Tin sáng 15/7: Năm mét khối axit tràn ra suối khi xe bồn lật; Chính thức bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn

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Xử lý sự cố xe bồn chở axit bị lật xuống suối ở Lâm Đồng

Hiện trường vụ lật xe bồn khiến axit phát tán ra môi trường. Ảnh: Thần Hy

Chiều 14/7, ông Trần Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (Lâm Đồng) cho biết trên Lao Động, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý sự cố xe bồn chở hóa chất bị lật, làm axit HCl phát tán ra môi trường.

Theo thông tin ban đầu, đêm 13/7, anh P.Đ.P (trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe bồn chở bồn chở axit mang biển kiểm soát 51D-991.03 lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi Đắk Lắk.

Khi đến Km1875+200, đoạn qua thôn 3, xã Trường Xuân, phương tiện bất ngờ mất lái, lao sang phần đường ngược chiều, va vào thành cầu rồi lật nghiêng.

Phần đầu xe mắc trên thành cầu, còn bồn chứa axit rơi xuống suối.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong bồn còn khoảng 5m³ axit HCl nồng độ 20%. Sau khi rơi xuống suối, hóa chất phản ứng với nước, bốc khói và phát tán ra môi trường.

Qua kiểm tra ban đầu, khu vực xung quanh nơi bồn chứa rơi xuống có cây cỏ bị cháy. Theo đánh giá sơ bộ, lượng hóa chất theo dòng nước lan ra khoảng 5km.

UBND xã Trường Xuân khuyến cáo người dân sinh sống dọc tuyến suối không sử dụng nguồn nước cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng.

Đồng thời, người dân cần kịp thời báo chính quyền nếu phát hiện nguồn nước có dấu hiệu bất thường hoặc xảy ra thiệt hại đối với thủy sản, vật nuôi, cây trồng liên quan đến nguồn nước.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường và triển khai các biện pháp khắc phục theo quy định.

Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C

Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C. Ảnh: VOV

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động yếu, trong các ngày 15 và 16/7, Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 55-60%.

Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/7. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Thời tiết nắng nóng kéo dài cũng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với người phải làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong thời gian dài.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ lưu ý, nhiệt độ dự báo trong bản tin là nhiệt độ đo trong điều kiện khí tượng tiêu chuẩn. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Nữ sinh bị tông tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố cựu viện trưởng, cựu thủ trưởng cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Huỳnh Minh Trung, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ).

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ), ngày 13/7/2026, Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Trung, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn và Nguyễn Hoàng Văn, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn về tội danh nêu trên, thông tin trên Bảo vệ pháp luật.

Kết quả điều tra đến nay xác định, Huỳnh Minh Trung, Nguyễn Hoàng Văn có hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong quá trình giải quyết tin báo và giải quyết khiếu nại đối với tin báo vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 04/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long làm nạn nhân N.N.B.T tử vong.

Trước đó, ngày 26/3/2026 và 24/4/2026, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, Phan Thị Trúc Ly, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn và Lê Phong Cảnh, nguyên Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng chính thức bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn

Bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn khỏi dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Ảnh: Lao Động

Theo dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất trình Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chính thức đưa đề xuất chấm dứt quyền sở hữu chung cư khi công trình hết hạn sử dụng ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo đề xuất cũ, quyền sở hữu căn hộ được xác lập kể từ khi Nhà nước công nhận quyền sở hữu và chấm dứt khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc chưa hết niên hạn nhưng thuộc trường hợp buộc phải phá dỡ theo quy định.

Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc chưa hết thời hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình nhà chung cư theo quy định của pháp luật xây dựng để quyết định việc gia hạn sử dụng, sở hữu.

Trường hợp nhà chung cư hết thời hạn sử dụng mà không thuộc diện được gia hạn theo quy định thì phải phá dỡ theo quy định của Luật này. Quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư chấm dứt khi nhà chung cư bị phá dỡ.

Trong quá trình xây dựng dự thảo trước đó, Bộ Xây dựng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ đông đảo chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) nhận định, nếu áp dụng quy định sở hữu chung cư có thời hạn, người dân có thể chuyển sang ưu tiên mua đất để xây nhà thay vì mua căn hộ chung cư. Điều này có thể làm mất cân đối cung - cầu, tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản, đẩy giá đất tăng cao và không phù hợp với định hướng phát triển nhà chung cư tại đô thị nhằm bảo đảm nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả theo Luật Đất đai.

Từ đó, Hiệp hội đề xuất tiếp tục giữ quy định quyền sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn, gắn với quyền sử dụng đất ở ổn định, lâu dài như quy định của Luật Nhà ở 2023.

Thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung từ tối 15/7

Vào tháng 4/2026 lực lượng chức năng tạm đóng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị để lắp giá long môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí. Ảnh: VTC News

Theo đó, 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ thu phí từ tối 15/7 gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, thông tin trên VTC News.

Trước đó, ngày 10/7 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có văn bản chỉ đạo về các mốc tiến độ tổ chức thu phí tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, đối với 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt đến Cam Lộ phải hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/7.

Đối với 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang phải hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/8.

Đối với 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau phải hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/9.

Tháng 6/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chấp thuận mức phu thí của 13 dự án thành phần thuộc đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông để hoàn trả ngân sách theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam.

Trong đó 12 dự án thành phần Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau có mức phí 900 đồng/PCU/km (PCU là đơn vị quy đổi theo xe con).

Đây là 12 đoạn tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe hạn chế (nền đường rộng 17m; 4 làn chạy xe, mỗi làn rộng 3,5m; chỉ bố trí vệt dừng xe khẩn cấp).

Còn đoạn cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5km thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa phận Đà Nẵng có mức phí 1.300 đồng/PCU/km.

Mức phí đoạn cao tốc này cao hơn bởi vì được đầu tư 4 làn xe đầy đủ (nền đường rộng 22m; 4 làn chạy xe, mỗi làn rộng 3,75m; 2 dải dừng xe khẩn cấp liên tục, mỗi dải rộng 3m).

Các dự án thành phần trên được thu phí theo hình thức thu phí tự động không dừng (ETC). Số tiền thu phí sẽ tính theo quãng đường xe lăn bánh thực tế với các nhóm xe.