Cha dượng giao cấu với con gái của vợ hờ dẫn đến có thai

32 phút trước

Ngày 11/7, Công an quận 7 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp Công an phường Tân Phong điều tra vụ việc một người đàn ông Hàn Quốc đánh đập gây thương tích một người đàn ông cùng quốc tịch xảy ra trên địa bàn. Hình ảnh vụ việc đã được camera an ninh của nhà dân ghi lại.