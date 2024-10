Cây lưỡi hổ may mắn, phát tài nhưng 2 mệnh này kị dùng và kị đặt ở 2 vị trí này kẻo tài lộc bay đi hết

Người mệnh Hỏa, Mộc không dùng cây lưỡi hổ , người mệnh Thủy cân nhắc

Trong văn hóa và quan niệm dân gian phương Đông, cây lưỡi hổ là cây cảnh - cũng là cây phong thủy có thể xua đuổi xui xẻo, giúp mang lại may mắn, bình an, tăng tài lộc cho gia chủ.

Ở Việt Nam, người xưa đã biết cây lưỡi hổ giúp thanh lọc không khí, cải thiện năng lượng, giúp cân bằng cho nhà ở, tăng cường tinh thần, sức khỏe cho mọi người trong nhà, xua đuổi năng lượng xấu, xui rủi…

Nhiều người rải bừa gạo và muối sau khi cúng mà không biết làm thế tự rước xui xẻo, hao hụt vận may của mình GĐXH - Theo phong thủy, vẩy, rắc gạo và muối sau khi cúng không đúng chỗ, thậm chí đổ bừa ra đường là gia chủ tự rước xui xẻo, hao hụt vận may... của mình.

Theo phong thủy, lá cây lưỡi hổ mọc thẳng tưng - tượng trưng cho lòng quyết tâm, ý chí tiến về phía trước. Dáng cây uy nghiêm - là biểu tượng của quyền lực, danh vọng. Đồng thời, khi cây lưỡi hổ ra hoa được coi là điềm báo tốt lành, nhiều thuận lợi may mắn trong công việc, tài chính, thành công, thịnh vượng, hạnh phúc… cho gia chủ cả năm.

Người mệnh Hỏa, Mộc không nên dùng cây lưỡi hổ. Người mệnh Thủy dùng nên cân nhắc. Ảnh internet

Nhưng người mệnh Hỏa không dùng được cây lưỡi hổ. Người mệnh Thủy khi dùng phải cân nhắc. Cụ thể:

Người mệnh Hỏa không dùng cây lưỡi hổ

Lý do là Hỏa tương khắc với Kim. Cây lưỡi hổ có lá xanh sẫm, vân chủ đạo màu vàng (hoặc trắng) - thuộc ngũ hành Kim và Thổ. Vì thế, người mệnh Hoả kị với các màu trắng, vàng - không nên trồng cây lưỡi hổ để tránh ngũ hành xung khắc mà cản trở, ảnh hưởng tới tài lộc, vận khí tốt.

Người mệnh Thủy nên dùng cây lưỡi hổ Thái. Ảnh internet.

Người mệnh Thủy chỉ nên dùng cây lưỡi hổ Thái, tránh cây lưỡi hổ vàng

Người mệnh Thủy cũng phải cân nhắc với cây lưỡi hổ màu chủ đạo vàng - bởi Thổ kị Thủy. Nếu đặt cây lưỡi hổ trong nhà, cửa hàng, văn phòng thì may mắn, tài lộc sẽ bị phân tán.

Người mệnh Thủy có thể trồng cây lưỡi hổ Thái lá ngắn hơn, bề mặt rộng và dày hơn, phiến lá nhọn nhưng màu như phủ một lớp sáp bạc khá ấn tượng, nhỏ xinh cũng được xếp vào hành Kim - nên người mệnh Thủy có thể trồng cây này giúp hóa giải năng lượng xấu, thu hút quý nhân trợ giúp, thanh lọc không gian hiệu quả.

Người mệnh Mộc không dùng cây lưỡi hổ trắng

Màu lá cây lưỡi hổ cũng khắc người mệnh Mộc. Cho nên, người mệnh Mộc nên chọn những loại cây phong thủy có màu xanh bản mệnh để hút vận may và thăng tiến trong cuộc sống.

Cây lưỡi hổ có thể đặt trong phòng tắm khi có đủ ánh sáng, thông gió tốt. Ảnh internet.

2 vị trí không nên đặt cây lưỡi hổ vì mất may mắn tài lộc

1. Phòng tắm

Một số người cho rằng, cây lưỡi hổ lọc sạch không khí nên đặt trong phòng tắm để khử hôi - việc này có thể được với phòng tắm đủ ánh sáng, thông gió tốt.

Ngược lại, đặt cây lưỡi hổ vào phòng tắm tối và ẩm thấp, nhiều bụi bẩn, vi khuẩn là không phù hợp, còn khiến cây bị thối rễ, nấm mốc, không tốt cho phong thủy.

2. Cây lưỡi hổ không đặt ở cửa ra vào và đối diện cửa ra vào

Cây lưỡi hổ may mắn, nếu đặt ở cửa ra vào sẽ cản đường tiền tài vào mà chỉ có thể hút tài lộc và may mắn tụ vào cửa, lâu dài ảnh hưởng đến tài lộc, may mắn của gia chủ.

Vì cây lưỡi hổ nhiều ý nghĩa phong thủy tốt, nên người có mệnh ngũ hành khác, tuổi con giáp khác vẫn có thể trồng làm cảnh, phong thủy thuần túy. Nhưng nên chọn màu sắc phù hợp, tránh kị ngũ hành và tuổi con giáp.

* Thông tin trong bài chỉ có mang tính tham khảo.

