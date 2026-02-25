NSND Trần Hiếu ở tuổi 90 ra sao?
GĐXH - Theo MC Hạnh Phúc, thầy của anh - NSND Trần Hiếu ở tuổi 90, sau thời gian điều trị ung thư thì sức khoẻ ổn định hơn, da hồng hào và trí nhớ tốt hơn.
Mới đây, MC Hạnh Phúc gây bất ngờ khi chia sẻ đoạn video đến thăm thầy của mình - NSND Trần Hiếu và vợ ông – bà Minh Ngà tại nhà riêng.
Tại cuộc trò chuyện, MC Hạnh Phúc cho biết mình là học trò đặc biệt nhất của NSND Trần Hiếu vì không phải là ca sĩ đến học. Vợ NSND Trần Hiếu vừa quay clip cho 2 thầy trò vừa bổ sung: "Đặc biệt nhất là trò ra trường là phỏng vấn hai vợ chồng thầy trên Đài truyền hình HTV9 – TPHCM".
Theo MC Hạnh Phúc, sau khi đăng quang Én vàng 2011 đã tình cờ dẫn một chương trình giao lưu với vợ chồng thầy và được thầy khen giọng hay nhưng bị phì hơi. Và thế là anh đã cắp sách đến học thầy - NSND Trần Hiếu.
MC Trần Hạnh Phúc đăng clip đến thăm và chúc Tết NSND Trần Hiếu. FBNV
"Hồi ấy từ chỗ mình trọ ở TP.HCM đến nhà thầy cũng gần cả tiếng đồng hồ nhưng đi học rất chăm chỉ. Mặc dù đã có thành tích cao nhất ở lĩnh vực dẫn chương trình, nhưng những kiến thức thầy dạy lại là nền tảng về hơi thở cho giọng nói của Phúc sau này, có thể kiểm soát được các cao độ, cường độ và trường độ khi nói.
Còn có những bài học không chỉ về âm thanh mà còn cả nhân cách của một nghệ sĩ lớn. Phúc cảm thấy vô cùng may mắn, khi học được ở các thầy các cô, không chỉ là những kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà là cả một bầu trời nhân cách lớn!", nam MC kể.
Về sức khoẻ của NSND Trần Hiếu, MC Hạnh Phúc chia sẻ: "Thầy tôi - NSND Trần Hiếu, nay khoẻ hơn, hồng hào hơn và lần này còn nhớ được nhiều chuyện xưa".
Hồi tháng 9/2025, NSND Trần Hiếu khiến đồng nghiệp và khán giả lo lắng nhập viện vì ung thư di căn xương, biến chứng thành ổ áp xe ở xương hàm. Sau phẫu thuật, ông được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị suy thận. Có những lúc ông rơi vào cơn nguy kịch, chỉ ăn được cháo loãng, trí nhớ suy giảm, phải có vợ và hộ lý túc trực.
Trong buổi gặp gỡ với học trò - MC Hạnh Phúc mới đây, NSND Trần Hiếu ngẫu hứng hát một đoạn. Giọng của ông vẫn trầm vang và khỏe khoắn khiến nam MC trầm trồ tiếng hát của thầy vẫn đầy sức sống và đúng là "giọng ca đi cùng năm tháng".
Vợ NSND Trần Hiếu nói: "Nay ông tỉnh lắm đấy". NSND Trần Hiếu tiếp lời: "Tuổi của thầy được quy vào tuổi già nhưng không, mình vẫn bướng. Thầy vẫn yêu như ngày xưa, yêu mọi người, yêu đất nước".
MC Hạnh Phúc nói: "Trộm vía cô nhỉ, thầy khỏe hơn so với lần trước con đến. Cứ thấy thầy cô vui khỏe, suốt ngày chụp hình đi chơi là con vui rồi".
Một điều bất ngờ là trong cuộc gặp gỡ, bà Minh Ngà cũng tiết lộ từng bị ung thư. Vợ NSND Trần Hiếu chia sẻ: ""Ngày đó, cô cũng bị ung thư, tay cô vẫn còn di chứng, vẫn sưng này. Hồi đó cứ lo cho Phúc, nhưng Phúc bảo sang Singapore chữa bệnh".
Theo lời bà, dù bệnh đã qua nhưng cánh tay vẫn còn để lại di chứng sưng nhẹ. Tuy vậy, bà giữ tâm thế bình thản khi nhắc lại quãng thời gian điều trị, coi đó là thử thách phải đi qua trong đời.
NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Sau đó ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc trung ương.
NSND Trần Hiếu thành công khi hát nhiều thể loại như opera, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình. Từ năm 1986 đến 1991, ông là diễn viên đơn ca ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ông nổi tiếng với các ca khúc Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh). Năm 1997, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.
Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Luật sư Khang - "phi công" của bà Tuyết đã khám phá ra âm mưu chống phá của Linh Chi và Thành.
Tin vui với 'Thỏ ơi!!' và Trấn Thành sau 9 ngày công chiếuGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng ngày 25/2, sau 9 ngày công chiếu.
Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Không chỉ giúp Thương mang xe đến cửa hàng sửa chữa, Quân còn chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe cho cô.
'Ông bầu' hoa hậu quyền lực nhất nhì Vbiz chuyển giao công việc cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu LinhXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - "Ông bầu" hoa hậu Phúc Nguyễn quyết định chuyển giao một cuộc thi nhan sắc dành cho người mẫu nam cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh. Đây là một động thái bước ngoặt gây chú ý trong làng nhan sắc dành cho nam giới.
Hôn nhân đẹp hơn cả phim của trai đẹp 'Tử chiến trên không'Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng trên phim với hình ảnh đẹp qua "Tử chiến trên không" hay mới đây là "Huyền tình dạ trạch" mà Xuân Phúc còn tạo sự chú ý với cuộc hôn nhân đẹp hơn trên phim.
Phim Việt rùng rợn nhất nhì đầu năm 2026 chính thức tung teaser trailerXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Phim "Bus: Chuyến xe một chiều" vừa tung teaser video, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ bầu không khí tâm linh rùng rợn cùng loạt hình ảnh gợi mở nhiều bí ẩn xoay quanh một câu chuyện đầy ám ảnh.
Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ 'chiêu' theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Quân với sự trợ giúp của nhân viên quán cà phê sách đã cùng lập kế hoạch gặp riêng cô giáo Thương.
Điện ảnh Việt tiếp tục 'nóng' với đường đua phim ra rạp sau TếtGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Trong khi mùa phim Tết vẫn còn đang sôi động thì khán giả đã lại thêm phần háo hức với thông tin từ loạt tác phẩm mới dự kiến ra rạp vào dịp nghỉ lễ sắp tới.
Nữ NSND quê Bắc Ninh vào vai mẹ Văn Mai Hương trong phim Tết 'Thỏ ơi!!' là ai?Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Văn Mai Hương mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe ảnh chụp chung cùng NSND Hồng Vân và ca sĩ Lyly. Được biết, ở trong phim "Thỏ ơi!!", NSND Hồng Vân chỉ vào vai người mẹ quá cố của 2 ca sĩ.
Sóng gió ập đến khi người dân bị lừa tiền từ trang web giả mạo ngân hàngXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Nhiều người dân đã bị trừ hết tiền trong tài khoản khi truy cập vào đường link nhận quà được cho là của ngân hàng gửi tới.
'Thỏ ơi!' của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷGiải trí
GĐXH - Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành sắp cán mốc 300 tỷ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết.