Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Chủ nhật, 14:23 26/10/2025 | Không gian sống
GĐXH - Tạm gác những “sóng gió” sắp đến với gia đình Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nhiều người cũng hết lời khen ngợi không gian sống của vợ chồng cô...

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 1.

Bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng khung giờ vàng VTV hiện vẫn đang nhận được sự theo dõi của đông đảo khán giả. Đặc biệt, những diễn biến liên quan đến gia đình của Mỹ Anh - nhân vật do Phương Oanh đảm nhận cũng khiến dân tình dành sự quan tâm. Song, tạm gác lại những “sóng gió” sắp đến với gia đình Phương Oanh trong phim, nhiều người cũng hết lời khen ngợi với cơ ngơi, căn hộ mà cặp vợ chồng Mỹ Anh - Đăng (Doãn Quốc Đam đóng) sở hữu. Những góc quay trong nhà đều nhận được sự chú ý của netizen.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 2.

Từ những tập đầu tiên của bộ phim, cả hai cho biết đây là lần chuyển nhà thứ 3 của gia đình. Sau nhiều năm tích cóp, họ quyết định mua một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp, có giá lên tới nửa triệu USD (khoảng hơn 13 tỷ đồng). Tuy nhiên, căn hộ này vẫn có phần vượt quá tài chính của vợ chồng Mỹ Anh, do đó cả hai phải vay ngân hàng một khoản, trả nợ từng tháng.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 3.

Căn hộ có diện tích rộng, gồm 3 phòng ngủ.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 4.

Trong phim, Mỹ Anh (Phương Oanh đóng) chia không gian thành phòng ngủ chính của 2 vợ chồng, 1 phòng ngủ riêng của con trai, 1 phòng trống để dành cho bố ruột nhưng ông không đồng ý chuyển đến sống chung.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 5.

Phòng ngủ chính của vợ chồng Mỹ Anh - Đăng được thiết kế tối giản, vẫn cùng tone với tổng thể ngôi nhà.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 6.

Bên cạnh đó là phòng ngủ của con trai

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 7.

Nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, đồ nội thất đều được lựa chọn theo cùng tone màu, chủ yếu là đen, nâu, be.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 8.

Không gian sinh hoạt chung của gia đình rất rộng rãi, phòng khách và phòng bếp mở, nối liền với nhau tạo khoảng thoáng cho tổng thể căn hộ.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 9.

Trong phim này, Mỹ Anh (Phương Oanh đóng) cũng đảm nhận vai diễn một người vợ đảm đang, chăm lo chuyện bếp núc rất khéo. Chính vì vậy mà không gian bếp cũng được đầu tư chỉn chu, là nơi mà cô luôn gắn bó.

Cũng chính bởi căn hộ này mà vợ chồng Mỹ Anh - Đăng luôn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ trong mắt người thân, bạn bè. Cặp đôi được cho là hình mẫu gia đình mà ai cũng muốn hướng đến khi sở hữu công ty riêng, nhà đẹp, con học trường quốc tế,... Vì vậy mà loạt drama sắp tới ập đến gia đình của Phương Oanh trong phim đang khiến dân tình tò mò, bày tỏ sự tiếc nuối bởi nhân vật của cô vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại khá vất vả.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 10.

Căn nhà trong phim là vậy, ngoài đời Phương Oanh sở hữu căn biệt thự siêu đẹp, sang trọng và cũng có căn bếp hiện đại mà cô yêu thích.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 11.

Sau khi kết hôn với Shark Bình, diễn viên Phương Oanh có cuộc sống hạnh phúc cùng hai con sinh đôi trong biệt thự sang trọng như một khu nghỉ dưỡng. Cơ ngơi bề thế của vị cá mập luôn có cây xanh trong nhà.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 12.

Biệt thự còn có bể bơi, nơi Phương Oanh "sống ảo" trong những ngày dưỡng thai.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 13.

Bậc thềm trước cửa ra vào ốp đá sang trọng.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 14.

Dịp Tết vừa qua, khuôn viên bên ngoài sáng bừng nhờ những chậu hoa cúc vàng.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 15.

Căn nhà của vợ chồng Phương Oanh được thiết kế theo phong cách hiện đại với tone màu xám nhưng cũng rất ấm cúng. Cả nhà quây quần trong phòng khách ngập tràn không khí Giáng sinh.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 16.

Nội thất bên trong chỉn chu và mang tính thẩm mỹ cao.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 17.

Tất cả toát lên vẻ sang trọng của biệt thự.

Căn nhà của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Không gian sống lý tưởng - Ảnh 18.

Thời gian qua khu vực này là nơi Phương Oanh trổ tài nấu nướng, đãi gia đình và bạn bè bằng các món ăn ngon. Căn bếp rộng rãi, thoáng đãng với đầy đủ tiện nghi.

Bên trong biệt thự Diễm My 9x được bố mẹ chồng đại gia tặng có gì đặc biệt?

GĐXH - Cơ ngơi ngăn nắp mà vẫn giữ được vẻ mềm mại, tinh tế - đúng với tinh thần sống vừa là nhà, vừa là nơi để thư giãn. Ngôi nhà không chỉ đẹp về thiết kế, mà còn ẩn chứa sự gần gũi và yêu thương qua từng chi tiết nhỏ.

Cháu trai gia tộc giàu có nhất Việt Nam trổ tài cắm hoa khiến nhiều chị em phải 'hổ thẹn'

GĐXH - Không chỉ có gu thời trang cá tính, Lý Quí Khánh còn thể hiện sự sáng tạo vượt khuôn khổ trong từng bình hoa. Anh không bó buộc vào một phong cách cố định mà linh hoạt từ tối giản đến phá cách, từ tươi sáng rực rỡ đến trầm tối sang trọng.

Phương Nghi (t/h)
