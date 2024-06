Cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh công an yêu cầu chỉnh sửa căn cước công dân

Ngày 20/6, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, thời gian gần đây đơn vị liên tục nhận được trình báo nhiều người dân trên địa bàn về việc có người xưng cán bộ công an thông báo "dữ liệu dân cư và tài khoản định danh điện tử của công dân bị sai lệch, không trùng khớp". Sau đó, đối tượng hướng dẫn người dân kết bạn zalo gửi đường link truy cập để làm các thủ tục online sửa sai thông tin.



Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn không chính thống, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng lạ để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Vinh, đây là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu. Khi người dân trả lời bận hoặc không có thời gian đến cập nhật thì các đối tượng sẽ hướng dẫn gọi điện vào số điện thoại khác hoặc kết bạn zalo để truy cập đường link do đối tượng gửi để cập nhật thông tin. Nhưng thực chất, các đối tượng đang lừa nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn kích vào các đường link có mã độc rồi xâm chiếm, lấy mất tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc bị bọn chúng dụ chuyển tiền để khắc phục sự cố do CCCD bị lỗi.

Đặc biệt, Khi người dân nhận cuộc gọi có thái độ lo lắng, phân vân thì các đối tượng sẽ giở trò hù dọa rằng, nếu không thực hiện cập nhật, chỉnh lý thì sẽ mất CCCD trên cổng của Bộ Công an, sẽ bị xử phạt…

Công an TP Vinh nhấn mạnh, các cán bộ công an không bao giờ gọi điện thoại hướng dẫn công dân vào zalo hoặc các trang mạng xã hội khác truy cập đường link để sửa sai, cập nhật lại thông tin tài khoản định danh điện tử VNeID.

Công an thành phố Vinh đăng thông báo cảnh giác các cuộc gọi lừa đảo của kẻ gian tới người dân.

Bởi vậy, để tránh trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này người dân nên tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin như trên để tránh bị lừa đảo. Nếu thấy có vấn đề nghi ngờ hay thắc mắc, không được làm theo hướng dẫn của các đối tượng qua điện thoại, qua mạng xã hội, cho dù các đối tượng có tự xưng là công an hay cán bộ gì khác mà nên liên hệ đến Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Người dân nên sử dụng những phương thức bảo vệ tài khoản sinh trắc học như vân tay, nhận diện khuôn mặt... để đăng nhập ứng dụng ngân hàng và các ứng dụng thanh toán khác. Không lưu thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng trên các phần mềm ứng dụng của điện thoại.

Ngoài ra, người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn không chính thống, từ các đường link lạ; không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân cho người khác qua điện thoại…

