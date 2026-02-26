Con gái Hoa hậu Jennifer Phạm thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ

Về phía Jennifer Phạm, cô luôn tự hào về các con của mình. Ở tuổi ngoài 40, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 có cuộc sống viên mãn. Cách đây 1 năm, Jennifer Phạm viết những lời tâm sự dành cho tuổi tứ tuần. Cô viết: "Tưởng như mới hôm qua mình còn là cô gái tuổi đôi mươi, vậy mà nay đã chạm ngưỡng tứ tuần. Không còn là tuổi mộng mơ, nhưng là thời điểm mình sống trọn với chính mình – hiểu rõ điều mình muốn, trân quý điều mình có và sẵn sàng cho những điều tuyệt vời phía trước".