Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?

Thứ bảy, 08:31 29/11/2025 | Xã hội
Trước thực trạng một cầu cạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, đơn vị quản lý đường bộ rào chắn và đang đánh giá mức độ hư hỏng để đưa ra phương án khắc phục.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?- Ảnh 1.

Ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 khiến hạ tầng giao thông tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn các xã A Lưới (TP Huế) bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?- Ảnh 2.

Đây là tuyến đường huyết mạch có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?- Ảnh 3.

Đồng thời, đây cũng là tuyến đường nối các xã vùng cao A Lưới của TP Huế kết nối với tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là TP Đà Nẵng.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?- Ảnh 4.

Tình trạng sạt lở khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?- Ảnh 5.

Từ trong mưa lũ, ngay khi xuất hiện sạt lở trên tuyến, đơn vị quản lý đường bộ cùng lực lượng chức năng phải liên tục huy động phương tiện, máy móc để san gạt đất đá nhằm đảm bảo giao thông.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?- Ảnh 6.

Tại một số vị trí lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?- Ảnh 7.

Đáng chú ý, mưa lớn liên tục gây sạt lở núi, khiến cây cầu cạn tại Km396+050 (khu vực A Moong - A Tép, thuộc xã A Lưới 4) dù được xây dựng bằng bê tông cốt thép nhưng bị biến dạng, xô lệch. Qua quan sát, trụ T1 của cầu bị nghiêng xuống phía hạ lưu, gây mất ổn định kết cấu, không đảm bảo an toàn khai thác.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?- Ảnh 8.

Trước mức độ nguy hiểm do thiên tai gây ra, ngày 5/11, Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để triển khai các biện pháp khắc phục hư hỏng tại công trình này. Hiện lực lượng chức năng dựng rào chắn, cấm hoàn toàn người và phương tiện lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?- Ảnh 9.

Ông Hồ Dũng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 4 cho biết, trước thực trạng cây cầu bị hư hỏng do mưa lớn vừa qua, hiện nay đơn vị quản lý đường bộ đang cấm các phương tiện lưu thông qua cầu, đồng thời đang tiếp tục khảo sát lại để có phương án khắc phục.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?- Ảnh 10.

Trong khi đó, Văn phòng quản lý đường bộ II.5 cho biết, đối với vị trí cầu cạn tại Km396+050 lực lượng chức năng làm đường tạm để người và phương tiện lưu thông tạm thời. Ngoài ra, các đơn vị đang tổ chức đánh giá về tình trạng của cầu, từ đó mới có phương án cụ thể. Bên cạnh đó, các vị trí sạt trượt tại tuyến đường này được lực lượng khắc phục tạm thời, hiện đơn vị tư vấn thiết kế đang nghiên cứu để có phương án khắc phục.


Hoàng Dũng
Tòa soạn Quảng cáo
Top