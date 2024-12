Cao Bằng: Lập nhóm để 'báo chốt' CSGT, hai học sinh bị công an mời làm việc

Theo đó, ngày 19/12/2024, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày 17/12/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Hạ Lang phát hiện 01 nhóm messenger gồm có 15 thành viên là học sinh cấp 2 và cấp 3 đang học trên địa bàn. Trong đó, có 02 tài khoản đăng tải hình ảnh, video, thông tin về vị trí thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 02 tài khoản trên do V.T.V (SN 2009) và V.V.N, (SN 2010) đều trú tại xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang sử dụng để đăng tải.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 02 tài khoản trên do V.T.V (SN 2009) và V.V.N, (SN 2010) đều trú tại xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang sử dụng để đăng tải để "báo chốt".

Trước sự việc này, công an huyện đã mời 02 trường hợp trên đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Sau khi làm việc với cơ quan công an, V.T.V và V.V.N đã thừa nhận sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải hình ảnh, video, thông tin về hoạt động của lực lượng CSGT. Mục đích để các thành viên trong nhóm messenger biết, tránh bị kiểm tra và xử phạt.

Hiện tại Công an huyện Hạ Lang đang tiếp tục thu thập thông tin, tài liệu xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, hiện nay, vẫn còn nhiều người dân chưa nhận thức được hành vi "báo chốt" trên không gian mạng là hành vi vi phạm pháp luật. Từ vụ việc trên, yêu cầu mọi người dân cần nêu cao nhận thức, không thực hiện hành động "báo chốt" dưới mọi hình thức. Hoạt động của lực lượng CSGT là nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và kiểm tra, xử lý các vi phạm, đem lại sự an toàn cho người dân.

Xem thêm video đang được quan tâm: