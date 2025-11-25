Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loạt món ngon từ loại thức ăn 'chống lão hóa tự nhiên' khiến chị em thích thú

Thứ ba, 15:36 25/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ lâu, nhiều bà nội trợ thường loại bỏ bì lợn khi chế biến vì cho rằng, đây là phần không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, bì lợn thực chất chứa nhiều dưỡng chất có lợi nếu sử dụng đúng cách. Đây còn là món ngon "chống lão hóa tự nhiên" mà chị em nên dùng.

Thành phần dinh dưỡng trong bì lợn

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy, ăn bì lợn ở mức vừa phải có thể hỗ trợ chống lão hóa nhờ lượng collagen tự nhiên. Phụ nữ thường được khuyên bổ sung collagen từ thực phẩm để giữ ẩm cho da, cải thiện tóc và giảm nếp nhăn. Protein trong bì lợn chủ yếu là keratin, elastin và collagen. Đây là những chất giúp gắn kết tế bào, củng cố mô cơ thể và duy trì độ đàn hồi của da, tóc, gân và xương.

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 1.

Ngoài ra, bì lợn gần như không chứa carbohydrate, phù hợp với người muốn giảm cân hoặc hạn chế tăng đường huyết. Lượng chất béo trong bì giúp cơ thể no lâu, hỗ trợ chế độ ăn kiêng. Khoảng 43% chất béo trong bì lợn là chất béo không bão hòa, chủ yếu là axit oleic - thành phần quen thuộc trong dầu ô liu. Natri giúp điều hòa hấp thu glucose, giữ ổn định lượng dịch trong cơ thể, hỗ trợ hoạt động thần kinh và tim mạch, đồng thời góp phần duy trì sức khỏe làn da.

Một số món ngon từ bì lợn

Bì lợn chiên xóc muối ớt

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 3.

Bì lợn giòn kết hợp vị cay, mặn, ngọt rất ngon miệng chắc chắn khiến bạn ăn hoài không chán. Hương vị khó quên của bì lợn chiên xóc muối ớt đã làm nó trở thành một trong những món ngon từ bì lợn được nhiều người mê.

Nem nắm

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 4.

Sự hòa quyện của các nguyên liệu đã tạo nên món nắm nem ăn vô cùng đã miệng. Có thể nói, nắm nem chính là món ngon từ bì lợn mà bạn có thể ăn chống ngán trong bữa cơm hoặc làm món nhậu đãi chồng.

Bì lợn xào hành tỏi

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 5.

Bì lợn xào hành tỏi là một món ngon làm từ bì lợn mà bạn có thể chế biến để thỉnh thoảng nhâm nhi. Bì lợn giòn kết hợp với vị ngọt tự nhiên của hành tây, vị cay của ớt và mùi thơm của hành tỏi chắc chắn sẽ khiến bạn ngất ngây khi thưởng thức.

Chè bì lợn hồng táo

Loạt món ngon từ loại thức ăn 'chống lão hóa tự nhiên' khiến chị em thích thú - Ảnh 5.

Chè bì lợn hồng táo là món ăn từ bì lợn rất ít ai biết. Bát chè màu sắc tự nhiên, bắt mắt, chè sóng sánh có vị ngọt nhẹ phù hợp với thời tiết 4 mùa.

Gỏi bì lợn đu đủ

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 6.

Gỏi bì lợn đu đủ với hương vị bùi bùi, béo béo rất dễ ăn. Nếu bạn chưa biết chế biến món gì hôm nay thì hãy thử ngay món làm từ bì lợn này nhé, chắc chắn cả nhà bạn sẽ thích mê.

Bì lợn chiên giòn mắm tỏi

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 8.

Da heo chiên giòn có vị béo ngậy, giòn rụm, ăn kèm với sốt mắm tỏi chua cay, thơm nức mũi. Đây là một món ăn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình, tiệc tùng bạn bè hoặc ăn vặt.

