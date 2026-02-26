Cố ý va vào sếp để tìm cơ hội thăng tiến, Trang nhận ngay nhiệm vụ 'lạ lùng'

Trong tập 3 "Bước chân vào đời" đã được phát sóng, hai cô bạn trong nhóm của Trang (Ngọc Thuỷ) đã bàn nhau làm bản thuyết trình riêng cho Dự án "Con đường di sản", không cho Trang tham gia. Tuy nhiên, bản thuyết trình này đã bị sếp Mỹ Linh chê thẳng thừng và cho cả ba cơ hội làm lại. Đây cũng là cơ hội để Trang tham gia vào xây dựng ý tưởng cho bản thuyết trình.



Trang đáp trả bằng cách bổ sung vào bản thuyết trình của hai bạn, nhưng đồng thời Trang cũng làm riêng một bản theo ý tưởng của mình. Đến khi ra thuyết trình về ý tưởng của mình, sếp Mỹ Linh đã không đồng ý cách làm việc của nhóm Trang vì cho rằng thiếu sự đoàn kết.

Trang bị sếp nhắc nhở vì có hành động thiếu đoàn kết trong thực hiện dự án. Ảnh VTV

Trước đó, Trang đã cố tình va phải sếp Dũng để sếp nhìn thấy bản thuyết trình. Tuy nhiên, hành động này của cô đã bị sếp Dũng bắt bài. Vì thế, hai người "lật bài ngửa", trao đổi thẳng thắn.

Dũng sẽ nhận Trang làm thư ký riêng của mình cho dự án "Con đường di sản" nhưng với điều kiện, Trang phải kết nối được với công ty đối tác và mời được Trần Lâm (Mạnh Trường) tham gia cùng dự án này. Nếu không làm được thì Dũng cũng không thể cho Trang cơ hội.

Trang được nhận làm thư ký riêng cho dự án mới nhưng với điều kiện phải tiếp cận Trần Lâm. Ảnh VTV

Trong khi đó, Quân (Huỳnh Anh) có vẻ rất quyết tâm theo đuổi Thương (Quỳnh Kool). Không chỉ dắt xe bộ cùng Thương từ tối hôm trước mà ngay sáng hôm sau anh còn đến tiệm sửa xe trước để trả tiền cho Thương. Khi chủ tiệm báo giá 2 triệu, Quân đã trả 1,8 triệu và dặn chủ tiệm, khi Thương đến lấy xe chỉ báo giá 200 ngàn đồng.

Quân làm vậy là biết Thương khó khăn về tài chính nhưng cũng đoán được cô sẽ từ chối sự giúp đỡ của mình. Quân mời Thương đi ăn trưa nhưng cô nàng đã từ chối với lý do chiều có tiết dạy ở trường.



Trong tiết kiểm tra môn Văn, cô giáo Thương đã bắt quả tang học sinh Tùng - con của một cô giáo ở trường gian lận trong giờ kiểm tra. Cô giáo Ngân - mẹ của Tùng đã mắng chửi, đánh con trai ngay tại trường trước sự chứng kiến của cô Thương và các bạn cùng lớp Tùng. Chuyện của em Tùng khiến Thương sau đó buồn và suy nghĩ rất nhiều.

Hành động của cô giáo Ngân với con trai khiến Thương suy nghĩ nhiều. Ảnh VTV

Gặp Thương đang ngồi chấm bài kiểm tra ở quán cà phê, Quân nhanh chóng nhận ra cô có tâm sự. Quân ngỏ ý muốn Thương chia sẻ với mình: "Có thể anh không cho em được lời khuyên nhưng anh chắc chắn em sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi có bạn đồng hành. Anh biết dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng luôn muốn tốt nhất cho học sinh mà".

Quân muốn chia sẻ những buồn vui cùng Thương. Ảnh VTV

Thương nhận được tin nhắn báo em út của mình là Minh (Sơn Tùng) bỏ học thêm và hay trốn tiết trên lớp. Lập tức, Thương cùng Trang về quê. Hai chị em về đột xuất nên mới biết bà vẫn mang rau ra bến phà bán và biết Minh "chắc chắn có vấn đề". Trang dặn chị gái yên tâm, cô sẽ điều tra Minh. Trong khi đó, Minh vô cùng lo sợ khi thấy hai chị gái về đột xuất.



Thương hỏi tội em trai về việc cô giáo nhắn tin báo 2 tuần nay nghỉ học thêm. Thấy chị gái và em út căng thẳng, Trang ở giữa khéo léo giải hoà.

Tối đó, Trang tình cờ bắt gặp em trai làm phục vụ ở quán ốc. Tuy nhiên, Minh bị khách của quán ốc cũng chính là bạn học cũ bắt nạt, sỉ nhục. Thấy em trai bị như vậy, thay vì ra mặt bênh vực em, Trang tìm cách "làm phiền" Tuấn để hắn ta không gây sự với em mình.

