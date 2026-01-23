Mới nhất
Khoảnh khắc ấn tượng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng

Thứ sáu, 16:32 23/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Sau khi ra mắt bố mẹ hai bên, Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng trao nhẫn cưới trong tiếng hò reo, chúc phúc của mọi người.

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợChồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

GĐXH - Đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vừa diễn ra với khách mời giới hạn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hôn lễ được tổ chức ở một hòn đảo tại Nha Trang với các nghi thức truyền thống.

Đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng diễn ra trong không khí ấm cúng, sang trọng và đậm chất hào môn. Tiệc cưới được thiết kế theo concept vũ trụ với hệ thống đèn led tạo hiệu ứng bầu trời sao lấp lánh.

Trong lễ cưới, Á hậu Phương Nhi trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong trang phục váy cưới dáng cổ nữ hoàng, chất liệu ren, do một nhà thiết kế trong nước thực hiện; mái tóc búi thấp, kiểu trang điểm tông hồng nhẹ nhàng cùng bó hoa làm từ xà cừ. Xuất hiện cùng cô dâu, chú rể Minh Hoàng điển trai trong bộ tuxedo tối màu ánh kim tuyến.

Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng thực hiện các nghi thức quan trọng trong hôn lễ.

Xúc động nhất là phần trao nhẫn của cô dâu chú rể. Trong khoảnh khắc trọng đại, Á hậu Phương Nhi đã rưng rưng trao nhẫn cho chú rể và ngược lại thiếu gia Minh Hoàng cũng hạnh phúc trao nhẫn cho cô dâu.

Được biết, dẫn chương trình trong đám cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng  là MC Thanh Bạch. Ngoài ra, theo các khách mời, buổi lễ còn ấn tượng và sôi động với phần trình diễn của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn với ca khúc "Dancing In The Dark".

Cặp đôi hạnh phúc trao nhau những cử chỉ ấm áp khi làm lễ cưới theo phong cách truyền thống.

Ngoài MC Thanh Bạch, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, đám cưới Á hậu Phương Nhi còn có sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng như: Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoàng Touliver... Sau đám cưới là màn bắn pháo hoa rực rỡ khiến ai có mặt cũng hào hứng và thích thú.

Động thái của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu giaĐộng thái của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia

GĐXH - Trước thềm đám cưới tại Nha Trang, Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.

