Con gái Hoa hậu Jennifer Phạm thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ

Thứ năm, 10:00 26/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm và chồng là doanh nhân Đức Hải cùng các con có chuyến du xuân đầu năm sang chảnh. Ngoài hình ảnh viên mãn của gia đình, khán giả còn chú ý đến con gái của người đẹp.

Jennifer Phạm hóa gái bản ở Sa PaJennifer Phạm hóa gái bản ở Sa Pa

GĐXH - Có mặt tại Sa Pa làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, Hoa hậu Jennifer Phạm đã lựa chọn trang phục lấy cảm hứng từ cô gái vùng cao.

Con gái Hoa hậu Jennifer Phạm thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - Ảnh 2.

Trong chuyến du xuân đầu năm của gia đình Jennifer Phạm, khán giả đã chú ý đến bé Na vì vẻ ngoài xinh xắn, cùng chiều cao vượt trội. Bước vào tuổi thiếu nữ, cô bé đã biết làm điệu. Theo Jennifer Phạm chia sẻ, con gái lớn bổng trong một năm trở lại đây và ngày càng ra dáng thiếu nữ. Bé có năng khiếu nhảy múa, MC và nấu ăn.

Con gái Hoa hậu Jennifer Phạm thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - Ảnh 3.

Sinh ra đã "ngậm thìa vàng" nên con gái Jennifer Phạm được cha mẹ đầu tư cho học ở môi trường quốc tế và trở thành "cây văn nghệ" được yêu mến ở trường. Mỗi lần đi diễn ở trường, bé đều nhờ mẹ trang điểm và chọn trang phục cho phù hợp với phong cách của bài nhảy.

Con gái Hoa hậu Jennifer Phạm thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - Ảnh 4.

Qua những hình ảnh Jennifer Phạm chia sẻ về con gái, khán giả nhận xét cô bé thừa hưởng gen trội của bố mẹ.

Con gái Hoa hậu Jennifer Phạm thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - Ảnh 5.

Cô bé vừa có chiều cao của bố, vừa có làn da trắng mịn màng của mẹ.

Con gái Hoa hậu Jennifer Phạm thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - Ảnh 6.

Về phía Jennifer Phạm, cô luôn tự hào về các con của mình. Ở tuổi ngoài 40, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 có cuộc sống viên mãn. Cách đây 1 năm, Jennifer Phạm viết những lời tâm sự dành cho tuổi tứ tuần. Cô viết: "Tưởng như mới hôm qua mình còn là cô gái tuổi đôi mươi, vậy mà nay đã chạm ngưỡng tứ tuần. Không còn là tuổi mộng mơ, nhưng là thời điểm mình sống trọn với chính mình – hiểu rõ điều mình muốn, trân quý điều mình có và sẵn sàng cho những điều tuyệt vời phía trước".

Con gái Hoa hậu Jennifer Phạm thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - Ảnh 7.

Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 còn trải lòng tuổi 40 không phải là “trẻ mãi không già” mà là trưởng thành một cách quyến rũ, tự tin một cách điềm tĩnh, hạnh phúc một cách chọn lọc và sống trọn từng khoảnh khắc với lòng biết ơn. Cuối cùng người đẹp dành lời cảm ơn những trải nghiệm đã qua, những người đã đi ngang đời mình. Cuối cùng Jennifer Phạm cảm ơn chính bản thân đã không ngừng nỗ lực, không ngừng yêu thương và không ngừng đẹp lên mỗi ngày.

Con gái Hoa hậu Jennifer Phạm thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - Ảnh 8.

Để hướng tới tương lai, Jennifer Phạm nhắn nhủ: "Tuổi mới – mong đủ duyên, đủ lành, đủ bản lĩnh để sống tiếp một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn hơn nữa".

Được biết, từ khi kết hôn với chồng đại gia, Jennifer Phạm vẫn được Đức Hải tạo mọi điều kiện để theo đuổi đam mê. Cô còn được bạn đời chia sẻ việc nhà cửa. Trải qua hơn 1 thập kỷ gắn bó, Jennifer Phạm đã sinh cho chồng 2 cô con gái và 1 cậu con trai. Tổ ấm đông thành viên nhưng cô cảm thấy rất thoải mái khi nhận được sự quan tâm, thương yêu và trợ giúp nhiều thứ từ ông xã và gia đình chồng.

Ảnh: FBNV

Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở MỹĐại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở Mỹ

GĐXH - Jennifer Phạm mới đây đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc của đại gia đình gồm bố mẹ, anh chị em và gia đình cô tại lễ Giáng sinh ở Mỹ.

Tòa soạn Quảng cáo
Top