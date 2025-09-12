Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đi học buổi đầu tiên đã 'sưng mắt'
GĐXH - Jimmy - Jenny là cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình vừa bước qua một tuổi đã được bố mẹ cho đến trường. Theo Phương Oanh chia sẻ, các bé ngày đầu nhập học "khi đi hoành tráng khi về mắt sưng".
Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đã đến trường nhập học. Nữ diễn viên "Gió ngang khoảng trời xanh" còn dí dỏm viết: "Ngày đầu "nhập ngũ" của hai thanh niên: Khi đi hoành tráng khi về mắt sưng". Theo Phương Oanh, 2 con đã hòa nhập với môi trường và rất vui vẻ với bạn bè.
Cặp song sinh nhà Shark Bình - Phương Oanh đến trường. Ảnh: FBNV
Về việc học của các con, cách đây nửa năm, trong một cuộc trò chuyện với báo chí, Phương Oanh có tiết lộ khoảng 2 tuổi, cô sẽ cho con đi học. Tuy nhiên, hiện tại, 2 em bé mới chỉ bước qua 1 tuổi được ít tháng. Nhiều người cho rằng cặp song sinh vẫn còn "non" để đến trường. Tuy nhiên, đây có thể mới chỉ là bước tìm hiểu, còn gia đình Phương Oanh chưa tiết lộ phương án học cho cặp song sinh.
Dù vậy, trong cuộc sống, Jimmy và Jenny đã được học nhiều kỹ năng từ khá sớm. Trong đó, Shark Bình và Phương Oanh mới đây đã cho các con học bơi sinh tồn cùng huấn luyện viên. Chỉ trải qua 50 ngày học bơi nhưng cặp song sinh nhà Phương Oanh đã bơi khá thành thạo và cứng cáp.
Khi chia sẻ hình ảnh các con, Phương Oanh nhận được rất nhiều câu hỏi về quá trình học bơi. Cô viết chi tiết: "Chia sẻ thêm chút với cả nhà là để đạt được kết quả như này là hai anh em đã gần hoàn thành khóa 50 buổi cùng với sự đồng hành, kèm cặp theo lộ trình bài bản của huấn luyện viên. Đếm từng giây mỗi khi con xuống nước và mỗi buổi chỉ diễn ra 15-20 phút vừa tập vừa nghỉ. Rèn luyện trên tinh thần để con làm chủ và thích nghi tự nhiên chứ không bao giờ được ép buộc. Chúng ta rèn luyện cho con để con khỏe mạnh, con bình tĩnh tự tin chứ không rèn để con hoảng sợ, hoang mang".
Cô còn chia sẻ vấn đề bảo vệ sức khỏe cho con khi học bơi. "Bên cạnh đó luôn phải đảm bảo yếu tố sức khoẻ, chắc chắn là con không có bất cứ vấn đề gì về tai mũi họng thì mới cho con tập luyện. Nước phải luôn sạch và ấm, tập luyện xong tắm gội cho con ngay, vệ sinh tai mũi mắt, sấy tóc, sấy tai cẩn thận", Phương Oanh cho hay.
Trong cuộc sống nuôi dạy con của nhà Phương Oanh, không chỉ cho con đi học bơi, cô cùng chồng cho các con tận hưởng cuộc sống năng động ở ngoài trời. Thay vì ở nhà với các thiết bị điện tử thì nữ chính "Hương vị tình thân" hay đưa con đi chơi mỗi dịp rảnh rỗi. Gia đình Phương Oanh - Shark Bình cũng hạn chế cho con dùng các thiết bị điện tử. Nhờ cách dạy và gần gũi con cái nên cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình luôn lanh lợi, thông minh.
