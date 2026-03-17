Cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên khoe nhà mới đẹp long lanh, dân tình lập tức "cảnh báo" một chi tiết ngay góc sân

Những ngày gần đây, mạng xã hội rộn ràng chia sẻ đoạn clip của một cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên (sở hữu kênh TikTok @toantutetn) khi họ chính thức hoàn thiện căn nhà mơ ước sau nhiều năm chắt chiu, dành dụm.

Không cần quá phô trương, chỉ bằng vài hình ảnh giản dị ghi lại từng góc nhỏ trong ngôi nhà mới, hai vợ chồng đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước thành quả xứng đáng cho hành trình cố gắng bền bỉ của mình.

Theo chia sẻ, đây là thành quả của nhiều năm hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, từ những ngày khởi nghiệp còn nhiều khó khăn. Ngôi nhà được xây dựng trên một mảnh đất khá rộng, thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Tông màu chủ đạo là trắng và nâu gỗ, tạo cảm giác ấm cúng, tinh tế.

Điều khiến nhiều người trầm trồ nhất chính là khoảng sân rộng phía trước nhà. Người chồng trong clip tự hào giới thiệu đây sẽ là nơi cả gia đình ngồi "chill chill" mỗi khi rảnh rỗi, nhâm nhi tách trà buổi sáng hay quây quần bên nhau những buổi tối mát trời. Không chỉ vậy, khoảng sân này còn đủ rộng để bày biện những bữa tiệc ăn uống ngoài trời khi có bạn bè, người thân ghé chơi.

Bên hông nhà, gia chủ cũng tận dụng một khoảng đất nhỏ sát tường để trồng cây xanh, tạo điểm nhấn cho không gian sống. Những chậu cây được sắp xếp gọn gàng, vừa giúp ngôi nhà thêm sinh động, vừa mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, chính khu vực này lại trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Cụ thể, sát tường nhà là một hàng trúc mảnh mai mới được trồng, thân còn nhỏ nhưng xanh tốt. Ban đầu, nhiều người chỉ khen ngợi ý tưởng đưa thiên nhiên vào không gian sống. Thế nhưng chỉ sau ít phút, rất nhiều bình luận can ngăn xuất hiện bên dưới đoạn clip mà gia chủ chia sẻ.

Nhiều người cho rằng không nên trồng tre, trúc sát sân và tường nhà. Không nói đến yếu tố phong thủy, mà dựa trên kinh nghiệm của không ít người đã từng trồng tre hay trúc ở sân nhà cảnh báo.

Vì sao nhiều người khuyên không nên trồng tre, trúc sát sân và tường nhà?

Tre và trúc từ lâu được xem là biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Á Đông. Hình ảnh bụi tre, khóm trúc gợi cảm giác thanh nhã, bình yên và gần gũi với thiên nhiên. Vì vậy, không ít gia đình thích trồng tre hoặc trúc trong sân nhà để tạo bóng mát và điểm nhấn cho không gian sống.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều người từng trồng loại cây này, việc trồng tre hoặc trúc quá sát sân hay tường nhà có thể gây ra một số bất tiện trong sinh hoạt. Những cảnh báo này không liên quan đến yếu tố phong thủy, mà chủ yếu xuất phát từ thực tế chăm sóc và đặc điểm sinh trưởng của cây.

Rễ tre phát triển mạnh và lan rất nhanh

Một trong những đặc điểm nổi bật của tre và trúc là hệ rễ phát triển rất mạnh. Rễ của chúng có khả năng lan rộng dưới lòng đất, tìm kiếm nguồn nước và dinh dưỡng.

Theo kinh nghiệm của nhiều người trồng, nếu trồng quá gần sân bê tông hoặc tường nhà, rễ tre có thể len lỏi vào các khe nứt nhỏ, lâu ngày khiến nền sân bị đội lên hoặc làm nứt một số vị trí gạch lát. Đặc biệt với những giống tre mọc nhanh, hệ rễ có thể lan xa hơn nhiều so với phạm vi của bụi cây.

Cây mọc nhanh, khó kiểm soát

Tre và trúc nổi tiếng là những loài cây sinh trưởng nhanh. Chỉ sau một thời gian ngắn, từ một bụi nhỏ ban đầu có thể phát triển thành khóm lớn với nhiều măng non mọc lên liên tục.

Nếu trồng sát nhà, việc kiểm soát sự phát triển này có thể trở nên khá vất vả. Nhiều gia đình cho biết họ phải thường xuyên cắt tỉa hoặc đào bớt măng mọc lan ra sân để tránh bụi tre ngày càng mở rộng.

Lá rụng nhiều, dễ gây tắc cống thoát nước

Một vấn đề khác thường được nhắc đến là lượng lá rụng khá nhiều từ tre và trúc. Những chiếc lá nhỏ, mảnh có thể bay theo gió và rơi xuống sân, mái hiên hoặc rãnh thoát nước.

Nếu không được quét dọn thường xuyên, lá khô có thể tích tụ và gây tắc cống thoát nước, đặc biệt trong mùa mưa.

Cây cao dễ che ánh sáng

Tre và trúc có thể phát triển khá cao nếu không được cắt tỉa định kỳ. Khi trồng quá gần nhà, tán cây có thể che bớt ánh sáng tự nhiên chiếu vào cửa sổ hoặc sân nhà.

Điều này khiến không gian trở nên ẩm và thiếu ánh sáng hơn, đặc biệt với những ngôi nhà có diện tích sân nhỏ.

Nên trồng tre, trúc ở vị trí hợp lý

Tre và trúc vẫn là những loại cây đẹp và mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, nhiều người có kinh nghiệm khuyên rằng nên trồng chúng ở khoảng cách hợp lý, chẳng hạn ở góc vườn hoặc khu vực xa tường nhà để hạn chế những bất tiện kể trên.

Khi được trồng đúng vị trí và chăm sóc phù hợp, tre và trúc vẫn có thể trở thành điểm nhấn xanh mát, giúp không gian sống thêm hài hòa và dễ chịu.