Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

Thời điểm nào là tốt nhất để uống trà matcha?

10 - 11h sáng: Bạn không nên uống trà xanh khi bụng đói vì trà có hàm lượng caffeine cao, có thể làm hại dạ dày, làm tổn thương gan. Bạn có thể uống trà vào 10-11h sáng, lúc này bạn đã ăn sáng xong, cơ thể cũng đã thực sự tỉnh táo.

Uống trước khi tập luyện: Trước khi tập luyện, uống trà xanh có thể giúp đốt cháy nhiều chất béo hơn nhờ sự có mặt của caffeine.

Uống giữa các bữa ăn: Bạn có thể uống một tách trà xanh giữa các bữa ăn, chẳng hạn như hai giờ trước hoặc sau đó để hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng và sắt. Nếu bạn là người bị thiếu máu, hãy tránh uống trà xanh cùng với thức ăn.

Cách sử dụng bột matcha: Làm mặt nạ matcha cùng sữa chua; Uống trà matcha mỗi ngày; Dùng bột matcha làm bánh, làm sinh tố, pha trà...