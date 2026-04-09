Cận cảnh Hyundai Grand i10 giá 150 triệu đồng trang bị tiện ích, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khiến khách hàng hài lòng

Hyundai Grand i10 trang bị tiện ích, 6 túi khí an toàn

Bộ đôi Hyundai Aura (hay một số thị trường là Grand i10) với giá bán quy đổi hấp dẫn chỉ từ 150 triệu. Khách hàng chỉ cần cọc trước 1,2 triệu đồng là có thể "chốt" xe. Ảnh: Tổng hợp

Hyundai Motor India Limited (HMIL) chính thức gia nhập phân khúc xe thương mại tại Ấn Độ khi ra mắt dòng taxi Hyundai Prime, gồm hai phiên bản: Prime HB (phát triển từ mẫu hatchback Hyundai Grand i10) và Prime SD (bản sedan của Grand i10, còn được biết đến với tên gọi Hyundai Aura).

Theo HMIL, hai phiên bản Prime được phát triển nhằm tối ưu thời gian khai thác, dễ bảo trì và tiết kiệm chi phí vận hành. Đây chính là những yếu tố then chốt với các doanh nghiệp taxi và tài xế dịch vụ.

Cả Prime HB và Prime SD đều sử dụng động cơ xăng Kappa 1.2L, 4 xi-lanh, đồng thời hỗ trợ tùy chọn nhiên liệu khí CNG. Mức tiêu hao nhiên liệu công bố đạt 28,40 km/kg đối với Prime SD và 27,32 km/kg với Prime HB.

Hãng cũng cung cấp các gói bảo hành mở rộng lên đến 5 năm hoặc 180.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), nhằm tăng tính kinh tế trong quá trình vận hành dài hạn.

Danh sách tiêu chuẩn bao gồm 6 túi khí, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu chỉnh điện, phím điều khiển trên vô lăng, cổng sạc nhanh USB Type-C, cửa sổ chỉnh điện trước/sau, sưởi kính sau, khóa trung tâm và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau.

Ngoài ra, xe còn có dây an toàn 3 điểm cho tất cả vị trí ghế, tín hiệu dừng khẩn cấp, giới hạn tốc độ tối đa 80 km/h do hãng cài đặt, tựa đầu hàng ghế sau có thể điều chỉnh (trên Prime HB), mở cửa không cần chìa khóa, ghế lái chỉnh độ cao và đèn chiếu sáng khu vực để chân.

Là mẫu xe giá rẻ song mẫu xe này được trang bị 6 túi khí, màn hình trung tâm cỡ lớn, khoang hành lý động,... Ảnh: Tổng hợp

Bên cạnh trang bị tiêu chuẩn, Hyundai cũng cung cấp nhiều phụ kiện tùy chọn như màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, camera lùi, gói bảo hành 3 năm và thiết bị định vị tích hợp nút cảnh báo khẩn cấp.

Dòng Hyundai Prime có ba tùy chọn màu sắc gồm Bạc Typhoon, Trắng Atlas và Đen Abyss. Khoang hành lý rộng rãi cũng được xem là điểm cộng, phù hợp với nhu cầu vận chuyển hành khách và hành lý trong dịch vụ taxi.

Giá Hyundai Prime - Grand i10 phiên bản mới

Tại thị trường Ấn Độ, Prime HB được niêm yết từ 599.900 Rupee (khoảng 150 triệu đồng), trong khi Prime SD có giá 689.900 Rupee (tương đương 174 triệu đồng). Mức giá này được đánh giá rất cạnh tranh, ngang ngửa một mẫu xe tay ga cao cấp như Honda SH 350i tại Việt Nam.

Hiện khách hàng trên toàn Ấn Độ đã có thể đặt cọc trước dòng Hyundai Prime với mức 5.000 Rupee (khoảng 1,2 triệu đồng), đi kèm các gói tài chính linh hoạt, cho phép trả góp lên tới 72 tháng.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.



