Chân gà sốt Thái hương lê: Món 'nhắm chơi chơi' mà hết veo cả đĩa

Thứ năm, 06:38 27/11/2025
Chân gà ngâm sốt Thái thì quen rồi, nhưng thêm chút hương lê giòn ngọt vào là thành món mới lạ, ăn chơi ngày nào cũng thấy "đáng sống hơn" ngày đó.

Trên mâm cơm gia đình hay trong những cuộc tụ tập bạn bè, đôi khi thứ khiến vị giác bùng nổ lại không phải mâm cao cỗ đầy mà là một đĩa đồ nhắm chua chua, cay cay, giòn sần sật. Chân gà rút xương được ngâm trong nước sốt Thái chua cay đậm đà, quyện cùng hương lê thanh mát, thơm nhẹ, kèm chút tỏi lát và ớt khô… Tất cả hòa lại thành một "bản nhạc" vừa đủ mặn mà, vừa đủ tươi mát, ăn chống ngán ngày nóng rất hợp, mà làm cũng cực kỳ nhanh gọn, chị em bận rộn vẫn dư sức trổ tài.

Chân gà sốt Thái hương lê: Món

Bí quyết của món chân gà sốt Thái hương lê nằm ở phần nước sốt cân bằng được đủ bốn vị: Chua, cay, ngọt, mặn đúng tinh thần ẩm thực Thái giữa thời tiết nóng ẩm, cần thứ gì đó vừa kích thích vị giác, vừa "giải nhiệt" cơ thể. Nước sốt Thái chua cay mua sẵn đã làm gần hết phần việc, ta chỉ cần thêm trái cây tươi và gia vị là đã có ngay một món ngâm chuẩn "quán". 

Điểm thú vị trong công thức này là sử dụng lê, loại quả tưởng chỉ hợp ăn tráng miệng để đi cùng chân gà. Lê giòn, mọng nước, thanh ngọt giúp "hạ nhiệt" độ gắt của sốt chua cay, khiến mỗi lần cắn vào miếng chân gà là một lần cảm nhận rõ rệt lớp hương vị chuyển từ chua cay sang ngọt thanh, rất cuốn miệng. 

Chân gà sốt Thái hương lê: Món
Chân gà sốt Thái hương lê: Món

Cái hay nữa là món này cực kỳ linh hoạt: Ai ăn được cay nhiều thì thêm ớt khô, ai thích vị trái cây rõ hơn thì tăng lê, thêm vài lát chanh mỏng vào cho thơm; cùng một công thức nhưng mỗi nhà có thể "biến tấu" ra một phiên bản chân gà ngâm sốt Thái riêng, mang đúng phong cách của gia đình mình.

Chân gà sốt Thái hương lê: Món
Chân gà sốt Thái hương lê: Món

Về nguyên liệu, chị em chỉ cần chuẩn bị 500g chân gà rút xương, 2 tép tỏi, 1/2 quả lê, 1 quả ớt khô và 100g nước sốt Thái chua cay là đủ để làm một đĩa chân gà ngâm cho cả nhà gắp không dứt tay. 

Tỏi đem bóc vỏ, thái lát mỏng để khi ngâm tỏa mùi thơm mà không bị hăng gắt, lê gọt vỏ (nếu thích), bỏ lõi rồi cắt lát vừa ăn, giữ nguyên độ giòn. Chân gà rút xương rửa sạch, trụng qua nước sôi có chút muối và gừng cho hết mùi, sau đó cho vào nồi nước sôi luộc cho chín tới. Khi chân gà đã chín, vớt ra để ráo, có thể xả qua nước đá cho nguội nhanh và giúp chân gà săn lại, giữ độ dai giòn. 

Chân gà sốt Thái hương lê: Món
Chân gà sốt Thái hương lê: Món

Chân gà để nguội hẳn rồi cho vào tô (hoặc hộp có nắp), thêm tỏi lát, lê lát, rưới 100g nước sốt Thái chua cay lên, tiếp đó bẻ nhỏ 1 quả ớt khô cho vào cùng, trộn đều tay để sốt áo đều từng miếng chân gà, miếng lê. Khâu cuối cùng gần như là… giao hết cho tủ lạnh: Đậy kín, cho vào ngăn mát, ướp khoảng 2 giờ là chân gà ngấm đều, miếng chân gà trong veo, giòn sật, thơm mùi tỏi và lê, ăn vừa đã vừa "đã đời".

Khi gắp miếng chân gà đưa lên miệng, cảm giác đầu tiên là độ dai giòn vui răng, sau đó là làn sóng chua cay lan ra nơi đầu lưỡi, cuối cùng để lại vị ngọt thanh dịu của lê. Miếng lê ngâm cùng cũng trở nên rất thú vị vừa thấm nước sốt đậm đà, vừa giữ được độ giòn mọng đặc trưng, ăn kèm chân gà hay gắp riêng đều ngon. 

Chân gà sốt Thái hương lê: Món
Chân gà sốt Thái hương lê: Món

Món này để ăn chơi lúc xem phim, làm món nhắm những tối cuối tuần, hay bày lên mâm cơm ngày nóng nực cho cả nhà chống ngán đều hợp. Nếu chị em thích hương vị "nhiệt đới" hơn nữa, có thể thêm vài lát chanh mỏng vào lúc ngâm, vị chua thơm của chanh sẽ làm món chân gà càng dậy mùi, rất hợp khẩu vị những ai mê đồ chua cay. 

Nước sốt Thái chua cay dùng để ngâm chân gà cũng không hề "kén bạn đồng hành": Cùng tỷ lệ đó, chị em có thể thay chân gà bằng tôm luộc thành tôm sốt Thái, hoặc ngâm cùng củ sen luộc để có đĩa củ sen chua cay giòn rụm, tất cả đều là những món nhắm nhẹ mà "ăn chơi thôi chứ không chơi được đâu", vì thường là… hết sạch rất nhanh.

Chỉ với vài nguyên liệu dễ kiếm, cách làm đơn giản, chân gà sốt Thái hương lê chính là kiểu món nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn: Mở tủ lạnh ra thấy một hộp chân gà ngâm đã sẵn sàng, xúc ra đĩa là có ngay món nhâm nhi vừa "ngon miệng", vừa "ngon mood", đúng kiểu hạnh phúc nho nhỏ mà chị em nào cũng xứng đáng có trong căn bếp của mình.

Kỳ Vân Dương
