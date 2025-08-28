Cầm hơn 200 sổ đỏ vay vốn ngân hàng, nguyên tổng giám đốc doanh nghiệp vướng vào lao lý
GĐXH - Theo cơ quan chức năng, Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng.
Công an TP Hải Phòng vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Trần Huy Cường (SN 1973, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên) là đối tượng chính.
Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, Trần Huy Cường đã làm các thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất đứng tên của Công ty Thủy Nguyên. Trong đó, có một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên chủ sở hữu là Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên.
Sau đó, đối tượng Cường đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên, hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn (bên thứ ba là các công ty của Cường do người thân đứng tên). Thậm chí đối tượng còn làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác để trả nợ các khoản vay của các cá nhân.
Theo kết quả điều tra, tổng dư nợ đến nay tại các ngân hàng do Cường vay vốn khoảng 910 tỉ đồng. Cùng với đó, đối tượng sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV nhằm vay vốn ngân hàng…
Đến ngày 24/7, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cũng theo cơ quan công an, ngoài việc vay nợ tại các ngân hàng, Trần Huy Cường còn vay tiền của một số cá nhân khác với lãi suất cao để nhằm đáo hạn các khoản vay tại các ngân hàng, trong đó có Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại Nguyễn Bình, phường Lê Chân, TP Hải Phòng).
Từ 17/11/2023 - 10/1/2025, Thảo đã nhiều lần cho Trần Huy Cường vay tiền để đối tượng này đáo nợ ngân hàng. Cụ thể, Thảo cho Cường vay với lãi suất từ 2.000 đồng/triệu/ngày – 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 73%/năm – 146%/năm) và lãi suất cho vay tùy vào các gói vay...
Trường hợp Thảo huy động được tiền vay từ những người khác hoặc cho vay vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán thì đối tượng thu lãi với mức cao hơn bình thường. Khi Cường không trả được lãi theo thỏa thuận, Thảo sẽ gộp tiền lãi chưa trả thành tiền gốc để tính lãi suất trên số tiền gộp.
Từ 17/11/2023 - 10/1/2025, Thảo đã cho Cường vay hơn 316,7 tỉ đồng. Cường đã trả được số tiền gốc là 220,7 tỉ đồng. Tổng số tiền lãi mà Cường phải trả theo thỏa thuận hơn 47,7 tỉ đồng và số tiền Thảo thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng hơn 10,6 tỉ đồng. Tính đến 10/1/2025, Trần Huy Cường còn nợ Thảo hơn 96 tỉ đồng.
Trong quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, khám xét trụ sở Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên, cơ quan công an xác định, ngoài cho Trần Huy Cường vay tiền, Thảo và những người liên quan còn cho vay thu lãi nặng đối với nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn TP Hải Phòng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối Phạm Thị Thu Thảo theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.
