Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'

Thứ năm, 14:00 22/01/2026 | Giải trí

Đóng vai cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn có hoàn cảnh tội nghiệp trong "Gia đình trái dấu", diễn viên nhí này đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả.

Hậu trường chụp ảnh cưới tươi xinh của Á hậu Phương Nhi - Ảnh 1.

Bộ phim "Gia đình trái dấu" trên sóng giờ vàng VTV3 đang nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Sự xuất hiện của nhân vật mới là diễn viên nhí Cherry An Nhiên (Nguyễn Ngọc An Nhiên) những tập gần đây càng khiến phim trở nên hấp dẫn.

Hậu trường chụp ảnh cưới tươi xinh của Á hậu Phương Nhi - Ảnh 2.

Trong phim, Cherry An Nhiên vào vai Nhi - "con rơi" của ông Phi (do NSƯT Hoàng Hải thủ vai). Ngoài đời mới 8 tuổi nhưng An Nhiên thể hiện tròn trịa nhân vật Nhi 12 tuổi với diễn biến tâm lý phức tạp.

Hậu trường chụp ảnh cưới tươi xinh của Á hậu Phương Nhi - Ảnh 3.

Tuổi còn nhỏ nhưng Nhi đã phải trải qua biến cố lớn khi mẹ mất sớm và về sống cùng người bố không biết mặt suốt nhiều năm. Sự hiểu chuyện của một cô bé khiến khán giả không khỏi xúc động.

Hậu trường chụp ảnh cưới tươi xinh của Á hậu Phương Nhi - Ảnh 4.

Trên các diễn đàn về phim, nhiều khán giả dành lời khen cho lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc của Cherry An Nhiên, cho rằng nhân vật đã mang đến chiều sâu cho câu chuyện. Thậm chí nhiều người còn nói "cứ mỗi lần thấy Nhi là lại khóc". Một số khán giả còn nói vui rằng Cherry An Nhiên là người "cứu" cả bộ phim.

Hậu trường chụp ảnh cưới tươi xinh của Á hậu Phương Nhi - Ảnh 5.

Diễn xuất của Cherry An Nhiêm thậm chí khiến NSƯT Hoàng Hải nhận xét: “Bố nghĩ tới khi con 16 tuổi mà diễn như thế này là phải lên NSƯT rồi, 21 tuổi khéo vừa đạt danh hiệu hoa hậu, người mẫu, diễn viên, NSND rồi 22 tuổi về hưu. Chứ diễn Nhi như thế này thì cứ gọi đỉnh của chóp, 10 điểm không có nhưng".

Hậu trường chụp ảnh cưới tươi xinh của Á hậu Phương Nhi - Ảnh 6.

Sinh năm 2017, Cherry An Nhiên bén duyên với nghệ thuật từ khi mới 2 tuổi với vai trò mẫu ảnh. Thời gian qua, cô bé liên tục phủ sóng từ sàn diễn thời trang, TVC quảng cáo cho đến phim truyền hình.

Hậu trường chụp ảnh cưới tươi xinh của Á hậu Phương Nhi - Ảnh 7.

Cô bé không phải gương mặt mới với khán giả phim Việt giờ vàng khi từng tham gia nhiều dự án như "Cầu vồng ở phía chân trời", "Đừng làm mẹ cáu", "Anh có phải đàn ông không", "Thương ngày nắng về", "Đấu trí", "Hương vị tình thân", "Chúng ta của 8 năm sau"…

Hậu trường chụp ảnh cưới tươi xinh của Á hậu Phương Nhi - Ảnh 8.

Trong "Đừng làm mẹ cáu", cô bé còn đảm nhận vai chính bên cạnh Quỳnh Kool. Thời điểm đó, diễn xuất của An Nhiên đã nhận được nhiều lời khen.

Hậu trường chụp ảnh cưới tươi xinh của Á hậu Phương Nhi - Ảnh 9.

Với khuôn mặt xinh như búp bê, làn da trắng và năng khiếu diễn xuất bẩm sinh, Cherry An Nhiên còn được nhiều người đặt biệt danh là "tiểu hoa đán” của showbiz Việt.

Hậu trường chụp ảnh cưới tươi xinh của Á hậu Phương Nhi - Ảnh 10.

Mẹ An Nhiên cho biết, dù con gái nổi tiếng từ bé nhưng được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Từ cách chào hỏi đến thái độ khi hợp tác làm việc với người lớn, cô bé luôn lễ phép, ngoan ngoãn và hoàn thành tốt vai trò của mình.


