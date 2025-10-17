Chị gái Đỗ Thị Hà nhan sắc 'một 9 một 10' với em gái

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà GĐXH - Đỗ Mỹ Linh chúc mừng Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi, hé lộ bí mật thú vị của đàn em khiến fan bất ngờ.

Chị gái Đỗ Thị Hà có tên là Đỗ Thị Hương, sinh năm 1993. Cô tốt nghiệp Đại học Lao động - Xã hội tại TP.HCM. Cô sở hữu sắc vóc xinh đẹp cùng gương mặt sáng. Hiện tại, Đỗ Thị Hương đã lập gia đình và đang kinh doanh vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa.

Chị gái Đỗ Thị Hà chia sẻ niềm hạnh phúc khi em gái có bến đỗ hạnh phúc.

Không giống như em gái, Đỗ Thị Hương có cuộc sống khá giản dị và kín tiếng. Trên trang cá nhân cô cũng thường đăng tải những hình ảnh xoay quanh công việc quen thuộc. Nhiều người nhận xét cô có gương mặt dễ thương, cùng đường nét ưa nhìn và đặc biệt là nụ cười tươi rạng rỡ.

Gia đình hạnh phúc của Đỗ Thị Hà.

Mới đây khi xuất hiện trong đám hỏi của Đỗ Thị Hà, Đỗ Thị Hương nhận nhiều lời khen về vóc dáng cao ráo chẳng kém cạnh em gái. Trong cuộc sống thực, Đỗ Thị Hương khá giản dị khi chọn những bộ trang phục phong dáng cơ bản cùng màu sắc trung tính.

Chị gái Đỗ Thị Hà có vóc dáng xinh đẹp không thua kém em.

Trong đám hỏi của em gái, Đỗ Thị Hương cũng dành lời nhận xét tốt đẹp cho em rể. Khi được hỏi "Em rể có chiều em gái bằng chồng chiều bạn không?", Đỗ Thị Hương hóm hỉnh cho biết: "Chồng em là số 1". Chỉ qua chia sẻ ngắn ngủi này cũng thấy hôn nhân của chị gái Đỗ Thị Hà rất hạnh phúc và bình yên.

