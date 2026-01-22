Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'

Trên các diễn đàn về phim, nhiều khán giả dành lời khen cho lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc của Cherry An Nhiên, cho rằng nhân vật đã mang đến chiều sâu cho câu chuyện. Thậm chí nhiều người còn nói "cứ mỗi lần thấy Nhi là lại khóc". Một số khán giả còn nói vui rằng Cherry An Nhiên là người "cứu" cả bộ phim.