Cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên khoe nhà mới đẹp long lanh, dân tình lập tức "cảnh báo" một chi tiết ngay góc sân
GĐXH - Hàng cây nơi góc sân lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.
Những ngày gần đây, mạng xã hội rộn ràng chia sẻ đoạn clip của một cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên (sở hữu kênh TikTok @toantutetn) khi họ chính thức hoàn thiện căn nhà mơ ước sau nhiều năm chắt chiu, dành dụm.
Không cần quá phô trương, chỉ bằng vài hình ảnh giản dị ghi lại từng góc nhỏ trong ngôi nhà mới, hai vợ chồng đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước thành quả xứng đáng cho hành trình cố gắng bền bỉ của mình.
Theo chia sẻ, đây là thành quả của nhiều năm hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, từ những ngày khởi nghiệp còn nhiều khó khăn. Ngôi nhà được xây dựng trên một mảnh đất khá rộng, thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Tông màu chủ đạo là trắng và nâu gỗ, tạo cảm giác ấm cúng, tinh tế.
Điều khiến nhiều người trầm trồ nhất chính là khoảng sân rộng phía trước nhà. Người chồng trong clip tự hào giới thiệu đây sẽ là nơi cả gia đình ngồi "chill chill" mỗi khi rảnh rỗi, nhâm nhi tách trà buổi sáng hay quây quần bên nhau những buổi tối mát trời. Không chỉ vậy, khoảng sân này còn đủ rộng để bày biện những bữa tiệc ăn uống ngoài trời khi có bạn bè, người thân ghé chơi.
Bên hông nhà, gia chủ cũng tận dụng một khoảng đất nhỏ sát tường để trồng cây xanh, tạo điểm nhấn cho không gian sống. Những chậu cây được sắp xếp gọn gàng, vừa giúp ngôi nhà thêm sinh động, vừa mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, chính khu vực này lại trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.
Cụ thể, sát tường nhà là một hàng trúc mảnh mai mới được trồng, thân còn nhỏ nhưng xanh tốt. Ban đầu, nhiều người chỉ khen ngợi ý tưởng đưa thiên nhiên vào không gian sống. Thế nhưng chỉ sau ít phút, rất nhiều bình luận can ngăn xuất hiện bên dưới đoạn clip mà gia chủ chia sẻ.
Nhiều người cho rằng không nên trồng tre, trúc sát sân và tường nhà. Không nói đến yếu tố phong thủy, mà dựa trên kinh nghiệm của không ít người đã từng trồng tre hay trúc ở sân nhà cảnh báo.
Vì sao nhiều người khuyên không nên trồng tre, trúc sát sân và tường nhà?
Tre và trúc từ lâu được xem là biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Á Đông. Hình ảnh bụi tre, khóm trúc gợi cảm giác thanh nhã, bình yên và gần gũi với thiên nhiên. Vì vậy, không ít gia đình thích trồng tre hoặc trúc trong sân nhà để tạo bóng mát và điểm nhấn cho không gian sống.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều người từng trồng loại cây này, việc trồng tre hoặc trúc quá sát sân hay tường nhà có thể gây ra một số bất tiện trong sinh hoạt. Những cảnh báo này không liên quan đến yếu tố phong thủy, mà chủ yếu xuất phát từ thực tế chăm sóc và đặc điểm sinh trưởng của cây.
Rễ tre phát triển mạnh và lan rất nhanh
Một trong những đặc điểm nổi bật của tre và trúc là hệ rễ phát triển rất mạnh. Rễ của chúng có khả năng lan rộng dưới lòng đất, tìm kiếm nguồn nước và dinh dưỡng.
Theo kinh nghiệm của nhiều người trồng, nếu trồng quá gần sân bê tông hoặc tường nhà, rễ tre có thể len lỏi vào các khe nứt nhỏ, lâu ngày khiến nền sân bị đội lên hoặc làm nứt một số vị trí gạch lát. Đặc biệt với những giống tre mọc nhanh, hệ rễ có thể lan xa hơn nhiều so với phạm vi của bụi cây.
Cây mọc nhanh, khó kiểm soát
Tre và trúc nổi tiếng là những loài cây sinh trưởng nhanh. Chỉ sau một thời gian ngắn, từ một bụi nhỏ ban đầu có thể phát triển thành khóm lớn với nhiều măng non mọc lên liên tục.
Nếu trồng sát nhà, việc kiểm soát sự phát triển này có thể trở nên khá vất vả. Nhiều gia đình cho biết họ phải thường xuyên cắt tỉa hoặc đào bớt măng mọc lan ra sân để tránh bụi tre ngày càng mở rộng.
Lá rụng nhiều, dễ gây tắc cống thoát nước
Một vấn đề khác thường được nhắc đến là lượng lá rụng khá nhiều từ tre và trúc. Những chiếc lá nhỏ, mảnh có thể bay theo gió và rơi xuống sân, mái hiên hoặc rãnh thoát nước.
