Cận cảnh đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị

Trên NLĐO, lãnh đạo UBND xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, khoảng 6 giờ 10 sáng 4/9, tại km 458+200 gần ga Lạc Sơn, ba tảng đá lớn khoảng từ 1,5 đến 3m³, từ sườn núi bất ngờ đổ lăn xuống va chạm mạnh làm biến dạng một đoạn đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn.

Video: Đoạn đường sắt bị hư hỏng nặng do sạt lở đá (Nguồn: VietnamNet)

Tại thời điểm xảy ra sạt lở không có đoàn tàu nào đi qua nên không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ngành đường sắt đã phát lệnh dừng các đoàn tàu ở những ga lân cận để đảm bảo an toàn. Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị vì thế tạm thời ách tắc.

Chia sẻ trên VietnamNet, ông Nguyễn Như Hòa (Trưởng ga Lạc Sơn) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng đến để xử lý. Trước mắt, đơn vị sẽ tập trung máy móc, lực lượng để di chuyển những tảng đá rồi mới thay lại 2 đoạn ray bị hư hỏng.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, công tác khắc phục sự cố sẽ hoàn thành để cho tàu qua lại.

Đá lớn rơi trúng đường sắt. Ảnh: Hà Trọng

Cận cảnh tảng đá rơi xuống đường sắt. Ảnh: Hà Trọng

Đường sắt bị xô lệch

Hiện trường vụ đường sắt Bắc - Nam bị xô lệch. Ảnh: NLĐO