Đỗ Thị Hà khoe mình hạc xương mai, phụ kiện đắt đỏ ở trời Tây

Thứ ba, 14:45 16/09/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện đầm ren gợi cảm, kết hợp phụ kiện đắt đỏ trong chuyến du lịch tại Venice.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích "chữa lành" trong căn nhà bạc tỷHoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ

GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng clip tự tay cắm hoa tại nhà và viết: “Tự thưởng một điều mà bản thân yêu thích là cách chữa lành nhẹ nhàng nhất”.

Đỗ Thị Hà khoe vẻ đẹp thu hút với thiết kế thời trang tinh tế tại thụy sĩ - Ảnh 1.

Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh du lịch tại Venice (Italy). Người đẹp xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy ren trắng, kết hợp mũ cói và kính râm thời trang.

Đỗ Thị Hà khoe vẻ đẹp thu hút với thiết kế thời trang tinh tế tại thụy sĩ - Ảnh 2.

Đáng chú ý, tổng giá trị bộ trang phục và phụ kiện mà Đỗ Thị Hà diện có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Đỗ Thị Hà khoe vẻ đẹp thu hút với thiết kế thời trang tinh tế tại thụy sĩ - Ảnh 3.

Trên tay cô là đồng hồ Patek Philippe Nautilus trị giá khoảng 51.000 USD và 1 chiếc túi Hermès Kelly màu trắng ngà.

Đỗ Thị Hà khoe vẻ đẹp thu hút với thiết kế thời trang tinh tế tại thụy sĩ - Ảnh 4.

Ngoài ra, phụ kiện kính, vòng cổ của Đỗ Thị Hà cũng đến từ thương hiệu xa xỉ.

Đỗ Thị Hà khoe vẻ đẹp thu hút với thiết kế thời trang tinh tế tại thụy sĩ - Ảnh 5.

Theo người đẹp chia sẻ, đây là lần đầu cô đặt chân đến Venice.

Đỗ Thị Hà khoe vẻ đẹp thu hút với thiết kế thời trang tinh tế tại thụy sĩ - Ảnh 6.

Vài ngày trước, cô cũng đăng ảnh ở Thụy Sĩ. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nàng hậu chọn thiết kế váy ngắn ôm dáng màu be nhạt, kết hợp với áo khoác dáng dài tông nâu trầm. Sự đối lập nhẹ nhàng giữa hai gam màu trung tính tạo nên tổng thể hài hòa, giúp cô nổi bật mà không mất đi vẻ sang trọng.

 

An Khánh
Top