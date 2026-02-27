Một Hoa hậu gốc Cần Thơ tự hào nền tảng gia đình có bố mẹ là Bác sĩ

Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào khi có bố mẹ đều công tác trong ngành Y. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, nàng hậu gây chú ý khi gửi lời chúc mừng ngày của những "người hùng áo trắng".

"Ngọc xin gửi lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn chân thành nhất đến các y bác sĩ cùng những người đang thầm lặng cống hiến cho ngành Y. Mong mọi người luôn giữ vững tâm thế sáng suốt và nhiệt huyết để tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình.

Riêng với Ngọc, hôm nay còn là dịp để gửi niềm tự hào đến hai vị bác sĩ "đặc biệt" nhất nhà. Cảm ơn Ba và Mẹ đã luôn là tấm gương về sự tận tụy và lòng nhân ái, giúp Ngọc hiểu rằng giá trị của cuộc sống nằm ở sự sẻ chia. Happy Vietnamese Doctors' Day", Bảo Ngọc chia sẻ.

Hoa hậu Bảo Ngọc đem hoa chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001, Cần Thơ) có chiều cao ấn tượng 1m86, chỉ số hình thể 87-63-98cm và đôi chân dài kỷ lục 1m23. Sau 4 năm đăng quang danh hiệu quốc tế Miss Intercontinental, sắp tới Bảo Ngọc tiếp tục là đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73. Fan sắc đẹp đặt nhiều kỳ vọng Bảo Ngọc sẽ "làm nên chuyện" tại Miss World bởi lâu nay cô được mệnh danh "Người đẹp tri thức" nhờ hình ảnh kết hợp giữa vẻ đẹp và trí tuệ sắc bén.

Để có được khí chất này, nhiều người cho rằng nền tảng gia đình là điều quan trọng. Bố mẹ của hoa hậu Bảo Ngọc đều là bác sĩ. Cụ thể, bố của người đẹp gốc Cần Thơ là ông Lê Văn Công - đại tá, bác sĩ chuyên khoa II - hiện là Chủ nhiệm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Quân y 121 và mẹ - bà Nguyễn Thị Thu Hài cũng là bác sĩ.

Nàng hậu từng chia sẻ với Gia đình & Xã hội, từ nhỏ ba mẹ luôn dạy hai chị em cô phải tự đứng trên đôi chân của mình, không được dựa dẫm vào người khác. Thêm vào đó, công việc của ba mẹ là bác sĩ nên việc Bảo Ngọc tự lập từ sớm, tự làm nhiều việc, thậm chí còn chăm sóc em nhỏ và nấu ăn. Đến khi rời nhà đi học đại học ở Sài Gòn, cô dần dần học cách thích nghi với môi trường mới, xây dựng thêm sự tự lập cho mình.

Bảo Ngọc tự hào về ba mình.

Nói về ba mình - đại tá, bác sĩ chuyên khoa II của Bệnh viện Quân y 121, Bảo Ngọc cho biết: "Ông là một bác sĩ quân y không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn năng nổ, chủ động sáng tạo, đam mê hết mình với công việc. Những gì ông làm giúp tôi nhận ra rằng trong cuộc sống, chúng ta cần dành hết tâm huyết cho những điều mình yêu thích để đạt được mục tiêu lớn hơn, bao gồm cả việc đóng góp tích cực cho xã hội.

Điều lớn nhất tôi học được từ cha là tinh thần phụng sự, đóng góp vì cái chung. Cái chung ở đây là lợi ích của cộng đồng, của tập thể đặt lên trên lợi ích cá nhân. Đó cũng là lý tưởng tôi theo đuổi trong công tác xã hội và biến đổi khí hậu vì muốn đóng góp cho hành tinh và cuộc sống tốt đẹp hơn".

Cũng theo Bảo Ngọc, vì cả ba mẹ đều trong ngành Y nên cũng từng muốn con cái theo nghề. "Khi còn đi học, ba mẹ luôn định hướng tôi theo ngành Y nhưng thực sự, khi đó còn trẻ cũng chưa hiểu rõ bản thân muốn gì, ước mơ gì rõ ràng. Tôi từng mâu thuẫn với gia đình, nhưng khi quyết định theo con đường riêng, ba mẹ cũng tôn trọng, ủng hộ, chỉ nhắc nhở làm cái gì mình cũng phải cố gắng hết mình thôi", Bảo Ngọc tâm sự.

Bảo Ngọc và mẹ.

Bảo Ngọc khiến nhiều người ngưỡng mộ tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Kinh doanh - Quản trị tại Đại học West of England, có chứng chỉ IELTS 8.0. Người đẹp từng đoạt các học bổng từ chính phủ Canada, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học New South Wales, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Hiện cô chuẩn bị theo đuổi chương trình thạc sĩ.

Đầu năm 2026, Bảo Ngọc vinh dự khi được đề cử cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.