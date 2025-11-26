Mới nhất
Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon

Thứ tư, 20:36 26/11/2025 | Ăn
GĐXH - Ít người biết rằng, bên trong vẻ ngoài khiêm tốn, loại rau này chứa một nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại vô số lợi ích sức khỏe tuyệt vời, trong đó có đặc tính chống ung thư.

Rau cải ngọt - Thực phẩm giàu đặc tính chống ung thư

Cải ngọt chứa nhiều kali, canxi và magie, các khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng Natri trong cơ thể. Ngoài ra, sự hiện diện của folate (Vitamin B9) giúp giảm mức homocysteine trong máu. Homocysteine cao là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch, do đó, cải ngọt góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch tổng thể.

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 1.

Cải ngọt thuộc họ cải và chứa các hợp chất lưu huỳnh đặc biệt gọi là glucosinolates. Khi được tiêu hóa, các hợp chất này chuyển hóa thành isothiocyanates, có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và loại bỏ các chất gây ung thư ra khỏi cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy nó có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư phổi, tiền liệt tuyến, và đại trực tràng.

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 2.

Nhờ chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như vitamin C, beta-carotene và các hợp chất phenol, cải ngọt có đặc tính chống viêm hiệu quả. Việc tiêu thụ cải ngọt giúp giảm mức độ viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể, là yếu tố nền tảng của nhiều bệnh lý. Đồng thời, cải ngọt còn hỗ trợ chức năng gan, giúp cơ thể thực hiện quá trình thanh lọc tự nhiên tốt hơn.

Món ngon với cải ngọt - Hỗ trợ phòng ung thư

Cải ngọt xào tỏi

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 3.

Chỉ cần hai nguyên liệu chính là cải ngọt và tỏi, kết hợp với gia vị vừa phải, món này là lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn hàng ngày.

Cải ngọt xào nấm hương

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 4.

Cải ngọt xào nấm hương mang hương vị độc đáo. Cải ngọt xanh mướt, nấm hương thơm mềm - Hòa quyện vị ngọt bổ dưỡng.

Cải ngọt xào nấm bào ngư

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 5.

Nấm bào ngư xé miếng kết hợp với cải ngọt tươi xanh. Hương vị ngọt ngào của món xào này sẽ khiến bạn bất ngờ.

Cải ngọt xào thịt bò

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 6.

Để thịt bò mềm hơn khi xào, bạn có thể ướp thịt với dầu ăn, giấm hoặc rượu.

Cải ngọt xào tôm

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 7.

Cải ngọt xào tôm mang hương vị thanh mát từ cải, vị ngọt từ tôm.

Lòng gà xào cải ngọt

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 8.

Vị giòn giòn của lòng gà kết hợp với vị ngọt thanh của cải thực sự kích thích vị giác.

Gà xào nấm hương cải ngọt

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 9.

Sử dụng nấm hương tươi hoặc khô, xào cùng với dầu hào, nước tương mang đến hương vị thơm ngon, đậm đà.

Mì xào cải ngọt

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 10.

Cải ngọt rửa sạch, cắt khúc, xào với mì, nước tương, dầu hào. Xào mì, cải ngọt với thịt bò cho hương vị thêm phần thơm ngon.

Canh cải ngọt thịt bằm

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 11.

Món canh đơn giản nhưng mang đến hương vị ngọt thanh, dễ ăn và bổ dưỡng.

Canh cải ngọt nấu tôm

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 12.

Nấu canh cải ngọt với tôm để có một món canh ngon và giải nhiệt. Có thể nấu cải ngọt với tôm tươi hoặc tôm khô để thay đổi hương vị.

Canh cải ngọt chay

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 13.

Canh cải ngọt chay có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu chay khác nhau như sườn non chay, nấm đông cô, đậu hũ,...

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 14.Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

GĐXH - Mâm cơm của "mẹ đảm" Mỹ Trâm (Hà Nội) là gợi ý tuyệt vời cho gia đình 3 người trong những ngày luôn phải lo lắng "hôm nay ăn gì?"

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon - Ảnh 15.Loạt món ngon từ loại thức ăn 'chống lão hóa tự nhiên' khiến chị em thích thú

GĐXH - Từ lâu, nhiều bà nội trợ thường loại bỏ bì lợn khi chế biến vì cho rằng, đây là phần không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, bì lợn thực chất chứa nhiều dưỡng chất có lợi nếu sử dụng đúng cách. Đây còn là món ngon "chống lão hóa tự nhiên" mà chị em nên dùng.

Phương Nghi (t/h)
