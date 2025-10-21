Ca sĩ gen Z 'gây sốt' khi xuất hiện bên cạnh 2 ‘nam thần’ VFC
GĐXH - Ca sĩ trẻ XIRI gây chú ý với sự xuất hiện bên 2 "nam thần" VFC Hoàng Anh Vũ và Huỳnh Anh. Vẻ đẹp trong trẻo và phong cách thời trang nổi bật của XIRI thu hút nhiều ánh nhìn.
Trong khi Hoàng Anh Vũ, Huỳnh Anh khiến người hâm mộ ngẩn ngơ với vẻ đẹp lịch lãm trong bộ áo dài truyền thống thì XIRI – nữ ca sĩ Gen Z nổi bật với phong cách trẻ trung, năng động, khoe nét tươi mới của tà áo dài cách tân, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.
