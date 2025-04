Cần xử lí khách quan, minh bạch, đúng pháp luật

Theo hồ sơ vụ việc, bà Nguyễn Thị Thiết có bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Hợp đồng) đề ngày 6/10/2017, với nội dung: Bà Thiết mua 2 thửa đất, 1 thửa rộng 3.600m2 và 1 thửa 1.400m2 của anh trai là ông Nguyễn Ngọc Yên, ở thôn Đồng Âm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai. Hai thửa đất trên có nguồn gốc là đất khai hoang, do ông Yên mua của ông Đinh Công Thích và bà Đinh Thị Ích. Bản Hợp đồng này không được công chứng, không kí nháy từng trang, không có giá chuyển nhượng đất, không trị giá hợp đồng, không chứng từ thanh toán. Bản Hợp đồng có “người chứng kiến” là bà Nguyễn Thị Kim Phượng (bà Phượng là cháu ruột bà Thiết và ông Yên).

Sau khi có bản Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất trên, cuối năm 2021, bà Thiết cùng một số người nhiều lần đến Công ty Bình Minh có hành vi đe dọa, chửi, đuổi cán bộ, công nhân viên ra khỏi nơi ở và làm việc. Không đuổi được mọi người, bà Thiết phá đập khóa cổng, đỉnh điểm là đột nhập vào trong đào tung sân, dựng cây cao và to từ đầu cổng ra vào đến tận nhà kho. Thậm chí bà Thiết cho người xây tường bịt kín cổng ra vào, bịt kín lối thoát hiểm của khu nhà, đe dọa tính mạng và tài sản của cán bộ, công nhân viên Công ty Bình Minh (có video và hình ảnh).

Bà Thiết cho người xây bịt cổng đi lại của Cty Bình Minh.

Mặc dù đã khuyên can, hoà giải nhưng không thành, quá bức xúc với các hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật của bà Thiết, ông Yên đã có đơn trình báo gửi các cơ quan chức năng và có đơn khởi kiện tại TAND huyện Thường Tín. Theo ông Yên, ông không hề bán thửa đất trên cho bà Thiết. Thửa đất này thuộc quyền quản lí của Công ty Bình Minh, không phải của cá nhân ông Yên. Bà Thiết có dấu hiệu sử dụng giấy tờ kí khống để lập hồ sơ giả, thậm chí lấy cắp vân tay của ông Yên. Ông Yên khẳng định: “Tôi không thể kí một bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất “bốn không” như vậy được!? Không công chứng, không giáp lai, không đơn giá chuyển nhượng, không chứng từ thành toán... Hơn nữa, nếu bán với danh nghĩa cá nhân thì phải có bà Đỗ Thị Liên, vợ tôi xác nhận, còn nếu bán với danh nghĩa Công ty Bình Minh phải được sự đồng ý của hội đồng thành viên và có đóng dấu, xác nhận của Công ty, cho nên bản Hợp đồng của bà Thiết đề ngày 6/10/2017 là vô hiệu cả hình thức và nội dung”.

Ngày 21/10/2024, TAND huyện Thường Tín có Thông báo thụ lí số: 83/2024/TLST-DS chấp nhận đơn khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc Yên, ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội về đề nghị tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Ngọc Yên và bà Nguyễn Thị Thiết vô hiệu.

Bà Nguyễn Ngọc Hải (bà Hải là con gái và là người đại diện ủy quyền của ông Yên) cho rằng: Tại các buổi làm việc cung cấp lời khai và chứng cứ tại TAND huyện Thường Tín, bà Thiết nhiều lần khẳng định: Hợp đồng do bà Thiết làm và cho in thành 2 bản, một bản lăn tay trái ông Yên, một bản lăn tay phải ông Yên và bà ấy giữ cả 2 bản gốc. Việc tạo lập Hợp đồng khống, lắp ghép còn có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Mừng (bà Mừng là chị gái bà Thiết và là mẹ của bà Phượng - người làm chứng), có giấy thoả thuận với nội dung: Bà Mừng ủy quyền cho bà Thiết đứng tên và chọn điểm đất diện tích 5.000m2 đất của ông Yên.

Hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Yên và bà Thiết.

