Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

Cô dâu chú rể làm lễ Hằng thuận trước sự chứng kiến của các sư và gia đình 2 bên. Địa điểm diễn ra lễ Hằng thuận của Phương Nhi - Minh Hoàng là Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, có điểm nhấn là tòa bảo tháp 13 tầng, cao 39 m dát vàng với 49 pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ngọc. Nằm trên đỉnh núi Chín Khúc, chùa có độ cao 500 m so với mực nước biển và tầm nhìn gần như toàn bộ thành phố Nha Trang.