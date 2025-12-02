Người nào mất ngủ, hãy để ngay loại cây này trong phòng ngủ
GĐXH - Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian sống, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong phòng ngủ.
Cây lô hội (nha đam)
Cây nha đam là một trong những cây dễ chăm sóc và có tác dụng tốt trong việc cải thiện chất lượng không khí. Nha đam có khả năng hấp thụ carbon dioxide và thải oxy vào ban đêm, giúp tăng cường không khí trong lành.
Việc đặt cây nha đam trong phòng ngủ sẽ giúp bạn hít thở dễ dàng hơn, từ đó tạo điều kiện tốt cho giấc ngủ sâu và thư giãn.
Cây trầu bà vàng
Trầu bà vàng không chỉ là cây trang trí đẹp mắt mà còn nổi bật với khả năng lọc không khí cực kỳ hiệu quả. Cây này có thể loại bỏ các chất độc hại như formaldehyde, benzene và trichloroethylene - những chất có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.
Khi đặt cây trầu bà vàng trong phòng ngủ, không khí trở nên trong lành hơn, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn.
Cây lưỡi hổ
Cây lưỡi hổ là một loại cây rất dễ trồng và có khả năng cải thiện không khí hiệu quả. Một trong những điểm đặc biệt của cây lưỡi hổ là khả năng thải oxy vào ban đêm. Điều này giúp làm sạch không khí và cung cấp lượng oxy cần thiết, tạo cảm giác thư giãn cho người sử dụng.
Đặc biệt, cây lưỡi hổ còn giúp giảm bớt căng thẳng và tạo không gian yên tĩnh, dễ chịu trong phòng ngủ.
Cây ngọc bích
Cây ngọc bích không chỉ có lá xanh mướt mà còn là cây lọc không khí hiệu quả. Cây ngọc bích giúp loại bỏ các tạp chất trong không khí, đồng thời hấp thụ ánh sáng yếu và biến thành năng lượng, từ đó cung cấp oxy sạch cho không gian sống.
Đặt cây ngọc bích trong phòng ngủ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn và tươi mới khi thức dậy.
Cây lan quân tử
Cây lan quân tử không chỉ là một loài cây đẹp mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cây này có khả năng thải oxy và làm sạch không khí, giúp phòng ngủ trở nên trong lành hơn.
Ngoài ra, lan quân tử còn được cho là có tác dụng giảm stress và căng thẳng, hỗ trợ quá trình thư giãn, giúp bạn dễ dàng ngủ ngon và cảm thấy tinh thần thoải mái hơn khi thức dậy.
Cây kim tiền
Kim tiền không chỉ mang lại may mắn và tài lộc mà còn giúp thanh lọc không khí trong nhà. Cây này hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzen và các khí độc khác, giúp không gian phòng ngủ trở nên trong lành và dễ chịu hơn.
Việc đặt cây kim tiền trong phòng ngủ giúp bạn có một không gian sạch sẽ, yên tĩnh, lý tưởng cho giấc ngủ sâu và thư giãn.
Cây phát tài
Cây phát tài là loại cây phổ biến trong các không gian nội thất, đặc biệt là phòng ngủ. Cây có khả năng lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại và tạo ra một môi trường trong lành.
Ngoài ra, cây phát tài còn có khả năng cải thiện độ ẩm trong không khí, giúp bạn ngủ ngon hơn, đặc biệt là trong những ngày thời tiết khô hanh.
Những lưu ý với cây đặt trong phòng ngủ
- Vị trí đặt cây: Đặt cây ở những nơi có ánh sáng nhẹ nhàng, tránh để cây gần giường để không khí trong phòng không bị quá ẩm ướt hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bạn có thể để cây trên kệ cao hoặc gần cửa sổ.
- Chăm sóc đúng cách: Cung cấp đủ ánh sáng nhưng tránh ánh sáng trực tiếp, đặc biệt đối với những cây yêu cầu ít ánh sáng. Chú ý tưới nước vừa phải để tránh làm cây bị úng.
