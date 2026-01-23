Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ
GĐXH - Đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vừa diễn ra với khách mời giới hạn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hôn lễ được tổ chức ở một hòn đảo tại Nha Trang với các nghi thức truyền thống.
NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộcCâu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
GĐXH - NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa có sự hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc vô cùng ý nghĩa, đó là trường ca – đại hợp xướng mang tên "Đất nước hôm nay".
Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với ViễnXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Cuối cùng thì Ngân mới rõ về Viễn trong quá khứ, lẽ ra hai người có thể "chung kết" nếu như không có sự hiểu lầm với My "Bí thư A5".
Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốtGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Đạo diễn phim 'Đồng hồ đếm ngược' đánh giá cao diễn xuất của Hồng Đăng, đặc biệt là diễn bằng mắt.
Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậuXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.
Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang HàThế giới showbiz - 5 giờ trước
Ở tuổi U50, ca sỹ Quang Hà thừa nhận anh chọn sống chậm, học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa của cuộc đời.
Tranh cãi 'nảy lửa' về cái kết của Minh Tú dù phim 'Cách em 1 milimet' chưa hếtGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến trước cái kết của nhân vật Minh Tú xoay quanh hai chàng trai Bách và Hiếu.
Tin vui của Hồng ĐăngGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Hồng Đăng sẽ trở lại VFC trong bộ phim viễn tưởng có tên "Đồng hồ đếm ngược". Phim sẽ lên sóng ngay khi "Cách em một milimet" kết thúc.
Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'Giải trí - 22 giờ trước
Đóng vai cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn có hoàn cảnh tội nghiệp trong "Gia đình trái dấu", diễn viên nhí này đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả.
Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trấn Thành năm nay lại ra mắt phim Tết vào đúng mùng Một âm lịch. Anh công bố dàn diễn viên "tân binh" gây ngỡ ngàng với khán giả. Đồng thời, nam đạo diễn tiết lộ lý do chọn những 'tân binh' này.
Hồng Vân, Quang Thắng, Thái Sơn cùng nhiều danh hài 'siêu đỉnh' góp mặt trong Gala Cười 2026Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Gala Cười 2026 hé lộ nhiều nghệ sĩ hài tên tuổi cùng loạt tiểu phẩm hứa hẹn mang đến tiếng cười sảng khoái, giàu chiêm nghiệm cho khán giả cả nước.
Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70Giải trí
GĐXH - Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào dành trọn vẹn tâm huyết với nghề và tận hưởng cuộc sống bên người thân.