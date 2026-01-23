Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận

Thứ sáu, 19:00 23/01/2026 | Giải trí
Minh Nhật
Minh Nhật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngôi chùa Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng làm lễ Hằng thuận có nhiều điểm đặc biệt về kiến trúc, tâm linh, trong đó có bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng dát vàng rực rỡ.

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng đã chọn chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn trên đỉnh núi Chín Khúc, Nha Trang để làm nơi diễn ra lễ Hằng thuận hôm 22/1. Ngôi chùa này có nhiều điểm đặc biệt về kiến trúc, tâm linh, trong đó có bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng dát vàng rực rỡ.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 1.
Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 2.
Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 3.

Lễ Hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng hôm 22/1.

Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn được xây dựng ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, cách trung tâm TP.Nha Trang khoảng 10km về phía Tây Nam.

Đứng ở Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, du khách có thể nhìn thấy hầu hết các địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố biển như vịnh Ninh Vân, Hòn Đụng, Hòn Rùa, Hòn Tre, Hòn Mun, Hòn Miễu, Hòn Tằm, đảo Yến - Hòn Nội.

Điểm nhấn đặc biệt của công trình là bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng dát vàng rực rỡ. Du khách cho biết, khi ánh chiều buông xuống, bảo tháp như phát sáng, tạo nên khung cảnh lung linh, thu hút. Ngoài ra, từ đỉnh núi, du khách có thể ngắm trọn vịnh biển xanh biếc, những dãy cao ốc hiện đại cùng đường bờ biển uốn lượn, tạo nên bức tranh toàn cảnh ấn tượng của Nha Trang.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 4.

Điểm nhấn đặc biệt của công trình là bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng dát vàng rực rỡ.

Theo tư liệu, tên gọi "Trúc Lâm Phụng Thuỳ Sơn" không chỉ là một cái tên đẹp, mà còn hàm chứa triết lý sâu xa về đạo, đời và con đường tu tập giữa chốn non thiêng.

"Trúc Lâm" là hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Á Đông – rừng trúc tượng trưng cho sự thanh cao, khiêm nhường, bất khuất. Nhưng trong Phật giáo Việt Nam, hai chữ "Trúc Lâm" còn gắn liền với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử – dòng thiền do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, đặt nền móng cho một hướng tu tập riêng của người Việt, kết hợp giữa thiền, học, và hành. 

Vì vậy, "Trúc Lâm" ở đây không chỉ là biểu tượng của cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là hiện thân của tinh thần thiền học, từ bi và trí tuệ.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 5.

Một góc chùa Trúc Lâm Phụng Thuỳ Sơn Ảnh: Quốc Bảo

Chữ "Phụng" mang nghĩa phụng sự, kính dâng – thể hiện tâm nguyện của người tu: sống vì đạo, hành trì vì chúng sinh, dâng trọn tâm thành lên Tam bảo (Phật – Pháp – Tăng). Đó là sự dấn thân đầy ý nghĩa, là hạnh nguyện phụng sự không mỏi mệt.

"Thuỳ Sơn" có thể được hiểu là "ngọn núi được chư Phật thuỳ từ chiếu rọi", hoặc cũng có thể là "ngọn núi hiền hòa, rủ bóng từ bi xuống nhân gian". Chữ "Thuỳ" trong Phật học thường dùng trong cụm "thuỳ từ" – tức là sự từ bi hạ mình, buông xuống, cảm hóa chúng sinh bằng tình thương, lòng nhân ái.

Tổng thể, "Trúc Lâm Phụng Thuỳ Sơn" là sự kết hợp hài hòa giữa thiền tông – hạnh nguyện – và cảnh giới, là lời khẳng định cho một nơi chốn tu tập đầy thanh tịnh, phụng sự đạo pháp, nằm giữa lòng núi rừng hiền hòa, nơi mà mỗi bước chân đến là một lần trở về với chính mình, trở về với sự tĩnh lặng của tâm hồn.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 6.

Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn được xây dựng ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, cách trung tâm TP.Nha Trang khoảng 10km về phía Tây Nam.

Đây chính là ý nghĩa để gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng lựa chọn chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn làm lễ Hằng thuận cho con trai. Đồng thời gửi gắm nguyện ước sâu xa về đạo làm vợ, làm chồng, làm con, giúp cả hai xây dựng gia đình bền vững trên nền tảng văn hoá Á đông.

Trước đó, Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng làm lễ ăn hỏi tại quê nhà của cô dâu - Thanh Hóa - hôm 15/1/2025.

Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa. Cô học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành ngôi á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh từng đảm nhận vị trí giám đốc marketing toàn cầu của VinFast.

Ngắm chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ hằng thuận
Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 7.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 8.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 9.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 10.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 11.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 12.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 13.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 14.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 15.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận - Ảnh 16.Khoảnh khắc ấn tượng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng

GĐXH - Sau khi ra mắt bố mẹ hai bên, Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng trao nhẫn cưới trong tiếng hò reo, chúc phúc của mọi người.

 Ảnh: tư liệu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chân dung nam NSƯT vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

Chân dung nam NSƯT vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSƯT Trịnh Mai Nguyên vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước khi giữ vai trò này, anh là gương mặt gạo cội của sân khấu kịch và phim truyền hình miền Bắc.

Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?

Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 (tập cuối) "Cách em 1 milimet", dù mọi hiểu lầm đã được hóa giải nhưng Ngân vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của Viễn.

Khoảnh khắc ấn tượng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng

Khoảnh khắc ấn tượng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi ra mắt bố mẹ hai bên, Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng trao nhẫn cưới trong tiếng hò reo, chúc phúc của mọi người.

NSƯT quê Hưng Yên 'ăn cơm vội vã', thức khuya dậy sớm 'chạy' Gala Cười 2026

NSƯT quê Hưng Yên 'ăn cơm vội vã', thức khuya dậy sớm 'chạy' Gala Cười 2026

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSƯT Thái Sơn mới đây đã hé mở một vài hình ảnh trong hậu trường khi tham gia chương trình Gala Cười 2026. Dù công việc có phần vất vả nhưng với anh đây là một vinh dự.

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vừa diễn ra với khách mời giới hạn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hôn lễ được tổ chức ở một hòn đảo tại Nha Trang với các nghi thức truyền thống.

NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc

NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa có sự hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc vô cùng ý nghĩa, đó là trường ca – đại hợp xướng mang tên "Đất nước hôm nay".

Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn

Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Cuối cùng thì Ngân mới rõ về Viễn trong quá khứ, lẽ ra hai người có thể "chung kết" nếu như không có sự hiểu lầm với My "Bí thư A5".

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn phim 'Đồng hồ đếm ngược' đánh giá cao diễn xuất của Hồng Đăng, đặc biệt là diễn bằng mắt.

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.

Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang Hà

Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang Hà

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Ở tuổi U50, ca sỹ Quang Hà thừa nhận anh chọn sống chậm, học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa của cuộc đời.

Xem nhiều

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Giải trí

GĐXH - Đạo diễn phim 'Đồng hồ đếm ngược' đánh giá cao diễn xuất của Hồng Đăng, đặc biệt là diễn bằng mắt.

Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'

Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'

Giải trí
Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

Giải trí
Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Thế giới showbiz
Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà Ánh

Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà Ánh

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top