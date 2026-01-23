Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chân dung nam NSƯT vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

Thứ sáu, 19:00 23/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSƯT Trịnh Mai Nguyên vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước khi giữ vai trò này, anh là gương mặt gạo cội của sân khấu kịch và phim truyền hình miền Bắc.

Diễn viên Quách Thu Phương và Trịnh Mai Nguyên tiếp tục là vợ chồng trong phim "Lỡ hẹn với ngày xanh" của VTVDiễn viên Quách Thu Phương và Trịnh Mai Nguyên tiếp tục là vợ chồng trong phim 'Lỡ hẹn với ngày xanh' của VTV

GĐXH - Từng là cặp vợ chồng trong "Hương vị tình thân", diễn viên Quách Thu Phương và NSƯT Trịnh Mai Nguyên tiếp tục được đạo diễn lựa chọn làm vợ chồng trong phim mới "Lỡ hẹn với ngày xanh".

Chân dung nam NSƯT vừa được bổ nhiệm giữ chức PGĐ Nhà hát Kịch Việt Nam - Ảnh 2.

Sau gần 30 năm cống hiến hết mình cho nghề, sáng 21/1, NSƯT Trịnh Mai Nguyên đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trước đó, NSƯT Trịnh Mai Nguyên giữ chức Trưởng Đoàn Kịch đương đại, Nhà hát Kịch Việt Nam.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: NSƯT Trịnh Mai Nguyên ấm êm bên vợ ngoài ngành - Ảnh 2.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên không chỉ nổi tiếng trong làng sân khấu kịch miền Bắc mà còn cả với phim truyền hình. Cách đây ít năm, NSƯT Trịnh Mai Nguyên vào vai diễn chủ tịch Khang - bố của nhân vật Long (Mạnh Trường) trong "Hương vị tình thân". Trong phim, Chủ tịch Khang của NSƯT Trịnh Mai Nguyên chững chạc, chín chắn nhưng vẫn mềm mỏng, tình cảm với gia đình của mình. Đây là người đàn ông giàu có, quyền lực, vô cùng nghiêm khắc và sống có quy tắc, nhưng hết mực hiếu thảo với mẹ, chiều vợ, thương con.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: NSƯT Trịnh Mai Nguyên ấm êm bên vợ ngoài ngành - Ảnh 3.

Ngay sau khi "Hương vị tình thân" đóng máy, nam nghệ sĩ gạo cội lại vào nhân vật Đoàn Phát - Chủ tịch tỉnh Đông Bình trong phim "Đấu trí" do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thực hiện. Trong phim, NSƯT Trịnh Mai Nguyên thể hiện bản thân là người hãnh tiến, ham quyền lực, từng vài lần chỉ đạo cơ quan điều tra PC03 của tỉnh nhà cân nhắc trong đánh án không để ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của tỉnh. Sự can thiệp gây không ít khó khăn cho những chiến sĩ công an trong quá trình phá án.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: NSƯT Trịnh Mai Nguyên ấm êm bên vợ ngoài ngành - Ảnh 4.

Ngoài ra, NSƯT Trịnh Mai Nguyên còn nổi tiếng khi từng 3 lần đóng vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 1 bộ phim và 2 vở kịch.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: NSƯT Trịnh Mai Nguyên ấm êm bên vợ ngoài ngành - Ảnh 5.

Cụ thể, năm 2002, Trịnh Mai Nguyên được mời vào vai Tướng Giáp trong Leclerc (Tuyết Đông Dương) của đạo diễn Marco Pico. Khi ấy, anh đã có sáu năm công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam, từng đảm nhận nhiều vai chính trong vở kịch của các đạo diễn như Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng, Phạm Nhật Thành...

Chân dung nam NSƯT vừa được bổ nhiệm giữ chức PGĐ Nhà hát Kịch Việt Nam - Ảnh 7.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên trong mắt đồng nghiệp là người hết lòng vì công việc, không chỉ vậy ở ngoài cuộc sống, anh cũng là người chồng người cha tốt.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: NSƯT Trịnh Mai Nguyên ấm êm bên vợ ngoài ngành - Ảnh 6.