Chả bì lợn ớt xiêm xanh

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 10.

Chả bì lợn xiêm xanh là món ăn đặc trưng của vùng Nam Bộ, được nhiều người yêu thích bởi hương vị độc đáo và hấp dẫn.

Bì lợn ngâm chua ngọt

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 11.

Bì lợn ngâm chua ngọt là một món ăn truyền thống và phổ biến trong nhiều gia đình Việt Nam. Bì lợn được chế biến kỹ lưỡng, để giữ được độ giòn và dai, rồi ngâm với nước chua ngọt, đường, dấm, tỏi và ớt. Món ăn này có thể dùng để làm món nhậu với bia hoặc rượu hoặc cuốn vào bánh tráng cùng với rau sống, bún và nước chấm. Món ăn này không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn rất dễ ăn, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Gỏi xoài bì lợn

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 13.

Món gỏi xoài bì lợn là một món ăn ngon và dễ thực hiện, bạn chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu đơn giản như xoài xanh, da heo, rau thơm và nước mắm để có thể làm được món gỏi này. Món gỏi có vị chua thanh, thơm mát của xoài, kết hợp với độ dai giòn của da heo và nước mắm đậm đà. Món gỏi này sẽ làm dậy vị giác của bạn và mang lại cảm giác mới lạ cho bữa ăn.

Bì lợn khìa nước dừa

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 14.

Bì lợn khìa nước dừa là một món ăn truyền thống và phổ biến ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, được nhiều người ưa thích bởi hương vị đặc biệt, béo ngậy và đậm đà của da heo và nước dừa.

Bì lợn nướng

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 15.

Bì lợn nướng là một món ăn truyền thống và đặc sắc của Việt Nam. Bì lợn nướng còn được ăn kèm với rau sống, dưa leo, cà rốt và nước chấm chua ngọt. Món ăn này không chỉ là sự lựa chọn của nhiều gia đình Việt vào những dịp lễ tết mà còn là một món ăn đường phố phổ biến và thu hút nhiều du khách nước ngoài.

Hủ tiếu bì lợn xoắn

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 16.

Nếu bạn đang phân vân không biết bì lợn làm gì ngon, hãy thử nấu hủ tiếu bì lợn xoắn. Khi ăn, bạn sẽ nấu nước dùng ngon và đậm đà, rồi cho mì và hủ tiếu vào tô. Bạn sẽ trang trí món ăn bằng hành ngò, trứng cút và bì lợn xoắn. Món hủ tiếu này sẽ có vị thơm ngon và lạ miệng, hấp dẫn mọi thực khách.

Bì lợn kho tiêu

Bì lợn có tốt không? Tác dụng và những món ngon từ bì lợn - Ảnh 18.

Bì lợn kho tiêu cũng là một món ăn giàu dinh dưỡng giúp bổ sung chất đạm, chất béo và các khoáng chất cho cơ thể. Món ăn này rất thích hợp cho những ngày se lạnh hoặc những bữa cơm gia đình cuối tuần. Bạn có thể thay đổi lượng tiêu tùy theo khẩu vị của mình nhưng đừng quên tiêu là gia vị quan trọng tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn này.

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làmMón ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

GĐXH – Bì lợn là nguyên liệu rẻ tiền, làm được nhiều món ăn ngon tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu sơ chế không kỹ, lông và tạp chất còn sót lại có thể gây hại cho hệ tiêu hóa. Dưới đây là hướng dẫn làm sạch bì lợn đúng cách và gợi ý hai món ngon dễ làm tại nhà.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quả

Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quả

Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân

Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt và 10+ món ngon chế biến cho mâm cơm gia đình

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt và 10+ món ngon chế biến cho mâm cơm gia đình

Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Cùng chuyên mục

Morinaga – Từ Nhật Bản đến Việt Nam: Đồng hành cùng tinh thần bền bỉ của JCCI Ekiden 2025

