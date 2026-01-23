Mới nhất
Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

Thứ sáu, 10:41 23/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vừa diễn ra với khách mời giới hạn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hôn lễ được tổ chức ở một hòn đảo tại Nha Trang với các nghi thức truyền thống.

Động thái của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu giaĐộng thái của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia

GĐXH - Trước thềm đám cưới tại Nha Trang, Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ - Ảnh 2.

Lễ cưới của Á hậu Phương Nhi diễn ra trong không khí trang nghiêm và chỉn chu với các nghi thức truyền thống.

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ - Ảnh 3.

Trong hôn lễ kín đáo, cô dâu và chú rể cùng diện trang phục truyền thống dân tộc. Cả 2 diện áo dài tone vàng được thêu tay thủ công cầu kỳ. Nếu áo dài của chú rể được thêu hình ảnh núi non cùng nhật nguyệt thì trang phục của cô dâu là họa tiết hoa sen dịu dàng.

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ - Ảnh 4.

Chú rể Minh Hoàng bên cô dâu - Á hậu Phương Nhi xinh đẹp.

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ - Ảnh 5.

Cô dâu chú rể làm lễ Hằng thuận trước sự chứng kiến của các sư và gia đình 2 bên. Địa điểm diễn ra lễ Hằng thuận của Phương Nhi - Minh Hoàng là Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, có điểm nhấn là tòa bảo tháp 13 tầng, cao 39 m dát vàng với 49 pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ngọc. Nằm trên đỉnh núi Chín Khúc, chùa có độ cao 500 m so với mực nước biển và tầm nhìn gần như toàn bộ thành phố Nha Trang.

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ - Ảnh 6.

Hình ảnh đẹp của cô dâu, chú rể trong hôn lễ.

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ - Ảnh 7.

Khi thực hiện xong lễ Hằng thuận, chú rể rước dâu trên chiếc xe Vinfast mui trần.

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ - Ảnh 8.

Cặp trai tài gái sắc sánh bước bên nhau trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia tổ chức đám cưới ở đâu, thời gian nào?Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia tổ chức đám cưới ở đâu, thời gian nào?

GĐXH - Á hậu Phương Nhi mới đây lại gây xôn xao mạng xã hội với thông tin tổ chức hôn lễ cùng chồng thiếu gia. Nhiều người tò mò về thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ.