Được biết, NSƯT Trịnh Mai Nguyên kết hôn với người phụ nữ ngoài ngành. Chị làm kế toán nhưng rất thông cảm và ủng hộ công việc nghệ thuật của chồng. Để được vợ hết mực tin tưởng, nam diễn viên đưa vợ đi tham gia các buổi quay phim và biểu diễn của anh để bà xã vừa hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật, vừa thêm đồng cảm, thấu hiểu công việc của các nghệ sĩ, lại "quen mặt" anh em đồng nghiệp của chồng.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: NSƯT Trịnh Mai Nguyên ấm êm bên vợ ngoài ngành - Ảnh 8.

Sau nhiều năm kết hôn, cặp đôi có 2 con, "đủ nếp, đủ tẻ". Hiện các con anh đều khôn lớn trưởng thành. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng song anh không đặt nặng kỳ vọng vào việc con mình phải trở thành "ông nọ, bà kia", mà chỉ mong con là người tốt và sống có ích.

Hôn nhân đời thực ấm êm của NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Hoàng Xuân, vợ chồng Chủ tịch quyền lực phim 'Đấu trí'Hôn nhân đời thực ấm êm của NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Hoàng Xuân, vợ chồng Chủ tịch quyền lực phim "Đấu trí"

GiadinhNet - NSƯT Trịnh Mai Nguyên và nghệ sĩ Hoàng Xuân vào phim "Đấu trí" với vai diễn vợ chồng. Ngoài cuộc sống thực cả 2 đều có hôn nhân kín tiếng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ngôi chùa Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng làm lễ Hằng thuận có nhiều điểm đặc biệt về kiến trúc, tâm linh, trong đó có bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng dát vàng rực rỡ.

Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?

Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 (tập cuối) "Cách em 1 milimet", dù mọi hiểu lầm đã được hóa giải nhưng Ngân vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của Viễn.

Khoảnh khắc ấn tượng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng

Khoảnh khắc ấn tượng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi ra mắt bố mẹ hai bên, Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng trao nhẫn cưới trong tiếng hò reo, chúc phúc của mọi người.

NSƯT quê Hưng Yên 'ăn cơm vội vã', thức khuya dậy sớm 'chạy' Gala Cười 2026

NSƯT quê Hưng Yên 'ăn cơm vội vã', thức khuya dậy sớm 'chạy' Gala Cười 2026

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSƯT Thái Sơn mới đây đã hé mở một vài hình ảnh trong hậu trường khi tham gia chương trình Gala Cười 2026. Dù công việc có phần vất vả nhưng với anh đây là một vinh dự.

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vừa diễn ra với khách mời giới hạn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hôn lễ được tổ chức ở một hòn đảo tại Nha Trang với các nghi thức truyền thống.

NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc

NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa có sự hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc vô cùng ý nghĩa, đó là trường ca – đại hợp xướng mang tên "Đất nước hôm nay".

Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn

Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Cuối cùng thì Ngân mới rõ về Viễn trong quá khứ, lẽ ra hai người có thể "chung kết" nếu như không có sự hiểu lầm với My "Bí thư A5".

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn phim 'Đồng hồ đếm ngược' đánh giá cao diễn xuất của Hồng Đăng, đặc biệt là diễn bằng mắt.

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.

Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang Hà

Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang Hà

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Ở tuổi U50, ca sỹ Quang Hà thừa nhận anh chọn sống chậm, học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa của cuộc đời.

Xem nhiều

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Giải trí

GĐXH - Đạo diễn phim 'Đồng hồ đếm ngược' đánh giá cao diễn xuất của Hồng Đăng, đặc biệt là diễn bằng mắt.

Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'

Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'

Giải trí
Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

Giải trí
Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Thế giới showbiz
Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà Ánh

Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà Ánh

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top