Để giải quyết vụ án được minh bạch, rõ ràng, đúng các quy định, trình tự pháp luật, TAND huyện Thường Tín đã quyết định trưng cầu giám định về tuổi mực các chữ kí, hình thái, cấu tạo hóa học, trình tự in các đoạn văn bản trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đề ngày 6/10/2017 giữa ông Yên và bà Thiết.

Ngày 20/3/2025, Trung tâm Tư vấn, Giám định dân sự (Hiệp hội các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam) có Văn bản phúc đáp TAND huyện Thường Tín. Theo đó, Trung tâm đã có kết quả giám định như sau:

Về nghiên cứu hình thái: Ba (3) phân đoạn chữ in (một phân đoạn ở trang 1 và hai phân đoạn ở trang 2) được photocopy nhiều lần và không cùng một nguồn in (laser). Quy phạm hành chính: Khi soạn văn bản để in hoặc photocopy từ cùng một nguồn gốc sẽ có hình thái, bố cục trang, phông chữ, kích thước, cấu tạo chữ và thành phần hóa học mực là giống nhau, nhưng tài liệu cần giám định không có sự thống nhất về các chỉ số đã nêu, chứng tỏ có sự nối ghép tài liệu.

Thỏa thuận giữa bà Thiết và bà Mừng.

Về xác định mật độ bề mặt chữ in bằng kính hiển vi điện tử quét: Bề mặt chữ in trong các phần đoạn chữ in có mật độ mực khác nhau; mật độ mực đậm nhất từ dòng 1 đến dòng 3 trang 2, mật độ mực nhạt hơn từ dòng 11 đến dòng 24 trang 1. Mật độ mực nhạt nhất tại dòng 17 trang 2 (trạng thái mới được photocopy). Điều đó chứng tỏ văn bản được hoàn thiện không cùng một thời điểm (không cùng lượt in hoặc photocopy, các nội dung trên trang 1 và trang 2 không được in hoặc photocopy cùng lúc, các nội dung trên trang 2 không được in hoặc photocopy ra cùng lượt: Dòng 1 đến dòng 3 trang 2 không được in cùng lượt với dòng 17 trang 2).

Về phản ứng màu với mực in. Khi tiến hành phản ứng hòa tan mực in các phân đoạn chữ đã nêu trong thuốc thử L, cho thấy chúng xử sự về độ tan, độ bám dính mực vào giấy, độ bền màu dung dịch... là khác nhau, chứng tỏ chúng không cùng loại mực hoặc có thể cùng loại mực nhưng được in không cùng thời gian nên khi cho tác dụng với cùng thuốc thử chúng xử sự khác nhau (độ bền mực in hoặc photocopy phụ thuộc theo thời gian in văn bản).





Về phương pháp quang phổ tán xạ Raman: Bề mặt giao cắt giữa nét chữ kí ghi tên Nguyễn Thị Thiết với dòng chữ in: “Ghi rõ họ tên, chữ kí, dấu nếu có” được nghiên cứu bằng máy quang phổ tán xạ Raman, kết quả cho thấy mực in đè lên trên mực chữ kí, như vậy mực in được in sau khi đã có chữ kí, tức là trang 2 chữ kí được hình thành trước rồi mới in ra văn bản, ngược với thông lệ quy phạm hành chính: Hoàn thiện văn bản xong rồi mới kí....

Như vậy, trang 1 và trang 2 Hợp đồng không được in/photocopy ra cùng lúc; các đoạn nội dung trên trang 2 cũng không được in/photocopy ra cùng một lượt: Chữ “Người chứng kiến” không được in ra cùng lượt với nội dung khác ở trang 2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Ngọc Yên và bà Nguyễn Thị Thiết được tạo dựng qua ít nhất 3 lần in/photocopy khác nhau. Mực in trên trang 2 còn đè lên trên chữ kí, cho thấy chữ kí trên trang 2 có trước sau đó nội dung mới được in ra.

Tới đây, TAND huyện Thường Tín sẽ đưa vụ án trên ra xét xử, các đương sự mong muốn Toà án xét xử khách quan, minh bạch, đúng các quy định pháp luật, để bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho công dân.