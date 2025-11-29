Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?

Trong khi đó, Văn phòng quản lý đường bộ II.5 cho biết, đối với vị trí cầu cạn tại Km396+050 lực lượng chức năng làm đường tạm để người và phương tiện lưu thông tạm thời. Ngoài ra, các đơn vị đang tổ chức đánh giá về tình trạng của cầu, từ đó mới có phương án cụ thể. Bên cạnh đó, các vị trí sạt trượt tại tuyến đường này được lực lượng khắc phục tạm thời, hiện đơn vị tư vấn thiết kế đang nghiên cứu để có phương án khắc phục.