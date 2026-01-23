Chân dung nam NSƯT vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

Được biết, NSƯT Trịnh Mai Nguyên kết hôn với người phụ nữ ngoài ngành. Chị làm kế toán nhưng rất thông cảm và ủng hộ công việc nghệ thuật của chồng. Để được vợ hết mực tin tưởng, nam diễn viên đưa vợ đi tham gia các buổi quay phim và biểu diễn của anh để bà xã vừa hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật, vừa thêm đồng cảm, thấu hiểu công việc của các nghệ sĩ, lại "quen mặt" anh em đồng nghiệp của chồng.