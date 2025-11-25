Morinaga – Từ Nhật Bản đến Việt Nam: Đồng hành cùng tinh thần bền bỉ của JCCI Ekiden 2025
Ngày 23/11/2025 vừa qua, Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Vietnam (MNFV) tự hào trở thành nhà tài trợ cho Giải chạy tiếp sức JCCI Ekiden 2025, sự kiện thể thao thường niên do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) tổ chức. Đây là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy tinh thần gắn kết và sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.
Đồng hành cùng giải chạy Ekiden không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của thương hiệu Morinaga mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của tập đoàn trong việc đồng hành cùng cộng đồng và thúc đẩy lối sống lành mạnh. Thông qua sự kiện này, Morinaga mong muốn truyền cảm hứng về tầm quan trọng của dinh dưỡng cân bằng và sức khỏe bền vững đến với đông đảo các vận động viên và người tham dự.
Morinaga – Đồng hành cùng sự kiện Ekiden 2025
Ra đời từ năm 1917, Morinaga Milk Industry Co., Ltd. là tập đoàn sữa Nhật Bản với hơn 100 năm lịch sử. Tại Việt Nam, Morinaga Nutritional Foods Việt Nam (MNFV) là thành viên chính thức của tập đoàn, mang triết lý chung của tập đoàn "Vì những nụ cười luôn rạng rỡ" cùng công nghệ sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản đến người tiêu dùng qua các sản phẩm sữa, đồ uống và sữa chua cao cấp.
Năm nay với vai trò là nhà tài trợ đồng hành cùng sự kiện, MNFV mang đến dòng sản phẩm sữa chua uống 0 béo chất lượng cao, đồng hành cùng phong cách sống khỏe mạnh hiện đại.
Sữa chua uống 0 béo ít đường Morinaga là lựa chọn cho lối sống khỏe mạnh và năng động – với công thức lên men từ Nhật Bản, ít đường, ít calo và đặc biệt được bổ sung ~ 10 tỷ lợi khuẩn LAC-Shield® trong mỗi hộp sản phẩm hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Sản phẩm có hai hương vị dễ uống: nguyên bản và dâu, là sự lựa chọn lý tưởng cho người năng động, bận rộn, yêu thể thao và quan tâm tới vóc dáng và sức khỏe.
Phát biểu về sự kiện, đại diện MNFV – Tổng Giám đốc, Mr. Kohara Shunsuke chia sẻ:
"Chúng tôi tin rằng thể thao là cầu nối tuyệt vời để tăng cường sự gắn kết giữa các doanh nghiệp và cộng đồng. Việc đồng hành cùng JCCI Ekiden 2025 thể hiện cam kết của MNFV trong việc thúc đẩy lối sống lành mạnh và xây dựng mối quan hệ bền vững giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đồng thời, Morinaga hy vọng sẽ đồng hành cùng Quý khách hàng như một thương hiệu "ủng hộ lối sống lành mạnh và tích cực"".
Sữa chua uống 0 béo Morinaga - Hướng tới sự khỏe mạnh và đầy hứng khởi
Trong nhịp sống hiện đại, chúng ta luôn tìm kiếm những sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa tiện lợi để đồng hành mọi lúc. Và sữa chua uống 0 béo ít đường Morinaga đang dần khẳng định thế mạnh của mình với thiết kế chai nhỏ gọn dễ mang theo, hoàn toàn phù hợp cho những buổi chạy bộ hay tập thể dục thư giãn sau 1 ngày làm việc hay đơn giản chỉ là một thức uống nhẹ nhàng bữa xế.
Điểm nổi bật khiến sản phẩm trở thành "trợ thủ" của người năng động chính là không béo – ít calo. Điều này giúp bạn duy trì chế độ ăn lành mạnh mà không lo thừa năng lượng, đặc biệt phù hợp cho những ai đang kiểm soát cân nặng hoặc muốn giữ dáng một cách khoa học. Vị thanh dễ uống, không ngấy, tạo cảm giác tươi mới mỗi khi sử dụng – rất hợp với tinh thần sống khỏe, sống nhẹ nhàng, sống tích cực.
Bên cạnh đó, sữa chua uống 0 béo Morinaga bổ sung tới ~10 tỷ lợi khuẩn LAC-Shield® hỗ trợ tăng cường sức đề kháng – yếu tố quan trọng với những người thường xuyên vận động. Khi cơ thể khỏe từ bên trong, bạn sẽ cảm thấy năng lượng ổn định hơn, tinh thần vui vẻ và hứng khởi hơn để chinh phục các kế hoạch trong ngày.
LAC-Shield® là một loại lợi khuẩn bất hoạt (postbiotic) với tên khoa học là Lactobacillus paracasei MCC1849, được Morinaga Milk tiên phong nghiên cứu và phát triển qua nhiều năm. Trải qua quá trình xử lý nhiệt trở thành lợi khuẩn bất hoạt, LAC-Shield® vẫn phát huy vai trò quan trọng giúp cơ thể kích hoạt và vận hành các tín hiệu bảo vệ, hỗ trợ cải thiện khả năng miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa bệnh cúm, tăng cường khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng và nâng cao hiệu quả của vắc xin phòng cúm.
Sự kết hợp giữa tiện lợi, dinh dưỡng, tính khoa học và uy tín thương hiệu của sản phẩm sữa chua uống 0 béo Morinaga đã trở thành lựa chọn hoàn hảo cho người theo đuổi lối sống năng động. Đây không chỉ là một thức uống bổ sung, mà là biểu tượng của phong thái sống hiện đại: ăn sạch – sống khỏe – luôn tràn đầy hứng khởi.
Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam
Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Website: www.morinaga-nf.com.vn
Theo dõi chúng tôi tại Facebook Morinaga 0 Fat Yogurt Vietnam để cập nhật tin tức và trải nghiệm sản phẩm mới nhất.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
