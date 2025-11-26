Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

Thứ tư, 13:31 26/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thức uống yêu thích của Tăng Thanh Hà gây sốt hè 2025 khi Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm matcha tăng vọt, có lúc gấp 5 lần cappuccino.


Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 1.

Tăng Thanh Hà nhiều lần tiết lộ thích món matcha latte. Trong những chuyến du lịch, gặp gỡ bạn bè, cô hầu như đều chọn thức uống này. Bà mẹ ba con đầu tư nhiều dụng cụ chuyên dụng để pha chế thức uống đặc trưng Nhật Bản. Trong chuyến công tác tại Thượng Hải (Trung Quốc) hồi năm ngoái, cựu diễn viên còn mang theo "đồ nghề" để tự pha matcha tại khách sạn theo sở thích cá nhân. Trong hình, Tăng Thanh Hà thưởng thức matcha tại một quán cà phê trong con hẻm trên đường Yersin, Đà Lạt.

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 2.

Theo The Sun, biểu đồ Google Trends theo dõi sự quan tâm đến matcha trong 5 năm qua cho thấy từ khóa này gia tăng ổn định từ năm 2020, sau đó tăng mạnh từ tháng 12/2024. Tìm kiếm "tại sao matcha tốt cho bạn", "tôi có thể mua bột matcha ở đâu" và "matcha latte có vị như thế nào" đang tăng ở Anh. Google Trends còn cho thấy mức độ quan tâm tìm kiếm từ khóa matcha tăng cao vào mùa hè này. Từ 1/6 đến 7/6/2025 lượt tìm kiếm về matcha tăng gần gấp đôi so với latte và gấp 5 lần so với tìm kiếm về cappuccino. Trong hình, Matcha latte thường được Tăng Thanh Hà kết hợp với sữa hạt, nước dừa tươi.

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 3.

Matcha là loại bột xay mịn từ búp non của cây trà xanh Camellia sinensis, giống Tencha Nhật Bản. Theo truyền thống, bột matcha được khuấy vào nước nóng và sử dụng trong các nghi lễ trà đạo. Hiện nay, loại bột này được sử dụng đa dụng, từ cà phê latte đến sinh tố và bánh nướng. Matcha được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, làm giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ và sự tập trung, ức chế tăng cân, cải thiện sức khỏe tim mạch. Thức uống đến từ Nhật Bản này chứa caffeine nhưng lại có hàm lượng L-theanine cao, nhờ đó tăng cường sự tập trung nhưng ít tác dụng phụ, ổn định tâm trạng hơn so với caffeine có trong cà phê.


Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 4.

Matcha là thức uống chống nắng tốt số 1 trong mùa hè. Epigallocatechin gallate, hoặc EGCG, là một loại dinh dưỡng được tìm thấy trong trà xanh, có thể bảo vệ da khỏi sự tấn công của tia UV. Đáng nói, tia UV là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm.

Thời điểm nào là tốt nhất để uống trà matcha?

10 - 11h sáng: Bạn không nên uống trà xanh khi bụng đói vì trà có hàm lượng caffeine cao, có thể làm hại dạ dày, làm tổn thương gan. Bạn có thể uống trà vào 10-11h sáng, lúc này bạn đã ăn sáng xong, cơ thể cũng đã thực sự tỉnh táo.

Uống trước khi tập luyện: Trước khi tập luyện, uống trà xanh có thể giúp đốt cháy nhiều chất béo hơn nhờ sự có mặt của caffeine.

Uống giữa các bữa ăn: Bạn có thể uống một tách trà xanh giữa các bữa ăn, chẳng hạn như hai giờ trước hoặc sau đó để hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng và sắt. Nếu bạn là người bị thiếu máu, hãy tránh uống trà xanh cùng với thức ăn.

Cách sử dụng bột matcha: Làm mặt nạ matcha cùng sữa chua; Uống trà matcha mỗi ngày; Dùng bột matcha làm bánh, làm sinh tố, pha trà...

