Cây dại quý hiếm bậc nhất thế giới, vị ngon hơn thịt, cực bổ dưỡng, 13 triệu đồng/kg

Chủ nhật, 05:51 17/08/2025 | Ăn
Dù có vẻ ngoài kém hấp dẫn nhưng loại cây này vẫn được giới nhà giàu yêu thích vì vị bùi béo như thịt, thơm mùi quả hạch và có giá trị dinh dưỡng cao, không kém đông trùng hạ thảo.

Nấm bụng dê, hay còn gọi là nấm Morel (tên khoa học: Morchella esculenta), được coi là một trong những loại nấm quý hiếm bậc nhất thế giới.

Nấm có hình dáng đặc trưng, với phần mũ nấm có nhiều lỗ rỗng như tổ ong, màu sắc từ vàng nâu đến nâu sẫm. Phần thân nấm có màu trắng hoặc hơi vàng. Kích thước của nấm bụng dê thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường, thường dao động từ 5-15cm chiều cao và 3-10cm đường kính mũ nấm.

Cây dại quý hiếm bậc nhất thế giới, vị ngon hơn thịt, cực bổ dưỡng, 13 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sở dĩ loại nấm này có tên gọi "nấm bụng dê" vì vẻ bề ngoài của chúng giống bụng dê hay tổ ong với lớp vỏ sần sùi, nhăn nheo. Loại nấm này được ưa chuộng tại thị trường châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

Nấm bụng dê thường mọc ở những bụi cỏ ven rừng hay ven sông với số lượng có hạn, rất khó tìm thấy trong tự nhiên. Đây là loại nấm được người dân tìm kiếm để dâng lên vua chúa thời xưa. Ngoài ra, nấm mọc ở những vị trí khác nhau, thay đổi liên tục từ mùa này qua mùa khác khiến cho quá trình thu hoạch gặp nhiều khó khăn.

Nấm bụng dê thường mọc thành từng cụm trên những khúc gỗ mục nát, lá hoặc đất mùn - nơi có độ ẩm lý tưởng để sinh trưởng. Muốn thu hoạch, người ta phải dậy lúc sáng sớm và dành cả ngày trời trong rừng chỉ để hái vài cây nấm bụng dê.

Cây dại quý hiếm bậc nhất thế giới, vị ngon hơn thịt, cực bổ dưỡng, 13 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Không chỉ hiếm, loại nấm này có mùi vị ngon, bùi béo như thịt lợn, thơm phức và có giá trị dinh dưỡng cao, thường được so sánh với đông trùng hạ thảo.

Giá thành 1kg nấm bụng dê khô khá cao, sẽ giao động từ 11-13 triệu đồng. Nó xứng đáng là loại rau dại đắt nhất Việt Nam.

Cây dại quý hiếm bậc nhất thế giới, vị ngon hơn thịt, cực bổ dưỡng, 13 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Thời tiết mùa hè nóng bức, đổ nhiều mồ hôi. Đổ mồ hôi nhiều rất tốt cho cơ thể vì có thể giải độc. Nhưng đổ mồ hôi nhiều dễ làm mất kali trong cơ thể, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt. Vào thời điểm này, bạn có thể ăn nhiều thực phẩm giàu kali hơn. So với chuối quen thuộc, có một loại thực phẩm có hàm lượng kiềm gấp 8 lần chuối, bạn có thể ăn nhiều hơn vào mùa hè đó là nấm bụng dê.

Hàm lượng kali trong nấm bụng dê khô khoảng 1722 mg trên 100 g trong khi hàm lượng kali trong chuối là 222 mg trên 100 g. Do đó, hàm lượng kali trong loại nấm này cao hơn đáng kể so với chuối.

Nấm bụng dê không chỉ giàu kali mà còn giàu protein và nhiều loại khoáng chất, có giá trị dinh dưỡng cao. Danh tiếng là "thịt của người ăn chay" cho thấy loại cây này rất giàu giá trị dinh dưỡng.

Cây dại quý hiếm bậc nhất thế giới, vị ngon hơn thịt, cực bổ dưỡng, 13 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Nấm bụng dê có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng. Một số món ăn phổ biến từ nấm bụng dê bao gồm: Nấm bụng dê xào, nấm bụng dê nấu súp, nấm bụng dê nướng, nấm bụng dê hầm,...

Lưu ý, nấm bụng dê hoang dại có thể chứa độc tố. Chỉ nên sử dụng nấm bụng dê đã được trồng hoặc mua từ những nguồn uy tín. Do độ quý hiếm và giá trị dinh dưỡng cao, nấm bụng dê có giá thành khá đắt đỏ. Để đảm bảo an toàn và giữ được hương vị đặc trưng của nấm, cần chế biến nấm bụng dê đúng cách.

