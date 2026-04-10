Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà 'bắn ảnh' cực tốt trong bộ hình thời trang

Thứ sáu, 16:00 10/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Lisa và leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được nhận xét thừa hưởng gen tốt của bố mẹ khi "bắn ảnh" cực tốt trong bộ hình thời trang mới đây.

Lisa và Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà có một bộ hình thời trang cực đẹp. Nhiều khán giả còn nhận xét cả 2 em bé đều hội tụ khí chất lẫn gen "bắn ảnh" cực tốt của bố mẹ.

Trước đó, cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà – bé Lisa và Leon từ lâu đã trở thành những “hiện tượng mạng” nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Ngay từ khi chào đời vào năm 2020, hai bé đã thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài đáng yêu, biểu cảm sinh động cùng sự chăm sóc chỉn chu từ gia đình nổi tiếng.

Là con của một trong những nữ nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí Việt, cuộc sống của Lisa và Leon luôn nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, điều khiến công chúng yêu mến không chỉ nằm ở danh tiếng của mẹ, mà còn ở chính cá tính rất riêng của từng bé. Lisa được nhận xét là điềm đạm, nhẹ nhàng, thường có những biểu cảm “chuẩn tiểu thư”. Trong khi đó, Leon lại gây ấn tượng với nét tinh nghịch, hài hước và đôi khi “lầy lội”, tạo nên những khoảnh khắc khiến người xem không khỏi bật cười.

Sự đối lập thú vị này đã góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho cặp song sinh. Trên các nền tảng mạng xã hội, mỗi đoạn video hay hình ảnh ghi lại sinh hoạt thường ngày của hai bé đều nhanh chóng lan truyền. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn ví Lisa và Leon như “cặp đôi giải trí nhí” khi luôn mang lại cảm giác vui vẻ, tích cực cho người xem.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố đáng yêu, cách Hồ Ngọc Hà nuôi dạy con cũng là điểm được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ việc cho con học nói, tập đi cho đến các hoạt động vui chơi, khám phá. Qua đó, công chúng phần nào thấy được phương pháp giáo dục hiện đại, tôn trọng cá tính riêng của từng đứa trẻ.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là người cha – doanh nhân Kim Lý cũng góp phần tạo nên môi trường phát triển tích cực cho hai bé. Những hình ảnh gia đình quây quần, cùng nhau đi du lịch hay tham gia các hoạt động ngoài trời cho thấy Lisa và Leon lớn lên trong sự yêu thương, gắn kết.

Một điểm đáng chú ý khác là dù còn nhỏ tuổi, hai bé đã sớm thể hiện khả năng giao tiếp linh hoạt. Những đoạn video ghi lại cảnh Lisa nói chuyện nhẹ nhàng, rõ ràng hay Leon bập bẹ với loạt biểu cảm phong phú thường xuyên “gây sốt” trên mạng. Điều này không chỉ khiến người hâm mộ thích thú mà còn cho thấy sự phát triển tốt về mặt ngôn ngữ và cảm xúc.

Tuy nhiên, trước sự nổi tiếng sớm của các con, Hồ Ngọc Hà cũng từng chia sẻ mong muốn giữ cho Lisa và Leon một tuổi thơ bình thường nhất có thể. Nữ ca sĩ hạn chế để các bé tham gia các hoạt động mang tính thương mại, đồng thời chú trọng việc học tập và trải nghiệm thực tế.

