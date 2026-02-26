Con gái Hoa hậu Jennifer Phạm thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm và chồng là doanh nhân Đức Hải cùng các con có chuyến du xuân đầu năm sang chảnh. Ngoài hình ảnh viên mãn của gia đình, khán giả còn chú ý đến con gái của người đẹp.
Được biết, từ khi kết hôn với chồng đại gia, Jennifer Phạm vẫn được Đức Hải tạo mọi điều kiện để theo đuổi đam mê. Cô còn được bạn đời chia sẻ việc nhà cửa. Trải qua hơn 1 thập kỷ gắn bó, Jennifer Phạm đã sinh cho chồng 2 cô con gái và 1 cậu con trai. Tổ ấm đông thành viên nhưng cô cảm thấy rất thoải mái khi nhận được sự quan tâm, thương yêu và trợ giúp nhiều thứ từ ông xã và gia đình chồng.
Ảnh: FBNV
