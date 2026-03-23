Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷ
GĐXH - Bằng việc đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền, Hồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các bị hại. Với hành vi trên, đối tượng bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.
Ngày 23/3, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Thanh Hồng (SN 1971, trú tại phường Vỹ Dạ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2021, Hồng thuê trọ tại chung cư Aranya (phường Vỹ Dạ) để sinh sống cùng con gái út. Dù không có nghề nghiệp, không có nguồn thu nhập ổn định, sống dựa vào tiền con gái gửi từ TP Hồ Chí Minh, Hồng vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với các bị hại.
Cụ thể, Hồng tự nhận đang kinh doanh hàng online, căn hộ đang thuê là tài sản của mình, con gái có công việc ổn định với thu nhập cao. Hồng còn giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, am hiểu làm ăn và từng giúp nhiều người có thu nhập tốt nhờ hình thức vay tiền để cho vay lại với lãi suất cao.
Ngoài ra, Hồng bịa ra nhiều lý do như cần tiền làm sổ đỏ căn hộ, lo việc với cơ quan công an, làm căn cước công dân để tiếp tục vay, mượn tiền.
Ban đầu, Hồng vay các khoản nhỏ theo hình thức trả góp hằng ngày và thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng hạn để tạo niềm tin. Sau đó, khi mất khả năng chi trả, bị cáo tiếp tục vay các khoản lớn hơn, dùng tiền vay sau trả cho khoản vay trước, đồng thời chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, Hồng nhiều lần vay, mượn tiền của các bị hại rồi chiếm đoạt. Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 2 bị hại là 1,937 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thanh Hồng 12 năm 6 tháng tù.
