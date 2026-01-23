Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng đã chọn chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn trên đỉnh núi Chín Khúc, Nha Trang để làm nơi diễn ra lễ Hằng thuận hôm 22/1. Ngôi chùa này có nhiều điểm đặc biệt về kiến trúc, tâm linh, trong đó có bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng dát vàng rực rỡ.

Lễ Hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng hôm 22/1.



Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn được xây dựng ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, cách trung tâm TP.Nha Trang khoảng 10km về phía Tây Nam.

Đứng ở Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, du khách có thể nhìn thấy hầu hết các địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố biển như vịnh Ninh Vân, Hòn Đụng, Hòn Rùa, Hòn Tre, Hòn Mun, Hòn Miễu, Hòn Tằm, đảo Yến - Hòn Nội.

Điểm nhấn đặc biệt của công trình là bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng dát vàng rực rỡ. Du khách cho biết, khi ánh chiều buông xuống, bảo tháp như phát sáng, tạo nên khung cảnh lung linh, thu hút. Ngoài ra, từ đỉnh núi, du khách có thể ngắm trọn vịnh biển xanh biếc, những dãy cao ốc hiện đại cùng đường bờ biển uốn lượn, tạo nên bức tranh toàn cảnh ấn tượng của Nha Trang.

Theo tư liệu, tên gọi "Trúc Lâm Phụng Thuỳ Sơn" không chỉ là một cái tên đẹp, mà còn hàm chứa triết lý sâu xa về đạo, đời và con đường tu tập giữa chốn non thiêng.

"Trúc Lâm" là hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Á Đông – rừng trúc tượng trưng cho sự thanh cao, khiêm nhường, bất khuất. Nhưng trong Phật giáo Việt Nam, hai chữ "Trúc Lâm" còn gắn liền với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử – dòng thiền do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, đặt nền móng cho một hướng tu tập riêng của người Việt, kết hợp giữa thiền, học, và hành.

Vì vậy, "Trúc Lâm" ở đây không chỉ là biểu tượng của cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là hiện thân của tinh thần thiền học, từ bi và trí tuệ.

Một góc chùa Trúc Lâm Phụng Thuỳ Sơn Ảnh: Quốc Bảo

Chữ "Phụng" mang nghĩa phụng sự, kính dâng – thể hiện tâm nguyện của người tu: sống vì đạo, hành trì vì chúng sinh, dâng trọn tâm thành lên Tam bảo (Phật – Pháp – Tăng). Đó là sự dấn thân đầy ý nghĩa, là hạnh nguyện phụng sự không mỏi mệt.

"Thuỳ Sơn" có thể được hiểu là "ngọn núi được chư Phật thuỳ từ chiếu rọi", hoặc cũng có thể là "ngọn núi hiền hòa, rủ bóng từ bi xuống nhân gian". Chữ "Thuỳ" trong Phật học thường dùng trong cụm "thuỳ từ" – tức là sự từ bi hạ mình, buông xuống, cảm hóa chúng sinh bằng tình thương, lòng nhân ái.

Tổng thể, "Trúc Lâm Phụng Thuỳ Sơn" là sự kết hợp hài hòa giữa thiền tông – hạnh nguyện – và cảnh giới, là lời khẳng định cho một nơi chốn tu tập đầy thanh tịnh, phụng sự đạo pháp, nằm giữa lòng núi rừng hiền hòa, nơi mà mỗi bước chân đến là một lần trở về với chính mình, trở về với sự tĩnh lặng của tâm hồn.

Đây chính là ý nghĩa để gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng lựa chọn chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn làm lễ Hằng thuận cho con trai. Đồng thời gửi gắm nguyện ước sâu xa về đạo làm vợ, làm chồng, làm con, giúp cả hai xây dựng gia đình bền vững trên nền tảng văn hoá Á đông.

Trước đó, Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng làm lễ ăn hỏi tại quê nhà của cô dâu - Thanh Hóa - hôm 15/1/2025.

Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa. Cô học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành ngôi á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh từng đảm nhận vị trí giám đốc marketing toàn cầu của VinFast.

