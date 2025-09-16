Đỗ Thị Hà khoe mình hạc xương mai, phụ kiện đắt đỏ ở trời Tây
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện đầm ren gợi cảm, kết hợp phụ kiện đắt đỏ trong chuyến du lịch tại Venice.
Chị em bỏ quần ống rộng đi, thu này váy + giày lười mới là “chân ái” hack dáng đỉnh caoThời trang
Vừa sang thu, quần ống rộng đã “rớt đài”, nhường chỗ cho sự lên ngôi của combo váy + giày lười (loafers). Chỉ cần phối đơn giản, chị em đã có thể vừa hack dáng, vừa sang trọng chuẩn phong cách châu Âu.