Nếu không được quét dọn thường xuyên, lá khô có thể tích tụ và gây tắc cống thoát nước, đặc biệt trong mùa mưa.
Cây cao dễ che ánh sáng
Tre và trúc có thể phát triển khá cao nếu không được cắt tỉa định kỳ. Khi trồng quá gần nhà, tán cây có thể che bớt ánh sáng tự nhiên chiếu vào cửa sổ hoặc sân nhà.
Điều này khiến không gian trở nên ẩm và thiếu ánh sáng hơn, đặc biệt với những ngôi nhà có diện tích sân nhỏ.
Nên trồng tre, trúc ở vị trí hợp lý
Tre và trúc vẫn là những loại cây đẹp và mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, nhiều người có kinh nghiệm khuyên rằng nên trồng chúng ở khoảng cách hợp lý, chẳng hạn ở góc vườn hoặc khu vực xa tường nhà để hạn chế những bất tiện kể trên.
Khi được trồng đúng vị trí và chăm sóc phù hợp, tre và trúc vẫn có thể trở thành điểm nhấn xanh mát, giúp không gian sống thêm hài hòa và dễ chịu.
Đại kỵ trong phong thủy trong nhà ở chia cắt tình cảm vợ chồngỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Yếu tố phong thủy nhà ở không chỉ ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe mà còn có mối liên hệ mật thiết với đời sống hôn nhân, tình cảm vợ chồng. Nếu phạm phải những đại kị phong thủy nhà ở dưới đây, có thể gây bất hòa tình cảm vợ chồng.
Công dụng hữu ích của gương treo tường không phải ai cũng biếtỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Gương treo tường không chỉ là một vật dụng đơn thuần để soi gương, mà còn có nhiều công dụng hữu ích khác cho ngôi nhà của bạn. Bài viết này sẽ chỉ ra công dụng hữu ích khi treo gương trên tường.
Đây là lý do vì sao phải che bàn thờ khi nhà có người mấtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc che bàn thờ tổ tiên trong gia đình có người mất là một trong những việc làm tâm linh quan trọng. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu vì sao việc che bàn thờ là rất cần thiết trong các gia đình có người mất.
6 lỗi tưởng nhỏ trong nhà dễ khiến vợ chồng cãi vã: Điều số 4 rất nhiều gia đình đang mắcPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Một số chi tiết tưởng chừng nhỏ trong cách bố trí nhà cửa như đèn trang trí, vị trí giường ngủ hay thiết kế góc nhà lại có thể ảnh hưởng đến năng lượng trong không gian sống. Theo quan niệm phong thủy, đây là những yếu tố dễ khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nếu phạm phải.
Khám phá ý nghĩa số 44 trong phong thủy là phát tài hay xui rủi?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Các con số không chỉ được dùng để đo lường, tính toán hay xác định ngày tháng... mà còn có thể mang ý nghĩa tâm linh, phong thủy. Trong đó, số 44 thật sự là một con số đặc biệt khi được sử dụng phổ biến trên mạng xã hội.
Lời chúc mùng 1 đầu tháng giúp mang lại tươi vui, may mắn, bình an và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mùng 1 Âm lịch được xem là một ngày rất quan trọng trong tháng. Vì thế trong ngày này hãy gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình, bạn bè để mang lại những điều may mắn, bình an trong tháng mới.
Những sai lầm phong thủy khiến bạn nghèo kiết xácỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Có những sai lầm phổ biến trong việc áp dụng phong thủy có thể khiến bạn gặp khó khăn trong cuộc sống và tài chính. Hãy tìm hiểu những sai lầm phong thủy trong bài viết sau nên tránh để có một cuộc sống thịnh vượng và thành công.
Vị trí đặt chanh muối giúp thu hút tài lộc và may mắnPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Chanh và muối – hai vật phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại mang ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ. Dưới đây là những thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.
Vị trí đặt bàn ghế phòng khách chuẩn phong thủy thu hút tài lộc 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Việc lựa chọn và cách đặt bàn ghế phòng khách hợp lý không chỉ giúp không gian hài hòa mà còn mang ý nghĩa phong thủy. Khám phá cách đặt bàn ghế phòng khách chuẩn phong thủy để thu hút tài lộc và may mắn cho gia đình bạn trong năm 2026.
Vị trí treo gương trong nhà giúp gia chủ làm ăn phát đạt, tiền tài vào như nước, gia đình ấm êmỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết hôm nay, xin chia sẻ các vị trí phong thủy để gương trong nhà nhất định gia chủ nên nắm rõ để mang lại hiệu ứng tích cực, giúp nhân đôi tài lộc, công danh tốt đẹp và gia đình đầm ấm.
Vị trí đặt chanh muối giúp thu hút tài lộc và may mắnPhong thủy
GĐXH - Chanh và muối – hai vật phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại mang ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ. Dưới đây là những thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.