Morinaga – Từ Nhật Bản đến Việt Nam: Đồng hành cùng tinh thần bền bỉ của JCCI Ekiden 2025

Ăn - 6 giờ trước

Ngày 23/11/2025 vừa qua, Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Vietnam (MNFV) tự hào trở thành nhà tài trợ cho Giải chạy tiếp sức JCCI Ekiden 2025, sự kiện thể thao thường niên do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) tổ chức. Đây là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy tinh thần gắn kết và sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Mâm cơm của "mẹ đảm" Mỹ Trâm (Hà Nội) là gợi ý tuyệt vời cho gia đình 3 người trong những ngày luôn phải lo lắng "hôm nay ăn gì?"

Nhà hàng Nhật kín chỗ nhờ món thịt gấu

Nhà hàng Nhật kín chỗ nhờ món thịt gấu

Ăn - 14 giờ trước

Tại nhà hàng Vườn nấm Suzuka ở vùng núi Okuchichibu, bàn kín chỗ, khách phải chờ hàng giờ để thưởng thức thịt gấu vừa bẫy.

Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH – Thịt kho Đông Pha luôn có một sức hút rất riêng: mềm – béo – thơm – đậm vị, miếng thịt bóng lúng liếng “gọi mời”. Vào những ngày trời lạnh, có nồi thịt kho này đưa cơm thì đúng chuẩn ấm bụng. Nếu là tín đồ của thịt kho, bạn nên thử ngay.

Loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận

Loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận

Ăn - 17 giờ trước

GĐXH - Tránh hoặc hạn chế một số loại thực phẩm trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm sự tích tụ các chất thải trong máu, cải thiện chức năng thận. Bài viết dưới đây gợi ý về loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận.

Cách làm bánh mì healthy bằng nồi chiên không dầu

Cách làm bánh mì healthy bằng nồi chiên không dầu

Ăn - 20 giờ trước

Với nguyên liệu cơ bản, không đòi hỏi các dụng cụ chuyên nghiệp, bạn có thể dùng lò chiên không dầu để nướng bánh mì healthy.

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Bì lợn là nguyên liệu rẻ tiền, làm được nhiều món ăn ngon tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu sơ chế không kỹ, lông và tạp chất còn sót lại có thể gây hại cho hệ tiêu hóa. Dưới đây là hướng dẫn làm sạch bì lợn đúng cách và gợi ý hai món ngon dễ làm tại nhà.

Người bị bệnh này khi ăn hạt chia cần lưu ý những điều sau

Người bị bệnh này khi ăn hạt chia cần lưu ý những điều sau

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Hạt chia là nguồn thực phẩm tự nhiên chứa nhiều omega-3, chất xơ, protein, canxi và chất chống oxy hóa. Dưới đây là nhóm người cần lưu ý trước khi dùng hạt chia để sử dụng an toàn và hiệu quả hơn.

Những hình ảnh món ăn đẹp mãn nhãn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025

Những hình ảnh món ăn đẹp mãn nhãn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm nay thu hút gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức các món ăn đa dạng, đặc trưng của nhiều quốc gia.

Loại rau thả lẩu hải sản khiến bổ dưỡng hơn, thơm ngon khó cưỡng, ngăn ngừa hấp thu chất béo

Loại rau thả lẩu hải sản khiến bổ dưỡng hơn, thơm ngon khó cưỡng, ngăn ngừa hấp thu chất béo

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Lẩu hải sản được nhiều người yêu thích, không chỉ bởi vị ngọt và giá trị dinh dưỡng của hải sản, mà còn bởi sự đa dạng của các nguyên liệu ăn kèm, trong đó có các loại rau.

Xem nhiều

Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân

Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân

Ăn

GĐXH - Loại rau này đang được nhiều nghiên cứu và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có khả năng chống oxy hóa vượt trội hơn cả trà xanh.

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

Ăn
Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Ăn
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top