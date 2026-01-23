Chân dung nam NSƯT vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam
GĐXH - NSƯT Trịnh Mai Nguyên vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước khi giữ vai trò này, anh là gương mặt gạo cội của sân khấu kịch và phim truyền hình miền Bắc.
