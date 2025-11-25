Mới nhất
Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Thứ ba, 19:01 25/11/2025 | Ăn
GĐXH - Mâm cơm của "mẹ đảm" Mỹ Trâm (Hà Nội) là gợi ý tuyệt vời cho gia đình 3 người trong những ngày luôn phải lo lắng "hôm nay ăn gì?"

"Nấu mấy món đơn giản thôi, vừa làm vừa tám chuyện. Vợ sơ chế, chồng chế biến. Tự nhiên thấy nhà vui hơn, ấm hơn, tiếng cười cũng nhiều hơn hẳn. Thật ra cơm nhà không cần cầu kỳ đâu, chỉ cần ngồi cạnh nhau kể đôi ba chuyện trong ngày là thấy thương, thấy gắn bó hơn rồi. Từ khi chịu khó vào bếp chung, bữa cơm nhà Trâm ngon hơn hẳn", chị Trâm chia sẻ.

Gợi ý 10 mâm cơm nhà dành cho gia đình 3-4 người, tiết kiệm, ngon, bổ, rẻ, đủ chất

Mâm cơm 1: 

Gợi ý Mâm cơm ngon cho gia đình 3 người tiện lợi , đủ chất và tiết kiệm - Ảnh 1.

Dưa cà vả chấm mắm ruốc. Thịt heo rim đậm vị. Canh bắp chuối nấu cùng cá nục

Mâm cơm 2: 

Gợi ý Mâm cơm ngon cho gia đình 3 người tiện lợi , đủ chất và tiết kiệm - Ảnh 2.

Trứng chiên. Rau lang xào tỏi. Canh từ nước luộc rau. Cà muối xổi.

Mâm cơm 3:

Gợi ý Mâm cơm ngon cho gia đình 3 người tiện lợi , đủ chất và tiết kiệm - Ảnh 3.

Canh mướp nấu tôm. Cá nục kho. Lòng xào hành. Cà muối xổi.

Mâm cơm 4:

Gợi ý Mâm cơm ngon cho gia đình 3 người tiện lợi , đủ chất và tiết kiệm - Ảnh 4.

Cá Thu sốt cà. Củ quả xào. Canh lá lốt nấu thịt bò bằm.

Mâm cơm 5:

Gợi ý Mâm cơm ngon cho gia đình 3 người tiện lợi , đủ chất và tiết kiệm - Ảnh 5.

Cá thu sốt cà chua. Canh bí ngô nấu đậu phụng. Bắp cải luộc chấm nước tương.

Mâm cơm 6:

Gợi ý Mâm cơm ngon cho gia đình 3 người tiện lợi , đủ chất và tiết kiệm - Ảnh 6.

Trứng chiên. Đậu hủ sốt cà chua. Miến xào lòng.

Mâm cơm 7:

Gợi ý Mâm cơm ngon cho gia đình 3 người tiện lợi , đủ chất và tiết kiệm - Ảnh 7.

Cá Linh chiên giòn. Bắp cải xào. Canh mít nấu con khuyếc. Vịt kho sả.

Mâm cơm 8:

Gợi ý Mâm cơm ngon cho gia đình 3 người tiện lợi , đủ chất và tiết kiệm - Ảnh 8.

Rau củ quả xào. Đậu hủ chiên giòn. Canh bí ngô nấu đậu phộng. Phòng tôm.

Mâm cơm 9:

Gợi ý Mâm cơm ngon cho gia đình 3 người tiện lợi , đủ chất và tiết kiệm - Ảnh 9.

Canh bí đao nấu nước hầm giò gà. Cá ngừ kho.Trứng chiên.

Mâm cơm 10:

Gợi ý Mâm cơm ngon cho gia đình 3 người tiện lợi , đủ chất và tiết kiệm - Ảnh 10.

Vịt kho sả. Lạc rang nước tương. Giá xào trứng.

Gợi ý Mâm cơm ngon cho gia đình 3 người tiện lợi , đủ chất và tiết kiệm - Ảnh 11.Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt và 10+ món ngon chế biến cho mâm cơm gia đình

GĐXH - Luteolin, một flavonoid có trong loại rau này, được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và làm tăng hiệu quả của các phương pháp điều trị hóa chất.

 

Phương Nghi (t/h)