- Không gian thông thoáng: Đảm bảo phòng ngủ có sự lưu thông không khí tốt. Đừng để cây gây cảm giác bí bách hoặc quá nhiều cây trong một không gian nhỏ, điều này có thể làm giảm chất lượng không khí và ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.
*Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ướcỞ - 29 phút trước
GĐXH - Khu vườn hồng "bạc tỷ" của vợ chồng MC Quyền Linh không chỉ là một không gian đẹp mê hồn, mà còn là mơ ước của biết bao người yêu hoa.
Mẹo tiết kiệm điện khi cắm nồi cơm điện qua đêmỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chế độ ủ của nồi cơm điện, công suất tiêu thụ điện năng của nồi cơm điện ở chế độ này và cách tiết kiệm điện khi sử dụng nồi cơm điện qua đêm.
Điều cấm kị đặt bàn ăn bằng gỗ ở vị trí này, tuyệt đối nên tránhỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Bàn ăn gỗ là một vật không thể thiếu trong không gian phòng bếp của một ngôi nhà hiện đại. Tuy nhiên, để sắp xếp chúng sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết.
Các tác hại từ 'Hỏa hình sát' đối với ngôi nhà trong phong thủyỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Giữa hình thế ngôi nhà hay các tác nhân từ môi trường có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời. Một trong các thế phạm về phong thủy hình thế phổ biến, rất dễ dàng bắt gặp đó là “Hỏa hình sát”.
Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ đẳng cấp ở ngoại ô Hà NộiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Thành công trong sự nghiệp giúp Vượng Râu có được cuộc sống ổn định, sung túc.
Kiêng kỵ phòng tân hôn bạn cần biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lễ cưới là một trong các lễ tục quan trọng nhất. Để hôn lễ được thập phần viên mãn, bên cạnh mối lương duyên được vun đắp, sự chuẩn bị từ hai họ thì các kiêng kỵ phòng tân hôn cũng là điều không thể xem nhẹ.
Những điều kiêng kỵ trong đám tang bạn nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tang sự là một trong các sự kiện hệ trọng nhất với mỗi gia đình. Thường thì “tang gia bối rối” nhưng theo quan niệm dân gian vẫn có những điều thuộc về nghi thức hay các kiêng kỵ mà chúng ta không thể xem nhẹ.
Đại kỵ khi sắp xếp bàn thờ gia tiên nên tránhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, vị trí quan trọng không thể không nhắc đến đó chính là bàn thờ gia tiên. Nếu phong thủy bàn thờ gia tiên đặt sai vị trí, có thể ảnh hưởng đến công việc làm ăn, cũng như công danh của con cháu sau này.
Hướng nhà xấu ảnh hưởng đến tuổi Giáp Dần ra sao?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Hướng nhà xấu ảnh hướng rất nhiều tới vận mệnh, cuộc sống và sự nghiệp của các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, nếu như xây nhà hoặc mua nhà phạm phải hướng xấu thì gia chủ cần phải hoá giải để cầu tài lộc, may mắn và bình an.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 1/12 - 7/12 giúp gia chủ nhiều tài lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 1/12 - 7/12. Đừng bỏ lỡ cơ hội mang tài lộc về nhà với những giờ hoàng đạo tốt nhất.
Loại cây phong thủy có dáng thanh mảnh giúp trấn trạch, thu hút tài lộc được nhà giàu vẫn thích trồng trước nhàỞ
GĐXH – Việc trồng cây trước nhà theo quan niệm phong thủy Á Đông có ảnh hưởng lớn đến vận khí của gia chủ. Trong đó, trúc cảnh vẫn được nhà giàu thích trồng vì dáng thanh mảnh, cao ráo vừa đẹp vừa hút tài lộc, xua đi đen đủi.