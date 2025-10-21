Mới nhất
Ca sĩ gen Z 'gây sốt' khi xuất hiện bên cạnh 2 ‘nam thần’ VFC

Thứ ba, 15:43 21/10/2025 | Đẹp
GĐXH - Ca sĩ trẻ XIRI gây chú ý với sự xuất hiện bên 2 "nam thần" VFC Hoàng Anh Vũ và Huỳnh Anh. Vẻ đẹp trong trẻo và phong cách thời trang nổi bật của XIRI thu hút nhiều ánh nhìn.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh gây chú ý với vẻ đẹp 'nàng thơ' trong bộ ảnh mùa thu

GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, gây sốt với bộ ảnh thu ngọt ngào. Vẻ đẹp trong trẻo và phong cách tinh tế của cô thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Ca sĩ XIRI khoe vẻ đẹp bên cạnh 2 nam thần VFC trong bộ ảnh mới - Ảnh 2.

Mới đây, ca sĩ trẻ XIRI gây sốt khi xuất hiện bên cạnh 2 "nam thần" VFC là Hoàng Anh Vũ và Huỳnh Anh.

Ca sĩ XIRI khoe vẻ đẹp bên cạnh 2 nam thần VFC trong bộ ảnh mới - Ảnh 3.
Ca sĩ XIRI khoe vẻ đẹp bên cạnh 2 nam thần VFC trong bộ ảnh mới - Ảnh 4.

Trong khi Hoàng Anh Vũ, Huỳnh Anh khiến người hâm mộ ngẩn ngơ với vẻ đẹp lịch lãm trong bộ áo dài truyền thống thì XIRI – nữ ca sĩ Gen Z nổi bật với phong cách trẻ trung, năng động, khoe nét tươi mới của tà áo dài cách tân, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Ca sĩ XIRI khoe vẻ đẹp bên cạnh 2 nam thần VFC trong bộ ảnh mới - Ảnh 5.

Nét đằm thắm dịu dàng của XIRI trong bộ ảnh nhận được nhiều khen ngợi từ người hâm mộ.

Ca sĩ XIRI khoe vẻ đẹp bên cạnh 2 nam thần VFC trong bộ ảnh mới - Ảnh 6.

XIRI (tên thật Bùi Giang Tâm, sinh năm 2005) là một trong những talent triển vọng của HAY Bros - công ty do diễn viên Hoàng Anh Vũ và nhạc sĩ Hà Anh sáng lập.

Ca sĩ XIRI khoe vẻ đẹp bên cạnh 2 nam thần VFC trong bộ ảnh mới - Ảnh 7.

Gần 1 năm sau khi ra mắt MV đầu tay “Chờ em lớn nhé”, XIRI tập trung phát triển chuyên môn thanh nhạc, guitar, piano, nhạc cụ dân tộc và vũ đạo. Cô nàng sắp ra mắt EP chủ đạo thể loại Pop với chủ đề thanh xuân vườn trường, hứa hẹn sẽ trình diễn đa dạng kỹ năng chơi đàn guitar, piano và đàn nhị.

Ca sĩ XIRI khoe vẻ đẹp bên cạnh 2 nam thần VFC trong bộ ảnh mới - Ảnh 8.

Trong bộ ảnh mới thực hiện, XIRI diện chiếc đầm pastel dịu mắt, trang điểm nhẹ nhàng, khoe phong cách trong trẻo. Ca sĩ Gen Z cho biết đây cũng là hình ảnh được cô theo đuổi gần đây.

Ca sĩ XIRI khoe vẻ đẹp bên cạnh 2 nam thần VFC trong bộ ảnh mới - Ảnh 9.

"Là một cô gái tuổi 20, tôi luôn muốn sống hết mình với thanh xuân. Tôi mong muốn khán giả khi nghe nhạc hay ngắm những bộ ảnh của tôi cũng sẽ được lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, sống trẻ, tận hưởng từng phút giây của tuổi đôi mươi", XIRI nói.

Ca sĩ XIRI khoe vẻ đẹp bên cạnh 2 nam thần VFC trong bộ ảnh mới - Ảnh 10.

Ca sĩ XIRI khoe vẻ đẹp bên cạnh 2 nam thần VFC trong bộ ảnh mới - Ảnh 11.

Ở một layout khác, XIRI xuất hiện với chiếc đầm xanh 2 dây pastel dịu mắt, tay cầm bó hoa cúc dại giản dị, thể hiện sự dịu dàng.

Ca sĩ XIRI khoe vẻ đẹp bên cạnh 2 nam thần VFC trong bộ ảnh mới - Ảnh 12.

Phong cách trang điểm và làm tóc của XIRI cũng được chăm chút kỹ lưỡng, với mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, điểm xuyết khăn ren trắng, góp phần tăng thêm nét nữ tính và sự tinh khôi cho tổng thể hình ảnh.

 

An Khánh
Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Thời trang - 4 giờ trước

GĐXH - Bạch Lộc - mỹ nhân phim Lâm Giang Tiên mới đây đã "lột xác" trở thành cô gái cá tính bằng việc tẩy tóc để nhuộm hồng. Dù màu tóc không phải hot trend nhưng đây được xem là hành động làm mới bản thân của mỹ nhân xứ Trung.

Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang

Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Vân Nhi- Á hậu quê Hải Phòng thu hút sự chú ý với vẻ đẹp trong veo và những hoạt động cộng đồng tích cực ở tuổi 20.

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - BTV Mai Ngọc không chỉ mặc đẹp trên truyền hình mà cả ở ngoài đời, cô mix đồ cũng rất tinh tế và phong cách.

Cách trị hôi nách bằng baking soda cấp tốc tại nhà, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp

Cách trị hôi nách bằng baking soda cấp tốc tại nhà, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Baking soda, hay còn gọi là muối nở, là bột khô rất quen thuộc trong căn bếp. Bài viết sau sẽ mách bạn cách khử mùi hôi nách bằng baking soda cấp tốc, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp và sinh hoạt, học tập và làm việc.

Làn da vào thu: Khi dưỡng ẩm trở thành 'chìa khóa' vàng

Làn da vào thu: Khi dưỡng ẩm trở thành 'chìa khóa' vàng

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Thời tiết hanh khô của mùa thu khiến làn da dễ mất nước, bong tróc, vì thế phái đẹp cần dưỡng ẩm da để giữ được vẻ mịn màng, tươi sáng.

Có nên đắp mặt nạ dưỡng da mỗi ngày?

Có nên đắp mặt nạ dưỡng da mỗi ngày?

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Mỗi loại mặt nạ đều có tính chất và công dụng riêng, ứng với tần suất dùng để đạt hiệu quả cao nhất. Dưới đây là thông tin một số loại mặt nạ phổ biến về số lần sử dụng mỗi tuần.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự show diễn - Quỳnh Anh Shyn khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng.

3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

Thời trang - 2 ngày trước

Màu sắc của mùa Thu năm nay là màu tím và họa tiết được ưu ái nhất chính là sọc ngựa vằn. Hai chi tiết này cực kì phù hợp để đi cùng phong cách tối giản, tạo nên sự pha trộn đa dạng, giúp bạn tạo điểm nhấn cho trang phục.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi sánh đôi cùng Kim Lý trong sự kiện thời trang tại TP HCM. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ và phong cách thời trang quyến rũ.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Không chỉ nổi bật với hình ảnh một ca sĩ, diễn viên tài năng, Minh Hằng gần đây còn “gây sốt” khi xuất hiện trên sân pickleball với những set đồ vừa khỏe khoắn, vừa thời thượng.

