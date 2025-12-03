Cách làm sạch sofa da và ghế da tại nhà cực dễ
GĐXH - Bạn không biết cách để giữ những chiếc ghế da lúc nào cũng như mới? Hãy tìm hiểu cách làm sạch ghế sofa da cũng như các cách làm sạch ghế da hiệu quả và nhanh chóng qua bài viết dưới đây.
Vệ sinh ghế sofa da bằng baking soda
Baking soda là chất tẩy rửa chuyên dụng được nhiều người sử dụng để làm sạch trong gia đình, đơn giản và hiệu quả mà rất dễ thực hiện. Baking soda không chỉ làm sạch ghế sofa da mà chúng còn có thể khử mùi khó chịu trên ghế.
Cách vệ sinh ghế sofa da bằng baking soda đơn giản với những bước bên dưới đây: Đầu tiên, bạn làm sạch sơ qua bộ ghế với máy hút bụi. Loại bỏ bụi bẩn, tóc rụng, đồ ăn rơi vãi, lông thú vật nuôi. Dùng khăn mềm ẩm lau qua bộ ghế để đảm bảo làm sạch khỏi bùn đất thông thường.
Sau đó, bạn rắc baking soda lên bề mặt toàn bộ lớp da ghế sofa. Rồi bạn để như vậy trong khoảng từ 30-40 phút. Tiếp theo là bạn loại bỏ hết baking soda ra khỏi bề mặt bộ ghế. Nếu baking soda còn rơi trên các khe kẽ ghế thì bạn có thể dùng máy hút bụi để hút bỏ và dùng khăn mềm ẩm lau sạch sofa lại một lần nữa.
Vệ sinh sofa da bằng giấm trắng
Giấm trắng được sử dụng rất nhiều trong nhà bếp gia đình. Với thành phần là axit hữu cơ nhẹ nên bạn có thể dùng giấm để làm sạch bộ ghế sofa với các vết bẩn đơn giản. Bạn có thể sử dụng giấm trắng để vệ sinh cho cả sofa da thật và da công nghiệp.
Các bước làm sạch sofa da với giấm trắng như sau: Dùng vải mềm ẩm màu trắng tẩm giấm trắng lau nhẹ vào các vết bẩn. Bạn làm đi làm lại cho tới khi vết bẩn mờ dần và mất hẳn.
Bạn có thể kết hợp sử dụng thêm bàn chải mềm nếu diện tích vết bẩn lớn. Không nên sử dụng bàn chải cứng, vì có thể làm hỏng bề mặt của ghế sofa. Sau khi vết bẩn đã sạch, bạn có thể dùng vải mềm ẩm sạch lau lại với nước cho hết mùi của giấm trắng.
Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng tương tự cách này với cồn hoặc rượu. Về cơ bản thì cách thức hoạt động của chúng có thể gần tương đương nhau. Với cách vệ sinh sofa tại nhà này phù hợp với đồ ăn, đồ uống hoặc vết bẩn đã khô.
Vệ sinh sofa da đơn giản bằng máy hút bụi
Một cách cơ bản dễ dàng để làm sạch ghế sofa da là bạn dùng máy hút bụi. Ưu điểm khi bạn dùng máy hút bụi để vệ sinh sofa là làm sạch nhẹ nhàng toàn bộ bề mặt bộ ghế. Với những loại chất bẩn nhìn thấy được bằng mắt hoặc nhỏ. Ví dụ như các loại bụi bẩn, sợi bông, lông chó mèo, tóc rụng...
Cách làm sạch ghế sofa da với máy hút bụi như sau: Bạn dùng máy hút bụi hút toàn bộ bề mặt của ghế sofa. Đặc biệt là các phần giao giữa đệm ghế và tựa ghế, nếu là bộ sofa rời hãy tháo đệm và tựa ra để vệ sinh.
Sau đó bạn dùng khăn mềm ẩm để làm sạch các vết bẩn cứng đã khô do lâu ngày kết hợp với độ ẩm khiến chúng bám cứng trên bề mặt. Bạn làm lặp lại cho đến khi vết bẩn đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi bộ ghế. Tiếp theo, bạn sử dụng quạt hoặc phơi nơi thoáng gió để sofa khô tự nhiên. Tránh nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp chiếu vào bộ ghế.
Làm sạch ghế sofa với dung dịch chuyên dụng
Dung dịch vệ sinh sofa da là thứ có thể làm sạch bộ sofa một cách nhanh chóng. Chúng có thể loại bỏ các chất bẩn trên bộ ghế sofa dễ dàng. Không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp và bề mặt của bộ ghế sofa. Vì thế mà có thể yên tâm sử dụng một cách tốt nhất.
Cách làm sạch ghế sofa với dung dịch vệ sinh khá đơn giản. Xịt dạng hơi trực tiếp lên vết bẩn hoặc dạng kem thì dùng vải mềm sạch dải đều lên sản phẩm. Sau đó dùng khăn mềm sạch để tiến hành lau chùi cho tới khi vết bẩn biến mất. Có thể kết hợp thêm các loại bàn chải sợi lông mềm để làm sạch sâu hơn.
Sau khi vết bẩn đã được loại bỏ chúng ta lau sạch những dung dịch làm sạch này. Sử dụng thêm khăn ẩm để làm sạch một cách sâu hơn. Tránh việc còn xót lại trên bộ ghế sofa có thể bị ảnh hưởng tới người sử dụng.
Ngoài việc làm sạch, chúng còn có thể làm bóng bề mặt sofa da một cách hiệu quả nhất. Nhờ đó mà bộ ghế sofa đẹp hơn, sang trọng hơn so với tình trạng ban đầu.
