang nghiêm, hanh thông phúc khí.
Mách bạn cách bảo quản gạo cả năm không lo mối mọt, cực kỳ an toànỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cách bảo quản gạo không bị mọt luôn được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam. Bài viết này chia sẻ cách bảo quản gạo hiệu quả, để lâu cả năm mà vẫn an toàn cho sức khỏe.
Loại cây đặt trong nhà ngày Tết giúp thanh lọc không khí, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lựa chọn những cây nên đặt trong nhà một cách phù hợp sẽ giúp thanh lọc không khí, loại bỏ khí độc, để có một căn phòng thông thoáng, trong lành từ đó tăng chất lượng sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.
Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở MỹỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Dương Triệu Vũ rao bán căn nhà gần 300 m2 tại khu East Orlando, bang Florida với mức giá gần 18 tỷ đồng do cần giao dịch sớm.
Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngonỞ
GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.