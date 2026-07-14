Bất ngờ phát hiện động vật quý hiếm 'đi lạc' vào vườn cao su ở Huế

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Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
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GĐXH - Bất ngờ phát hiện một cá thể tê tê Java quý hiếm trong vườn cao su, người đàn ông ở Huế chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao, góp phần bảo vệ động vật hoang dã.

Ngày 14/7, ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long (TP Huế) cho biết, địa phương vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm tiếp nhận một cá thể tê tê Java nặng khoảng 2,5kg do ông Trần Văn Bin tự nguyện giao nộp.

Bất ngờ phát hiện động vật quý hiếm 'đi lạc' vào vườn cao su ở Huế - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể động vật quý hiếm. Ảnh: Phường Kim Long.

Trước đó, trên đường đi làm về, khi đi qua khu vực vườn cao su, ông Bin phát hiện cá thể tê tê xuất hiện trong vườn. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông bắt giữ và liên hệ với chính quyền địa phương để bàn giao.

Sau khi tiếp nhận, UBND phường Kim Long phối hợp với Công an phường và Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm lập biên bản tiếp nhận.

Cán bộ kiểm lâm kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể tê tê và sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định để cứu hộ, chăm sóc, trước khi thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Theo UBND phường Kim Long, hành động của ông Bin thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên trong cộng đồng.

Bất ngờ phát hiện động vật quý hiếm 'đi lạc' vào vườn cao su ở Huế - Ảnh 2.Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

GĐXH - Sau khi phát hiện kỳ đà vân (loài động vật quý hiếm), người đàn ông ở Quảng Trị tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.


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