Tham khảo một số món ăn, thức uống có sử dụng trà matcha

Trà matcha

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 5.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bạn uống trà matcha khi mới thức dậy, trước khi bạn ăn sáng. Bạn có thể bắt đầu ngày mới với một cốc trà matcha để cơ thể được cung cấp nước hoàn toàn và loại bỏ các độc tố tích tụ trong những ngày trước đó, đồng thời giúp sảng khoái tinh thần cho một ngày mới nhiều năng lượng.

Các loại bánh với trà matcha


Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 6.

Bạn cũng có thể làm các loại bánh với trà matcha. Các món bánh matcha nổi tiếng với màu sắc và hương thơm đặc trưng của trà xanh, khiến nhiều bạn trẻ yêu thích.

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 7.

Bánh cá matcha: Khi ăn ta sẽ cảm nhận được sự hòa quyện tuyệt hảo giữa vị béo của lớp vỏ bánh và vị ngon đặc trưng của lớp nhân đậu đỏ hoặc nama matcha dẻo mềm ngọt dịu. Chấm cùng với 1 ít sữa tươi hoặc kem sẽ giúp bạn thưởng thức trọn vị hơn món ăn này.

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 8.

Bánh bông lan castella matcha: Món bánh ngon với cốt bánh mềm ẩm, bông xốp, thơm và đậm vị đặc trưng từ bột matcha. Khi ăn ta chỉ cần rắc thêm 1 ít bột matcha lên trên bề mặt bánh bông lan và ăn cùng 1 trái dâu tây tươi ngon, chua ngọt để cân bằng và kích thích vị giác hơn nữa.

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 9.

Bánh cheesecake matcha: Bánh cheesecake matcha với lớp đế oreo giòn nhẹ cùng phần kem phô mai béo ngọt, mềm mịn tỏa hương thơm quyến rũ của bơ lạt và matcha sẽ khiến cho ai đã ăn đều phải tấm tắc ngợi khen.

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 10.

Bánh mochi matcha: Món bánh mochi này rất ngon với lớp vỏ bánh mềm dẻo với màu xanh đẹp mắt bên ngoài. Khi ăn nhân kem tươi matcha mát lạnh, ngọt dịu tan liền trong miệng.

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 11.

Bánh mousse matcha: Kết hợp với lớp kem trắng mịn được phủ bên trên và rắc một ít bột trà xanh để tạo thêm điểm nhấn cho món ăn. Món bánh này khi ăn ta sẽ cảm nhận vị mềm mịn, ngọt thơm, béo nhẹ và thơm mùi thơm đặc trưng từ trà xanh.

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 12.

Bánh crepe matcha: Điểm nhấn đặc biệt của món bánh này chính là những lớp bánh vị matcha mềm, mịn xếp chồng lên nhau và được kết dính bằng những lớp kem tươi mát lạnh và béo mịn.

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 13.

Bánh Tiramisu trà xanh matcha: Với lớp cốt bánh bông lan matcha mềm mịn, tỏa hương thơm đặc trưng từ bột matcha. Kẹp giữa lớp kem phô mai mướt mịn, béo ngọt thơm ngon. Đặc biệt là không thể thiếu lớp phủ matcha xanh mướt trên mặt bánh trông rất hấp dẫn. Điều này khiến món bánh thêm độc đáo và khi ăn bạn sẽ không bị ngán.

Các loại sinh tố từ matcha

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 14.

Sinh tố matcha mix các loại hạt.

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 15.

Sinh tố matcha với bơ.

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 16.

Sinh tố chuối matcha.

