Bát hương rơi vỡ có phải điềm xấu không?

Với những ý nghĩa quan trọng như vậy, nên khi bất cứ một hiện tượng gì xảy ra với bát hương dù vô tình hay hữu ý đều khiến nhiều người hoang mang lo lắng.

Chưa kể, trong nguyên tắc thờ cúng, bát hương lại là vật phẩm rất kiêng kỵ việc xê dịch, di chuyển.

Nhiều gia đình còn thường gắn cố định bát hương lên bàn thờ. Vì thế, việc bát hương bị rơi vỡ là điều không lành với nhiều gia đình.

Trên bàn thờ, bát hương chính là nơi an ngự của các vị thần linh và tổ tiên trong nhà. Khi bát hương rơi vỡ dẫn đến việc nứt mẻ hoặc vỡ cũng giống như việc "ngôi nhà" tâm linh bị ảnh hưởng. Điều này theo quan niệm tâm linh có thể phạm kỵ và gây động tới thần linh, gia tiên.

Nếu bát hương rơi vỡ do có tác động chủ quan của con người hoặc sự việc, bạn cũng không nên quá lo lắng. Hãy cẩn thận hơn trong việc thờ cúng và thành tâm xin tổ tiên chứng giám lòng thành.

Nếu bát hương bỗng nhiên bị rơi hoặc nứt vỡ mà không lý do. Hiện tượng này theo tâm linh dân gian có thể là điềm báo cho việc bị các ngài quở trách hoặc có thể có những điều không may mắn xảy ra trong tương lai.

Không chỉ vỡ bát hương, việc các vật phẩm khác trên bàn thờ xảy ra các hiện tượng nứt vỡ cũng có thể là một điềm báo đến từ cõi tâm linh. Gia chủ tuyệt đối không nên xem thường mà bỏ qua sự việc này.

Làm gì khi bát hương rơi vỡ?

Nếu gặp trường hợp bát hương tự nhiên nứt vỡ, gia chủ nên xem lại xem có điều gì sai sót trong quá trình thờ cúng hay không. Việc thờ cúng đã đủ thành tâm chưa….

Bạn cũng cần dọn dẹp lại bàn thờ sao cho sạch sẽ, thay bát hương mới nếu cần thiết.

Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian kiểm tra lại phần mồ mả của gia đình. Thường các hiện tượng này xảy ra báo hiệu việc mồ mả bị động chạm hoặc cần sửa sang làm lại… Điều này cần kiểm tra hết sức cẩn thận bởi mồ mả gia tộc có ảnh hưởng tâm linh lớn. Mồ mả không tốt có thể khiến cuộc sống xảy ra nhiều sự xui rủi, làm ăn khó khăn, dễ gặp tai ách trong cuộc sống…

Ông cha đã dạy có thờ có thiêng có kiêng có lành, nếu bạn biết xử lý chu toàn thì cũng không nên quá lo lắng mà tự tạo nên điều không may trong cuộc sống.

Hóa giải khi bát hương rơi vỡ như thế nào?

Dâng lễ thắp hương xin thần linh, gia tiên xá tội

Nếu việc vỡ bát hương được xem là một điềm báo không tốt của thần linh thì gia chủ nên có nén nhang hoặc mâm lễ cúng dâng lên ban thờ để xin xá tội, đồng thời thành tâm khấn cầu bình an cho cả gia đình.

Đi chùa

Bạn có thể lên chùa để tịnh tâm lại suy nghĩ xem có những điều gì mình làm khiến gia tiên phải quở trách hay không hoặc khấn xin bình an. Ngoài ra, bạn cũng có thể xin lời khuyên của các sư thầy đã tu nhiều năm, làm lễ tăng phúc để cầu mong gia đình luôn được bình yên và an tâm về tâm lý.

Làm việc thiện

Làm việc thiện cũng là một cách tích phúc đức cho bản thân. Khi gặp những chuyện xui rủi, hậu quả sẽ phần nào nhẹ nhàng hơn, hạn lớn sẽ nhẹ đi, tiểu hạn được hóa giải.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.