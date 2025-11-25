Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm
GĐXH - Mâm cơm của "mẹ đảm" Mỹ Trâm (Hà Nội) là gợi ý tuyệt vời cho gia đình 3 người trong những ngày luôn phải lo lắng "hôm nay ăn gì?"
"Nấu mấy món đơn giản thôi, vừa làm vừa tám chuyện. Vợ sơ chế, chồng chế biến. Tự nhiên thấy nhà vui hơn, ấm hơn, tiếng cười cũng nhiều hơn hẳn. Thật ra cơm nhà không cần cầu kỳ đâu, chỉ cần ngồi cạnh nhau kể đôi ba chuyện trong ngày là thấy thương, thấy gắn bó hơn rồi. Từ khi chịu khó vào bếp chung, bữa cơm nhà Trâm ngon hơn hẳn", chị Trâm chia sẻ.
Gợi ý 10 mâm cơm nhà dành cho gia đình 3-4 người, tiết kiệm, ngon, bổ, rẻ, đủ chất
Morinaga – Từ Nhật Bản đến Việt Nam: Đồng hành cùng tinh thần bền bỉ của JCCI Ekiden 2025Ăn - 6 giờ trước
Ngày 23/11/2025 vừa qua, Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Vietnam (MNFV) tự hào trở thành nhà tài trợ cho Giải chạy tiếp sức JCCI Ekiden 2025, sự kiện thể thao thường niên do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) tổ chức. Đây là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy tinh thần gắn kết và sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.
Loạt món ngon từ loại thức ăn 'chống lão hóa tự nhiên' khiến chị em thích thúĂn - 11 giờ trước
GĐXH - Từ lâu, nhiều bà nội trợ thường loại bỏ bì lợn khi chế biến vì cho rằng, đây là phần không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, bì lợn thực chất chứa nhiều dưỡng chất có lợi nếu sử dụng đúng cách. Đây còn là món ngon "chống lão hóa tự nhiên" mà chị em nên dùng.
Nhà hàng Nhật kín chỗ nhờ món thịt gấuĂn - 14 giờ trước
Tại nhà hàng Vườn nấm Suzuka ở vùng núi Okuchichibu, bàn kín chỗ, khách phải chờ hàng giờ để thưởng thức thịt gấu vừa bẫy.
Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừngĂn - 16 giờ trước
GĐXH – Thịt kho Đông Pha luôn có một sức hút rất riêng: mềm – béo – thơm – đậm vị, miếng thịt bóng lúng liếng “gọi mời”. Vào những ngày trời lạnh, có nồi thịt kho này đưa cơm thì đúng chuẩn ấm bụng. Nếu là tín đồ của thịt kho, bạn nên thử ngay.
Loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thậnĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Tránh hoặc hạn chế một số loại thực phẩm trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm sự tích tụ các chất thải trong máu, cải thiện chức năng thận. Bài viết dưới đây gợi ý về loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận.
Cách làm bánh mì healthy bằng nồi chiên không dầuĂn - 20 giờ trước
Với nguyên liệu cơ bản, không đòi hỏi các dụng cụ chuyên nghiệp, bạn có thể dùng lò chiên không dầu để nướng bánh mì healthy.
Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làmĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Bì lợn là nguyên liệu rẻ tiền, làm được nhiều món ăn ngon tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu sơ chế không kỹ, lông và tạp chất còn sót lại có thể gây hại cho hệ tiêu hóa. Dưới đây là hướng dẫn làm sạch bì lợn đúng cách và gợi ý hai món ngon dễ làm tại nhà.
Người bị bệnh này khi ăn hạt chia cần lưu ý những điều sauĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hạt chia là nguồn thực phẩm tự nhiên chứa nhiều omega-3, chất xơ, protein, canxi và chất chống oxy hóa. Dưới đây là nhóm người cần lưu ý trước khi dùng hạt chia để sử dụng an toàn và hiệu quả hơn.
Những hình ảnh món ăn đẹp mãn nhãn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm nay thu hút gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức các món ăn đa dạng, đặc trưng của nhiều quốc gia.
Loại rau thả lẩu hải sản khiến bổ dưỡng hơn, thơm ngon khó cưỡng, ngăn ngừa hấp thu chất béoĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Lẩu hải sản được nhiều người yêu thích, không chỉ bởi vị ngọt và giá trị dinh dưỡng của hải sản, mà còn bởi sự đa dạng của các nguyên liệu ăn kèm, trong đó có các loại rau.
Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quânĂn
GĐXH - Loại rau này đang được nhiều nghiên cứu và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có khả năng chống oxy hóa vượt trội hơn cả trà xanh.