Thức uống yêu thích của tăng Thanh Hà: Matcha latte gây sốt hè 2025 - Ảnh 17.Loạt món ngon từ loại thức ăn 'chống lão hóa tự nhiên' khiến chị em thích thú

GĐXH - Từ lâu, nhiều bà nội trợ thường loại bỏ bì lợn khi chế biến vì cho rằng, đây là phần không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, bì lợn thực chất chứa nhiều dưỡng chất có lợi nếu sử dụng đúng cách. Đây còn là món ngon "chống lão hóa tự nhiên" mà chị em nên dùng.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quả

Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quả

Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân

Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Để có một nồi lẩu gà lá giang tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, hãy ăn cùng loại rau sau

Để có một nồi lẩu gà lá giang tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, hãy ăn cùng loại rau sau

Cùng chuyên mục

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Ăn - 3 giờ trước

Nếu đang vội hoặc không đủ dụng cụ nấu nướng, bạn có thể tận dụng lò vi sóng làm món trứng chiên nhanh gọn theo hướng dẫn của chuyên gia Tom Ferris.

Người bị thận yếu nên uống những loại nước này

Người bị thận yếu nên uống những loại nước này

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Nước đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe nói chung và hoạt động của thận nói riêng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cho bạn loại nước cho người bệnh thận yếu.

Cách làm bánh mì healthy với nguyên liệu đơn giản chỉ với một chiếc nồi chiên không dầu

Cách làm bánh mì healthy với nguyên liệu đơn giản chỉ với một chiếc nồi chiên không dầu

Ăn - 9 giờ trước

Với nguyên liệu cơ bản, không đòi hỏi các dụng cụ chuyên nghiệp, bạn có thể dùng lò chiên không dầu để nướng bánh mì healthy.

Morinaga – Từ Nhật Bản đến Việt Nam: Đồng hành cùng tinh thần bền bỉ của JCCI Ekiden 2025

Morinaga – Từ Nhật Bản đến Việt Nam: Đồng hành cùng tinh thần bền bỉ của JCCI Ekiden 2025

Ăn - 19 giờ trước

Ngày 23/11/2025 vừa qua, Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Vietnam (MNFV) tự hào trở thành nhà tài trợ cho Giải chạy tiếp sức JCCI Ekiden 2025, sự kiện thể thao thường niên do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) tổ chức. Đây là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy tinh thần gắn kết và sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Mâm cơm của "mẹ đảm" Mỹ Trâm (Hà Nội) là gợi ý tuyệt vời cho gia đình 3 người trong những ngày luôn phải lo lắng "hôm nay ăn gì?"

Loạt món ngon từ loại thức ăn 'chống lão hóa tự nhiên' khiến chị em thích thú

Loạt món ngon từ loại thức ăn 'chống lão hóa tự nhiên' khiến chị em thích thú

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Từ lâu, nhiều bà nội trợ thường loại bỏ bì lợn khi chế biến vì cho rằng, đây là phần không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, bì lợn thực chất chứa nhiều dưỡng chất có lợi nếu sử dụng đúng cách. Đây còn là món ngon "chống lão hóa tự nhiên" mà chị em nên dùng.

Nhà hàng Nhật kín chỗ nhờ món thịt gấu

Nhà hàng Nhật kín chỗ nhờ món thịt gấu

Ăn - 1 ngày trước

Tại nhà hàng Vườn nấm Suzuka ở vùng núi Okuchichibu, bàn kín chỗ, khách phải chờ hàng giờ để thưởng thức thịt gấu vừa bẫy.

Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Thịt kho Đông Pha luôn có một sức hút rất riêng: mềm – béo – thơm – đậm vị, miếng thịt bóng lúng liếng “gọi mời”. Vào những ngày trời lạnh, có nồi thịt kho này đưa cơm thì đúng chuẩn ấm bụng. Nếu là tín đồ của thịt kho, bạn nên thử ngay.

Loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận

Loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tránh hoặc hạn chế một số loại thực phẩm trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm sự tích tụ các chất thải trong máu, cải thiện chức năng thận. Bài viết dưới đây gợi ý về loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận.

Cách làm bánh mì healthy bằng nồi chiên không dầu

Cách làm bánh mì healthy bằng nồi chiên không dầu

Ăn - 1 ngày trước

Với nguyên liệu cơ bản, không đòi hỏi các dụng cụ chuyên nghiệp, bạn có thể dùng lò chiên không dầu để nướng bánh mì healthy.

Xem nhiều

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Ăn

GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Ăn
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top