Một gia đình bắt đầu đi xuống thường có 3 dấu hiệu này: Nếu xuất hiện cả 3, đừng xem nhẹ

Có người cho rằng, chỉ cần là người một nhà thì tình thân sẽ luôn bền chặt, nhưng thực tế lại khác. Dù có chung huyết thống, tình cảm gia đình vẫn cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng sự quan tâm, lắng nghe và tôn trọng.

Không ít gia đình bắt đầu xa cách không phải vì biến cố lớn, mà vì những thay đổi rất nhỏ diễn ra âm thầm trong cuộc sống thường nhật.

Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, chất lượng của những tương tác hằng ngày chính là "thước đo" quan trọng phản ánh sức khỏe của một gia đình.

Nếu trong nhà thường xuyên xuất hiện ba dấu hiệu dưới đây, đó có thể là lời nhắc nhở rằng đã đến lúc các thành viên cần nhìn lại cách mình đối xử với nhau.

3 dấu hiệu cho thấy gia đình có nhiều dấu hiệu rạn nứt

1. Bữa cơm gia đình ngày càng im lặng, ai cũng chỉ lo việc của mình

Bữa cơm vốn là khoảng thời gian hiếm hoi để các thành viên quây quần sau một ngày bận rộn. Tuy nhiên ở nhiều gia đình, mỗi người lại cắm cúi vào điện thoại, ăn xong rồi rời đi, gần như không có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa.

Sự im lặng kéo dài khiến khoảng cách giữa các thành viên ngày một lớn hơn. Không phải vì hết yêu thương, mà vì mọi người dần đánh mất thói quen chia sẻ.

Có khi chỉ cần một người chủ động hỏi thăm vài câu về công việc, chuyện học hành hay những điều nhỏ nhặt trong ngày cũng đủ khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn.

Một bữa cơm có tiếng cười đôi khi giá trị hơn rất nhiều những món ăn đắt tiền. Gia đình càng duy trì được những cuộc trò chuyện thường xuyên, sự gắn kết càng bền chặt.

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2. Luôn dịu dàng với người ngoài nhưng lại dễ nổi nóng với người thân

Đây là điều xảy ra ở không ít gia đình. Nhiều người ra ngoài cư xử rất lịch thiệp, nhẹ nhàng, khéo léo với mọi người nhưng khi trở về nhà, chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ khiến họ cáu gắt với vợ chồng, cha mẹ hoặc con cái.

Tâm lý học gọi đây là hiện tượng "xả cảm xúc an toàn", tức con người thường trút áp lực lên những người mà họ tin rằng sẽ không rời bỏ mình. Nhưng chính điều này lại âm thầm làm tổn thương những mối quan hệ thân thiết nhất. Bời, không ai muốn trở thành nơi hứng chịu mọi bực bội của người khác.

Một gia đình hạnh phúc không phải là nơi không có mâu thuẫn, mà là nơi mọi người biết kiểm soát cảm xúc, biết nói chuyện với nhau bằng sự tôn trọng.

Đôi khi chỉ cần chậm lại vài giây trước khi nổi nóng cũng có thể tránh được những lời nói khiến người thân tổn thương rất lâu.

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3. Tiền bạc dần trở thành trung tâm của mọi mối quan hệ

Không thể phủ nhận tiền bạc rất quan trọng, nhưng nếu mọi cuộc trò chuyện với cha mẹ đều xoay quanh tài sản, đất đai hay khoản tiết kiệm của người lớn tuổi, thì tình thân rất dễ bị phủ bóng bởi sự nghi ngờ và toan tính.

Nhiều mâu thuẫn trong gia đình không xuất phát từ việc có ít hay nhiều tiền, mà từ cảm giác mỗi người chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình.

Sự hiếu thảo không nằm ở việc mong chờ được nhận bao nhiêu, mà ở sự đồng hành khi cha mẹ cần, sự quan tâm trong những điều rất bình dị và thái độ biết ơn đối với những gì các bậc sinh thành đã hy sinh.

Khi tình cảm được đặt lên trước lợi ích vật chất, các thành viên sẽ dễ tìm được tiếng nói chung hơn.

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Gia đình hạnh phúc được xây từ những điều rất nhỏ

Không có bí quyết nào giúp một gia đình luôn bình yên, song có một điểm chung ở nhiều gia đình hạnh phúc là họ không để những khoảng cách nhỏ tích tụ thành vết nứt lớn.

Một bữa cơm có tiếng cười.

Một lời xin lỗi khi lỡ làm người thân buồn.

Một cuộc trò chuyện thay vì im lặng.

Hay vài giờ dành cho cha mẹ mỗi tuần.

Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại là nền móng giữ cho một mái ấm bền vững theo thời gian.

Bởi cuối cùng, điều quý giá nhất của một gia đình không nằm ở số tiền đang có, mà ở việc mỗi người vẫn muốn trở về nhà sau một ngày dài và cảm thấy mình được yêu thương.