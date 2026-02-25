Mới nhất
NSND Trần Hiếu ở tuổi 90 ra sao?

Thứ tư, 18:59 25/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo MC Hạnh Phúc, thầy của anh - NSND Trần Hiếu ở tuổi 90, sau thời gian điều trị ung thư thì sức khoẻ ổn định hơn, da hồng hào và trí nhớ tốt hơn.

Mới đây, MC Hạnh Phúc gây bất ngờ khi chia sẻ đoạn video đến thăm thầy của mình - NSND Trần Hiếu và vợ ông – bà Minh Ngà tại nhà riêng. 

Tại cuộc trò chuyện, MC Hạnh Phúc cho biết mình là học trò đặc biệt nhất của NSND Trần Hiếu vì không phải là ca sĩ đến học. Vợ NSND Trần Hiếu vừa quay clip cho 2 thầy trò vừa bổ sung: "Đặc biệt nhất là trò ra trường là phỏng vấn hai vợ chồng thầy trên Đài truyền hình HTV9 – TPHCM".

Theo MC Hạnh Phúc, sau khi đăng quang Én vàng 2011 đã tình cờ dẫn một chương trình giao lưu với vợ chồng thầy và được thầy khen giọng hay nhưng bị phì hơi. Và thế là anh đã cắp sách đến học thầy - NSND Trần Hiếu.

MC Trần Hạnh Phúc đăng clip đến thăm và chúc Tết NSND Trần Hiếu. FBNV

"Hồi ấy từ chỗ mình trọ ở TP.HCM đến nhà thầy cũng gần cả tiếng đồng hồ nhưng đi học rất chăm chỉ. Mặc dù đã có thành tích cao nhất ở lĩnh vực dẫn chương trình, nhưng những kiến thức thầy dạy lại là nền tảng về hơi thở cho giọng nói của Phúc sau này, có thể kiểm soát được các cao độ, cường độ và trường độ khi nói.

Còn có những bài học không chỉ về âm thanh mà còn cả nhân cách của một nghệ sĩ lớn. Phúc cảm thấy vô cùng may mắn, khi học được ở các thầy các cô, không chỉ là những kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà là cả một bầu trời nhân cách lớn!", nam MC kể.

Về sức khoẻ của NSND Trần Hiếu, MC Hạnh Phúc chia sẻ: "Thầy tôi - NSND Trần Hiếu, nay khoẻ hơn, hồng hào hơn và lần này còn nhớ được nhiều chuyện xưa".

Hồi tháng 9/2025, NSND Trần Hiếu khiến đồng nghiệp và khán giả lo lắng nhập viện vì ung thư di căn xương, biến chứng thành ổ áp xe ở xương hàm. Sau phẫu thuật, ông được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị suy thận. Có những lúc ông rơi vào cơn nguy kịch, chỉ ăn được cháo loãng, trí nhớ suy giảm, phải có vợ và hộ lý túc trực. 

NSND Trần Hiếu ở tuổi 90: Hành trình sức khỏe và Âm nhạc của nghệ sĩ lớn - Ảnh 1.

MC Hạnh Phúc chụp ảnh kỷ niệm với vợ chồng NSND Trần Hiếu.

Trong buổi gặp gỡ với học trò - MC Hạnh Phúc mới đây, NSND Trần Hiếu ngẫu hứng hát một đoạn. Giọng của ông vẫn trầm vang và khỏe khoắn khiến nam MC trầm trồ tiếng hát của thầy vẫn đầy sức sống và đúng là "giọng ca đi cùng năm tháng". 

Vợ NSND Trần Hiếu nói: "Nay ông tỉnh lắm đấy". NSND Trần Hiếu tiếp lời: "Tuổi của thầy được quy vào tuổi già nhưng không, mình vẫn bướng. Thầy vẫn yêu như ngày xưa, yêu mọi người, yêu đất nước". 

MC Hạnh Phúc nói: "Trộm vía cô nhỉ, thầy khỏe hơn so với lần trước con đến. Cứ thấy thầy cô vui khỏe, suốt ngày chụp hình đi chơi là con vui rồi".

Một điều bất ngờ là trong cuộc gặp gỡ, bà Minh Ngà cũng tiết lộ từng bị ung thư. Vợ NSND Trần Hiếu chia sẻ: ""Ngày đó, cô cũng bị ung thư, tay cô vẫn còn di chứng, vẫn sưng này. Hồi đó cứ lo cho Phúc, nhưng Phúc bảo sang Singapore chữa bệnh".

Theo lời bà, dù bệnh đã qua nhưng cánh tay vẫn còn để lại di chứng sưng nhẹ. Tuy vậy, bà giữ tâm thế bình thản khi nhắc lại quãng thời gian điều trị, coi đó là thử thách phải đi qua trong đời.

NSND Trần Hiếu ở tuổi 90: Hành trình sức khỏe và Âm nhạc của nghệ sĩ lớn - Ảnh 2.

NSND Trần Hiếu và vợ - bà Minh Ngà.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Sau đó ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc trung ương.

NSND Trần Hiếu thành công khi hát nhiều thể loại như opera, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình. Từ năm 1986 đến 1991, ông là diễn viên đơn ca ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ông nổi tiếng với các ca khúc Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh). Năm 1997, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

