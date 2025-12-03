Các đại kỵ với phong thủy Âm trạch gia chủ nên biết

Âm trạch là gì?

Hiểu một cách khái quát nhất, Âm trạch là phần đất nhằm mục đích an táng, chôn cất người đã khuất, còn được gọi là mồ mả.

Khái niệm này nhằm phân biệt với Dương trạch - chỉ các vùng đất phục vụ cho việc xây các công trình Dương cơ, dùng làm nhà cửa, công trình dân sinh…phục vụ cho người đang sống.

Cả Âm trạch và Dương trạch đều là hai mảng lớn của phong thủy học. Theo phong thủy, vận thế của một con người không chỉ phụ thuộc vào bản thân người đó (tức giờ ngày, tháng, năm sinh), quá trình tu dưỡng, nỗ lực khi gây dựng cơ nghiệp mà còn chịu ảnh hưởng của Âm phần và Dương phần.

Đó chính là xuất phát điểm của "Nhất mộ, nhì phòng, tam bát tự" - nhấn mạnh mệnh vận tốt, xấu của một người, thứ nhất quyết định ở phong thủy phần mộ ông cha tốt hay xấu; thứ hai quyết định ở phong thủy của nhà ở và thứ ba, quyết định ở sự sắp xếp tổ hợp của tứ trụ (năm, tháng, ngày, giờ sinh).

Các nguyên tắc của phong thủy Âm trạch

Huyệt vị của Âm trạch

Theo lý luận phong thủy Âm trạch, điều tiên quyết nhất sẽ chủ về vị trí táng mộ. Khi không đạt được điều này, dù thế đất lý tưởng đến mấy cũng vô ích.

Với nghĩa trang ở vùng bình địa, cần lựa sao được khoảng đất với Minh đường bằng phẳng, thoáng rộng. Phía sau cần tựa lưng vào núi cao vững chắc, trong khi hai mạn trái và phải đều có núi hộ vệ. Sẽ là đại kỵ nếu trước khoảng Minh đường của âm phần lại có dốc thẳng xuống. Điều này có thể ảnh hưởng tới sự hưng vượng và phát đạt của đời sau. Ngược lại, nếu phần mộ an táng ở vị trí mà Minh đường rộng rãi, hướng lên trên thì con cháu đời sau rất có phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Cần hết sức tránh việc đặt huyệt mộ nơi đất đá, tù đọng hay tồn đọng rác bẩn, hay nơi có nguồn nước bị ô nhiễm. Đào lên ở dưới lỗ huyệt nếu có mạch nước ngầm chảy thì màu sắc của nước phải trong xanh. Trường hợp không có nước thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Liên quan đến huyệt vị của Âm trạch còn cần đặc biệt chú ý đến những con đường xung quanh. Việc có con đường nào đâm thẳng vào giữa hoặc đâm xuyên sang hai bên nơi đặt mộ được xem là một đại kỵ. Các gia chủ nên chọn khu lăng mộ nơi yên tĩnh, cách xa với đường đi khu dân cư, nếu hướng nhìn ra sông hồ sẽ càng được xem là lý tưởng.

Hướng của Âm trạch

Phong thủy cho hay, vị trí sau lưng dựa vào là "sơn", trước mặt đối diện được xem là "hướng"; trong đó, hướng của phần mộ được xác định bởi hướng bia mộ: Mặt chính diện của bia mộ quay về đâu, có lưng dựa vào đâu là tiêu chí chủ chốt để xác định sơn hướng.

Đất đẹp, huyệt vị chuẩn, sơn hướng vượng là ba nhân tố căn bản nhất để đạt được Âm trạch lý tưởng. Do đó, việc chọn vị trí và hướng táng mộ không thể qua loa đại khái, mà cần hết sức cẩn trọng, kỹ càng.

Các đại kỵ với phong thủy Âm trạch

Tránh để Âm trạch bị giẫm đạp; Tránh để mộ phần bị thất lạc hay chỉ có xương cốt mà không có bia mộ; Không để Âm phần bị dựng cột hay đóng cọc; Tránh để mộ phần bị ngập nước; Đại hung khi mộ phần bị đào trộm;

Tránh Âm phần bị chèn ép; Tránh để gỗ quan tài, gạch đá hay tạp vật đè lên; Tránh để xương cốt bị thất tán; Đất trước mộ bị sụt lún hay sạt lở; Tránh để gạch đá, vật liệu xây dựng chất đống trên hay chung quanh mộ;

Không dựng tường bao quanh kín mộ phần, không có lối ra vào; Lỗ thoát nước nơi mộ phần quá lớn hay bị tắc.

Tránh để kiến, rắn, mối, chuột... đào hang, làm tổ trong mộ; Tránh hiện tượng trùng táng, mộ đè lên mộ; Tránh để cây đâm xuyên quan tài, dây leo mọc trùm lên mộ; Không dựng tường bao quanh kín mộ phần, không có lối ra vào; Lỗ thoát nước nơi mộ phần quá lớn hay bị tắc.

Bên cạnh đó, trường hợp khi cải táng mà gia chủ bắt gặp các hiện tượng như sau đây thì tốt hơn hết không nên cải táng: Khi mở nắp quan tài thấy có dây tơ hồng quấn quýt, được xem là đất kết. Khi khai mộ phần, bắt gặp trong huyệt xuất hiện con rắn vàng đang sinh sống (Long Xà khí vật) sẽ là điềm cát tường. Khi hơi đất chỗ quan tài ấm áp, không có nước, khô ráo hoặc có nước đọng như màu sữa... chủ về mộ kết.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.