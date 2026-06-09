Cảnh báo chiêu trò mượn tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cảnh báo thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để vay tiền “đáo hạn” rồi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hứa hẹn lãi suất cao, thời gian hoàn vốn ngắn nhằm tạo lòng tin và lừa người dân giao số tiền lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa cán bộ, nhân viên ngân hàng để vay tiền “đáo hạn”, qua đó chiếm đoạt tài sản của người dân. Đây là phương thức lừa đảo tinh vi, đánh vào sự tin tưởng của khách hàng và các mối quan hệ quen biết.
Theo cơ quan công an, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số cán bộ tín dụng, nhân viên ngân hàng hoặc người từng làm việc trong ngành ngân hàng lợi dụng vị trí công tác, sự hiểu biết nghiệp vụ và uy tín cá nhân để vay mượn tiền của khách hàng.
Các đối tượng thường đưa ra thông tin gian dối rằng đang quản lý những hồ sơ vay vốn lớn, cần tiền gấp để tất toán hoặc đáo hạn khoản vay cũ nhằm hoàn tất thủ tục giải ngân khoản vay mới. Để tạo niềm tin, chúng cam kết trả lãi suất cao bất thường và hoàn vốn trong thời gian rất ngắn, chỉ từ vài ngày đến hơn một tuần.
Ban đầu, các đối tượng thường vay những khoản tiền nhỏ và thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng hẹn nhằm tạo dựng uy tín. Khi nạn nhân tin tưởng, tiếp tục cho vay số tiền lớn hoặc đứng ra vay hộ, đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn hoặc lấy lý do thua lỗ do đầu tư tiền ảo, cờ bạc trực tuyến để mất khả năng thanh toán.
Cơ quan điều tra khẳng định, việc cán bộ ngân hàng tự ý huy động vốn hoặc vay mượn tiền cá nhân dưới danh nghĩa xử lý hồ sơ tín dụng là hành vi trái quy định của pháp luật cũng như quy chế hoạt động của ngành ngân hàng.
Đối với các trường hợp sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trường hợp số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Trước thực trạng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho vay tiền cá nhân đối với các trường hợp tự xưng là cán bộ ngân hàng với lý do hỗ trợ khách hàng khác đáo hạn khoản vay. Các ngân hàng thương mại không có cơ chế cho phép nhân viên tự huy động tiền mặt bên ngoài để thực hiện các giao dịch tín dụng.
Mọi hoạt động tất toán, giải ngân khoản vay đều phải được thực hiện thông qua hệ thống tài khoản chính thức của ngân hàng, có đầy đủ chứng từ pháp lý và xác nhận của giao dịch viên theo quy định.
Khi phát hiện cán bộ tín dụng có dấu hiệu huy động vốn cá nhân hoặc thực hiện các giao dịch bất minh, người dân cần kịp thời phản ánh đến đường dây nóng của ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an để được xử lý, ngăn chặn thiệt hại.
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