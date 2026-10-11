Chân dung ca sĩ từng suýt bị loại khỏi 'Anh trai vượt ngàn chông gai' bất ngờ lội ngược dòng giành Cúp

Tại đêm Chung kết và trao giải ATVNCG 2026, Đinh Mạnh Ninh không chỉ góp mặt trong những tiết mục đáng chú ý cùng các thành viên nhà Liên Minh Kỳ Tích mà còn đón nhận giải thưởng vượt ngoài kỳ vọng. Khoảnh khắc được xướng tên ở hạng mục Chiến tướng của năm đánh dấu cái kết trọn vẹn cho hành trình mà chính anh từng không nghĩ mình có thể đi xa đến vậy.

Hai hình tượng đối lập trong một đêm Chung kết

Ở Công diễn Chung kết, Đinh Mạnh Ninh cho thấy khả năng biến hóa qua hai tiết mục mang màu sắc hoàn toàn khác biệt. Trong Em tôi, anh cùng các anh tài Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, 14 Casper và Cheng hóa thân thành những người lính giữa hoàn cảnh quê nhà chìm trong bão lũ. Tiết mục khai thác tình anh em, nỗi đau mất mát và sự hy sinh, đặt Đinh Mạnh Ninh vào hình tượng người lính giàu cảm xúc, gắn với câu chuyện mang tính nhân văn.

Trái ngược với hình ảnh ấy, ca khúc Ngầu đét lại đưa nam nghệ sĩ xuất hiện với tạo hình tóc bạch kim, thần thái lạnh lùng và vẻ ngoài gai góc. Sự thay đổi từ hình tượng người lính sang một nam thần cá tính, có phần nổi loạn tạo nên tương phản rõ nét giữa hai phần trình diễn trong cùng một buổi tối.

Đinh Mạnh Ninh từng suýt bị loại khỏi chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Không chỉ thay đổi về diện mạo, hai tiết mục còn đòi hỏi cách tiếp cận khác nhau về biểu cảm, phong thái và năng lượng sân khấu. Việc đảm nhận hai hình tượng ở hai thái cực trong Công diễn Chung kết cho thấy sự chủ động của Đinh Mạnh Ninh khi thử nghiệm những màu sắc mới, thay vì giới hạn bản thân trong hình ảnh quen thuộc của một ca sĩ có thế mạnh về giọng hát.

Sự biến hóa tại đêm thi cuối cùng cũng là điểm nhấn cho hành trình liên tục làm mới mình qua từng công diễn. Từ cách lựa chọn hình tượng đến nỗ lực hoàn thiện từng phần trình diễn, Đinh Mạnh Ninh từng bước mở rộng khả năng thể hiện và tìm kiếm những khía cạnh mới của bản thân trên sân khấu. Cú đúp giải thưởng tại đêm Chung kết trở thành thành quả đáng nhớ sau hành trình nỗ lực ấy.

Từ nguy cơ dừng chân đến cú đúp giải thưởng

Hành trình của Đinh Mạnh Ninh tại ATVNCG 2026 từng có thời điểm đứng trước ngã rẽ khi anh nhận thẻ đỏ tại Công diễn 2, đối mặt với nguy cơ phải rời chương trình. Đây là một thử thách lớn trong hành trình chinh phục sân khấu tập thể, nơi các anh tài liên tục phải thích nghi với những yêu cầu mới về âm nhạc, trình diễn và sự phối hợp đồng đội.

Màn thể hiện bứt phá với Giã Từ Dĩ Vãng trong công 2 đã giúp Đinh Mạnh Ninh mở ra cơ hội tiếp tục hành trình. Từ dấu mốc đó, nam ca sĩ tiếp tục nỗ lực qua các công diễn, thử sức với nhiều phong cách và gắn kết sâu sắc hơn cùng những người đồng đội. Xuyên suốt chặng đường, dấu ấn của anh không chỉ nằm ở một tiết mục riêng lẻ mà còn ở quá trình kiên trì vượt qua thử thách, liên tục làm mới bản thân và hết mình với mỗi cơ hội được trao.

Tại lễ trao giải trong đêm Chung kết, Đinh Mạnh Ninh lần lượt được vinh danh ở hai hạng mục Gia tộc Anh tài Toàn Năng và Chiến tướng của năm. Nếu giải thưởng tập thể ghi nhận hành trình đồng hành của các Anh tài, danh hiệu cá nhân lại là bất ngờ lớn cho nam nghệ sĩ.

Đinh Mạnh Ninh thừa nhận anh chưa từng nghĩ mình sẽ được trao danh hiệu này, đồng thời bộc bạch bản thân không phải người tự tin với vai trò lãnh đạo hay phân chia công việc cho cả tập thể, mà thường tập trung hoàn thành tốt phần việc được giao. "Anh em bảo tôi làm gì thì tôi sẽ hết sức với việc đấy", anh giãi bày trong giây phút nhận giải.

Đinh Mạnh Ninh trên sân khấu.

Nam nghệ sĩ cũng dành lời cảm ơn đến những thủ lĩnh từng dẫn dắt mình, những người đã tin tưởng và tạo điều kiện để anh có cơ hội thể hiện tốt nhất trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay. Anh tài sinh năm 1989 này cũng tri ân tới Ban tổ chức, các đơn vị sản xuất cùng đội ngũ sáng tạo, biên tập… và các ê-kíp đã đồng hành với 34 anh tài trong suốt chương trình.

Giọng ca Mùa yêu đầu tâm sự mùa hè năm nay trong anh trở nên đặc biệt bởi chương trình đã giúp anh gặp gỡ 33 người anh em mới, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu. Chính tình anh em mà chương trình mang lại được cộng hưởng thêm từ điểm tựa vững chãi nơi hậu phương gia đình giúp Đinh Mạnh Ninh vững vàng tâm thế, tự tin cháy hết mình ở tuổi U40.

Đinh Mạnh Ninh giành cúp.

Dưới sự dẫn dắt của MC Anh Tuấn, đêm Chung kết và trao giải khép lại hành trình ATVNCG 2026 với nhiều dấu ấn đáng nhớ đầy xúc động. Với riêng Đinh Mạnh Ninh, hai chiếc cúp là sự ghi nhận cho chặng đường bắt đầu từ một cơ duyên, đi qua những thời điểm khó khăn và được tiếp nối bằng tinh thần sẵn sàng thử sức. Giải Chiến tướng của năm không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn gắn với những trải nghiệm, sự tin tưởng và tình cảm anh nhận được từ các đồng đội.

Khép lại mùa hè đặc biệt với hai giải thưởng, Đinh Mạnh Ninh có thêm 33 người anh em, những trải nghiệm mới và cơ hội khám phá những khía cạnh khác của bản thân. Với nam ca sĩ, hành trình ATVNCG2026 không đơn thuần là cuộc chinh phục những chiếc cúp, mà còn là cơ duyên để tiếp tục cống hiến, trưởng thành và cùng những người đồng đội tạo nên những dấu ấn đáng nhớ.